Famózní Sinner přetlačil Alcaraze, z exhibice v Rijádu si znovu odveze šest milionů dolarů

DNES, 22:20
SIX KINGS SLAM - Jannik Sinner (24) ve finále exhibice Six Kings Slam v Rijádu přehrál poměrně snadno 6:2, 6:4 svého největšího rivala a světovou jedničku Carlose Alcaraze (23). Bitva o výhru v hodnotě 6 milionů dolarů tak očekávaný vyrovnaný průběh neměla a Ital v Saudské Arábii ovládl i druhý ročník a je zde stále neporažený.
Jannik Sinner ve finále exhibice v Rijádu předvedl famózní výkon (@ FELICE CALABRO'/IPA / Sipa Press / Profimedia)

Sinner – Alcaraz 6:2, 6:4

Sinner finále Six Kings Slamu proti svému největšímu rivalovi Alcarazovi začal brejkem, Podruhé chybujícímu Španělovi sebral podání v páté hře a náskok už nepustil. Podání si pokaždé bez komplikací uhrál a jednoznačně získal první set za necelou půl hodinu.

Ital předváděl skvělý agresivní tenis a bylo viditelné, že rychlé halové podmínky sedí lépe jeho hře. V pátém gamu druhého dějství odvrátil Alcaraz celkem pět brejkbolů. O dvě hry později už Sinner na příjmu uspěl a dostal se do vedení 4:3. Na podání ztratil už pouze jediný míček a pouze 73 minut mu stačilo k pohodlnému vítězství. Hvězdné finálové obsazení tak očekávanou vyrovnanou bitvu nepřineslo.

Druhý hráč světa sice trefil o jedno eso méně než jeho soupeř, na servisu však naprosto dominoval. V celém utkání ztratil pouze osm míčků a nemusel odvracet žádný brejkbol. Zatímco sám si vypracoval hned deset příležitostí na brejk a tři z nich využil.

Sinner s Alcarazem se ve finále exhibice v Rijádu utkali i loni, a i tehdy vyhrál Ital. Minulý rok se na výhru ale podstatně více nadřel. Když zvítězil až po obratu 6:7, 6:3, 6:3. Letos Španěla porazil teprve podruhé z šesti duelů, když na hlavním okruhu uspěl pouze ve finále Wimbledonu. Naopak v boji o titul prohrál v Římě, na French Open, v Cincinnati i na US Open.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ital je tak i po skončení druhého ročníku exhibice v Saudské Arábii stále neporažen. Letos smetl Stefanose Tsitsipase, Novaka Djokoviče i Alcaraze a odveze si výhru 6 milionů dolarů. Ostaní tenisté si bez ohledu na úmístění či počet zápasů vydělali 1,5 milionů dolarů.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
com
18.10.2025 22:23
hnus, musi vyhrat zrovna Mastičkář Sypačů
