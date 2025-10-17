Fantastický obrat Valentové! V Ósace navázala na životní skalp a zabojuje o největší finále
Valentová – Danilovičová 4:6, 6:2, 6:3
Do asijské tour vstoupila kvůli menšímu zdravotnímu problému se zpožděním a první zápas prohrála. V Ósace se ovšem Valentová rozehrála do výborné formy a vyhrála včetně zvládnuté kvalifikace už pět zápasů, přičemž v hlavní soutěži ztratila set pouze s Danilovičovou ve čtvrtfinále.
Souboj o postup mezi nejlepší kvarteto nerozehrála vůbec dobře. Obě aktérky v úvodním dějství hodně chybovaly a Valentová trefila jen šest vítězných úderů a spáchala 21 nevynucených chyb. Česká teenagerka přesto dvakrát zlikvidovala manko brejku a byla kousek od srovnání na 5:5. V závěru ale vyrobila dvě laciné minely po sobě a srbské soupeřce set odevzdala.
Od začátku druhé sady však Valentová srovnala mířidla a mohla se mnohem víc opřít o servis. V dalším průběhu zápasu musela řešit už jen jednu komplikace. A to ve čtvrtém gamu rozhodujícího dějství, v němž zlikvidovala sérii tří brejkbolů, avšak o podání i tak přišla. Danilovičové se podařilo dorovnat na 3:3, nicméně ve zbytku utkání měla jasně navrch Češka a ztratila už jen tři body.
Valentové se tak podařilo získat třetí skalp TOP 50 a navázat na nejcennější vítězství kariéry, které slavila v předchozím kole proti Elise Mertensové. Zároveň vyrovnala své maximum na nejvyšším okruhu. V hlavních soutěžích na této úrovni účinkuje teprve počtvrté a už podruhé si zahraje semifinále.
Do této fáze prošla také před pár měsíci na domácím Livesport Prague Open a podlehla ve dvou těsných setech krajance a pozdější šampionce Marii Bouzkové. V Ósace bude její semifinálovou soupeřkou Cristianová, jež postoupila bez boje po odstoupení Naomi Ósakaové. Druhé semifinále obstarají Sorana Cirsteaová s Leylah Fernandezovou.
Pražská rodačka prožívá průlomovou a zatím jasně nejlepší sezonu své kariéry. Ta kromě zmíněné semifinálové účasti v pražské Stromovce zahrnuje debut v TOP 100 žebříčku a čtyři triumfy na okruhu ITF či turnajích WTA 125. Díky aktuálnímu postupu do semifinále v japonském městě se poprvé posune do nejlepší sedmdesátky pořadí.
