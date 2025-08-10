Fantastický skalp pro Lehečku a Menšíka! Na Masters skolili grandslamové šampiony
Heliövaara/Patten – Lehečka/Menšík 3:6, 7:6, 6:10
Lehečka s Menšíkem poprvé spojili síly na začátku sezony v Brisbane, došli až do finále a byli kousek od triumfu. Už tehdy potvrdili, že by mohli být velmi kvalitní dvojicí, pokud by se více věnovali deblovým soutěžím.
Před dvěma týdny na akci Masters v Torontu padli ve dvou tie-breacích se světovými jedničkami Marcelem Arévalem a Matem Pavičem a skvělý výkon předvedli také v Cincinnati. Tentokrát už se parádního skalpu dočkali, když porazili jeden z nejúspěšnějších aktivních párů, dvojnásobné grandslamové šampiony a nasazené trojky Heliövaaru a Pattena.
V úvodním dějství Lehečka s Menšíkem odskočili do náskoku 3:0 a dominovali na vlastním servisu. O brejk vedli také ve druhé sadě, ale soupeři už se mnohem více prosazovali na returnu a Češi potřetí v řadě brejkboly neustáli. Pak už se na podání trápili jen Fin s Britem, nicméně Menšík s Lehečkou nevyužili celkem pět brejkbolů a prohráli 3:7 v tie-breaku. V rozhodujícím super tie-breaku ovšem Češi zase excelovali a vyhráli ho snadno 10:6.
Lehečka s Menšíkem zvládli vstup také do singlové soutěže a oba čeká v rámci úterního programu souboj o osmifinále. O postup do deblového čtvrtfinále budou usilovat proti italské dvojici Lorenzo Musetti a Lorenzo Sonego, nebo Argentincům Máximovi Gonzálezovi a Andrésovi Moltenimu.
Kapitána Tomáše Berdycha tak čekají před zářijovým daviscupovým utkáním se Spojenými státy docela příjemné starosti. Lehečka s Menšíkem totiž svou sílu ukázali, nahoru se derou Petr Nouza s Patrikem Riklem a čtyřhru umí i Tomáš Macháč či deblový specialista Adam Pavlásek, který naopak v prvním kole v Cincinnati po boku Jana Zieliňského těsně prohrál.
