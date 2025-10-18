Famózní Sinner přetlačil Alcaraze, z exhibice v Rijádu si znovu odveze šest milionů dolarů
Sinner – Alcaraz 6:2, 6:4
Sinner finále Six Kings Slamu proti svému největšímu rivalovi Alcarazovi začal brejkem, Podruhé chybujícímu Španělovi sebral podání v páté hře a náskok už nepustil. Podání si pokaždé bez komplikací uhrál a jednoznačně získal první set za necelou půl hodinu.
Ital předváděl skvělý agresivní tenis a bylo viditelné, že rychlé halové podmínky sedí lépe jeho hře. V pátém gamu druhého dějství odvrátil Alcaraz celkem pět brejkbolů. O dvě hry později už Sinner na příjmu uspěl a dostal se do vedení 4:3. Na podání ztratil už pouze jediný míček a pouze 73 minut mu stačilo k pohodlnému vítězství. Hvězdné finálové obsazení tak očekávanou vyrovnanou bitvu nepřineslo.
Druhý hráč světa sice trefil o jedno eso méně než jeho soupeř, na servisu však naprosto dominoval. V celém utkání ztratil pouze osm míčků a nemusel odvracet žádný brejkbol. Zatímco sám si vypracoval hned deset příležitostí na brejk a tři z nich využil.
Sinner s Alcarazem se ve finále exhibice v Rijádu utkali i loni, a i tehdy vyhrál Ital. Minulý rok se na výhru ale podstatně více nadřel. Když zvítězil až po obratu 6:7, 6:3, 6:3. Letos Španěla porazil teprve podruhé z šesti duelů, když na hlavním okruhu uspěl pouze ve finále Wimbledonu. Naopak v boji o titul prohrál v Římě, na French Open, v Cincinnati i na US Open.
Ital je tak i po skončení druhého ročníku exhibice v Saudské Arábii stále neporažen. Letos smetl Stefanose Tsitsipase, Novaka Djokoviče i Alcaraze a odveze si výhru 6 milionů dolarů. Ostaní tenisté si bez ohledu na úmístění či počet zápasů vydělali 1,5 milionů dolarů.
Výsledky exhibice Six Kings Slam
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře