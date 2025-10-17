Fantastický obrat Valentové! V Ósace navázala na životní skalp a zabojuje o největší finále

DNES, 11:29
Aktuality 18
WTA ÓSAKA - Tereza Valentová (18) si na turnaji WTA 250 v Ósace připsala včetně kvalifikace už páté vítězství a vyrovnala své maximum na nejvyšším okruhu. Talentovaná česká teenagerka předvedla ve čtvrtfinále vynikající obrat a porazila 4:6, 6:2, 6:3 nasazenou Olgu Danilovičovou (24). O první kariérní finále na této úrovni bude bojovat s Jaqueline Cristianovou.
Tereza Valentová má na dosah své největší finále v kariéře (© PAUL MILLER / AFP / AFP / Profimedia)

Valentová – Danilovičová 4:6, 6:2, 6:3

Do asijské tour vstoupila kvůli menšímu zdravotnímu problému se zpožděním a první zápas prohrála. V Ósace se ovšem Valentová rozehrála do výborné formy a vyhrála včetně zvládnuté kvalifikace už pět zápasů, přičemž v hlavní soutěži ztratila set pouze s Danilovičovou ve čtvrtfinále.

Souboj o postup mezi nejlepší kvarteto nerozehrála vůbec dobře. Obě aktérky v úvodním dějství hodně chybovaly a Valentová trefila jen šest vítězných úderů a spáchala 21 nevynucených chyb. Česká teenagerka přesto dvakrát zlikvidovala manko brejku a byla kousek od srovnání na 5:5. V závěru ale vyrobila dvě laciné minely po sobě a srbské soupeřce set odevzdala.

Od začátku druhé sady však Valentová srovnala mířidla a mohla se mnohem víc opřít o servis. V dalším průběhu zápasu musela řešit už jen jednu komplikace. A to ve čtvrtém gamu rozhodujícího dějství, v němž zlikvidovala sérii tří brejkbolů, avšak o podání i tak přišla. Danilovičové se podařilo dorovnat na 3:3, nicméně ve zbytku utkání měla jasně navrch Češka a ztratila už jen tři body.

Valentové se tak podařilo získat třetí skalp TOP 50 a navázat na nejcennější vítězství kariéry, které slavila v předchozím kole proti Elise Mertensové. Zároveň vyrovnala své maximum na nejvyšším okruhu. V hlavních soutěžích na této úrovni účinkuje teprve počtvrté a už podruhé si zahraje semifinále.

Do této fáze prošla také před pár měsíci na domácím Livesport Prague Open a podlehla ve dvou těsných setech krajance a pozdější šampionce Marii Bouzkové. V Ósace bude její semifinálovou soupeřkou Cristianová, jež postoupila bez boje po odstoupení Naomi Ósakaové. Druhé semifinále obstarají Sorana Cirsteaová s Leylah Fernandezovou.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Pražská rodačka prožívá průlomovou a zatím jasně nejlepší sezonu své kariéry. Ta kromě zmíněné semifinálové účasti v pražské Stromovce zahrnuje debut v TOP 100 žebříčku a čtyři triumfy na okruhu ITF či turnajích WTA 125. Díky aktuálnímu postupu do semifinále v japonském městě se poprvé posune do nejlepší sedmdesátky pořadí.

Výsledky turnaje WTA 250 v Ósace

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

18
Přidat komentář
kupa
17.10.2025 13:35
Já tipuji, že si jde pro svůj první titul na okruhu.
Reagovat
muster
17.10.2025 12:34
tleskám vestoje
Reagovat
TSP
17.10.2025 12:12
Vynikající výsledek, i když ještě za stavu 2:2 ve třetím setu to na jednoznačnou záležitost rozhodně nevypadalo. Ale co si na Tereze velmi cením, je, že umí bojovat s se svou psychikou, umí ji ovládat a umí překonat stádní efekt, byť s ním taky bojuje (viz třeba na konci 1. setu). Asi proto hodně dělá, aby to uměla, a asi se s tím minimálně zčásti již narodila. Rozhodně je Tereza pro mě tenistkou, která hraje hlavou, tedy u hry přemýšlí, dokáže ji do určité míry přizpůsobovat situaci a soupeřce, a i přes značné herní výkyvy (u žen je to téměř pravidlo) hlavně psychicky zvládá kritické momenty zápasů, což není vůbec jednoduché a na ženském okruhu časté. Přeju ji hlavně hodně zdraví, a trenérovi a realizačnímu hodně střízlivého uvažování, aby jí dali prostor pro rozvoj a odpočinek, aby ji fyzicky a psychicky neuštvaly, jak se to mladým hráčkám bohužel často stává.
Reagovat
jir6
17.10.2025 12:10
Terka super, i po prvním setu jsem jí věřil. Komentátor na Sport 2 šílený.
Reagovat
Hippo65
17.10.2025 13:35
Nemám rád věčné hejty na komentátory, ale to co z něj padalo, bylo neuvěřitelné.
Reagovat
tommr
17.10.2025 11:41
V prvním setu bojovala Tereza s vlastní nervozitou a dělala laciné chyby. Smolně ztracený první set jí ale nerozhodil a od druhého setu už byla jasně lepší hráčkou ... smile
V dalším kole jsem čekal že narazí na Osaku ale místo toho si zahraje s Cristian. To je hráčka zhruba na úrovni Danilovič takže Tereza bude zase favoritkou. Snad si s tím opět poradí ...
Reagovat
HAJ
17.10.2025 12:03
No, já myslím, že je to tak 50/50. Pro Terku je SF bonus. Bude to také náročné na fyzičku, pro Terku to bude už 6 utkání na tomto turnaji a Drákulka měla dnes oraz. Věřím, že bude bojovat naplno, jak je to u ní zvykem. Tak ať se daří.
Reagovat
Divak
17.10.2025 12:49
Myslím, že tolik vyhozených míčů jako Danilovič mít Cristian nebude.
Reagovat
Serpens
17.10.2025 13:14
Jenže stejně tak nemusí chybovat ani Terka.
Reagovat
Serpens
17.10.2025 11:34
Druhou půlku jsem nemohl vidět, ale gratulace Terka když ji to nejde, tak aspoň bojuje
Kuangčou už asi vypustí, takže nejspis poslední turnaj super sezóny, tak ať dopadne co nejlíp
Reagovat
tommr
17.10.2025 11:43
byla by škoda končit tak brzo. Dobrá forma by se měla maximálně využít ...
Reagovat
Mony
17.10.2025 12:04
Na 1 turnaj se takhle daleko necestuje
Reagovat
Serpens
17.10.2025 12:05
Byla i ve Wuhanu přeci
Reagovat
Mony
17.10.2025 12:10
Nojo..2 zápasy v kvaldě
Reagovat
tommr
17.10.2025 12:35
Jeden zápas. Prohrála už v prvním kole s Andreescu ...
Reagovat
lajzt0
17.10.2025 13:04
Má přihlášený ještě Guangzhou Open příští týden, pokud se teda neodhlásila.
Reagovat
Serpens
17.10.2025 13:13
Pochybuju, že by si naložila další zápasy, už tak jich má pět.
Reagovat
lajzt0
17.10.2025 13:16
Je mladá a navíc by se dostala přímo do hlavní soutěže, takže by začínala třeba až v úterý. Uvidime
Reagovat

