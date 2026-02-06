Fantazie! Bejlek urvala bitvu s favoritkou, je poprvé ve finále a pokračuje v životní jízdě

DNES, 20:44
Aktuality 122
WTA ABÚ ZABÍ - Sára Bejlek (20) sice poprvé v Abú Zabí ztratila set, nicméně vyhrála i svůj šestý zápas na probíhajícím turnaji kategorie WTA 500 a znovu vylepšila své maximum na hlavním okruhu. Česká kvalifikantka udolala v parádní semifinálové bitvě 7:5, 3:6, 7:5 favorizovanou světovou šestnáctku Claru Tausonovou (23) a poprvé v kariéře postoupila do finále na této úrovni.
Profily hráčů
Tauson Clara
Bejlek Sara
Sára Bejlek postoupila do svého prvního finále v kariéře (© ALI HAIDER / EPA / Profimedia)

Bejlek – Tausonová 7:5, 3:6, 7:5

Na kurt nastoupila Bejlek bez respektu, přestože ji čekal velmi těžký souboj s aktuální světovou šestnáctkou Tausonovou. V úvodních gamech byla naprosto rovnocennou soupeřkou a svou pestrou hrou znepříjemňovala úsilí Dánky o diktování tempa výměn.

První brejkbolovou šanci přinesla pátá hra. I kvůli chybám Bejlek si Tausonová postupně vypracovala celkem tři možnosti. Úvodní dvě hrozby česká hráčka i s pomocí servisu odvrátila, ale tu poslední už soupeřka aktivní hrou proměnila. Rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou se však v osmé hře dostala ke své první příležitosti na returnu, hned tu první zužitkovala a srovnala na 4:4. Bejlek měla další potíže na podání v následujícím gamu, avšak oba brejkboly přežila a vrátila se do vedení.

Tausonová následně dorovnala na 5:5 a za tohoto skóre si musela nechat ošetřit problém s pravým chodidlem, zřejmě puchýř. Pak nevyužila vedení 40:15 na příjmu a Češka vzápětí uspěla čistou hrou na returnu, když jí Dánka nejprve pomohla dvěma chybami a poté se Bejlek podařilo trefit dva vítězné údery za sebou.

Na začátku druhého dějství působila Tausonová znechuceně. Poté, co česká hráčka udržela servis na 1:0, se však dánská tenistka rozjela a ziskem čtyř her v řadě si spravila chuť a také vypracovala luxusní náskok dvou brejků.

Bejlek se nadechla k potenciálnímu obratu a snížila skóre na 3:4. Tausonová však srovnání nepřipustila, vedení o brejk si uhájila až do konce setu, a dokonce ho uzavřela již na returnu. Po 100 minutách hry si tak vynutila rozhodující sadu.

Vstup do rozhodujícího setu měla Bejlek nejlepší možný. Hned v úvodním gamu prolomila soupeřčino podání a brejk dokázala suverénně potvrdit. Tausonová se ovšem vzchopila a manko smazala. Jenže Dánka na brejk na rozdíl od Češky nenavázala a opět čelila manku.

České tenistce se však tentokrát nepodařilo utéct o dvě hry, když Tausonová v maratonském gamu se čtyřmi shodami využila svůj třetí brejkbol a v tomto případě následně brejk potvrdila. Bejlek se ovšem nevzdávala a bez problémů upravila na 4:4 a poté i na 5:5.

V 11. hře se Bejlek propracovala k mnoha brejkbolům. Na ten první ale nedokázala trefit return do kurtu a s dalšími třemi si Tausonová poradila vlastní hrou. Úspěšný byl až ten pátý v pořadí, při kterém Dánka udělala v defenzivě chybu. Češka vzápětí dokázala bezmála tříhodinovou bitvu dopodávat a dosáhla na svůj premiérový skalp TOP 20.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V Abú Zabí hraje Bejlek svůj zatím jasně nejlepší turnaj kariéry. Včetně kvalifikace vyhrála už šest zápasů a v žádném z 10 setů před soubojem s Tausonovou neprohrála více než čtyři gamy. V hlavní soutěži vyřadila také Ashlyn Kruegerovou, grandslamovou šampionku Jelenu Ostapenkovou a Sonay Kartalovou a zajistila si své první semifinále na hlavním okruhu.

Ve svém největším finále vyzve Jekatěrinu Alexandrovovou. Ruska odvrátila mečbol na vlastním servisu a po dvouapůlhodinové bitvě zdolala 3:6, 7:6, 6:3 vyčerpanou Hailey Baptisteovou, která musela hrát tři sety i ve všech třech předchozích zápasech. Světová jedenáctka si tak zahraje o svůj šestý kariérní titul.

Bejlek sice ještě nikdy finále na nejvyšší tour neabsolvovala, nicméně má se souboji o titul na profesionální úrovni dost zkušeností. Odehrála jich už čtrnáct, může se pochlubit bilancí 11:3 a posledních šest vyhrála.

Výsledky turnaje WTA 500 v Abú Zabí

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

122
Přidat komentář
Mony
06.02.2026 21:08
Snad si tímhle vysloužila WC do Dubaje
Reagovat
miss_tenis
06.02.2026 21:05
Vy jste taky banda.. nejdriv ji nikdo neveri a ted vsichni skacou radosti..
Reagovat
Krisboy
06.02.2026 21:06
Lžeš.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.02.2026 20:59
Velká gratulace Sáře ke skolení nesympatického Bobra!
MTO vypadal ok, ale s tím, co pak Bobr odběhal a jak je jnad slunce jasné, že to je jenom výborná herečka.

Parádní finále, Češkám se na Blízkém Vychodě tradičně daří
Finále proti Kátě z Říčan moc dobře vzhledem k únavě Sáry nevidím, ale snad se s ním popasuje aspoň se ctí. Lehké to mít nebude, ale tlačit ji budu, seč budu moct...
Reagovat
The_Punisher
06.02.2026 21:04
Tak na druhou stranu ani Káťa von Říčany neměla nejjednodušší SFko. Sára to zvládne
Reagovat
Kapitan_Teplak
06.02.2026 20:55
Jaký byl dosud její nejcennější skalp ve smyslu nejvýše postavené hráčky, v době zápasu ?
Reagovat
JakubHajek
06.02.2026 20:58
Do dnešního zápasu to byla Ostapenková, kterou tu porazila v osmifinále
Reagovat
Serpens
06.02.2026 20:59
Nejspíš Kalinská.
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 21:05
Jestli se nepletu, tak právě Tauson. Ale mám chabou pamět, třeba to potvrdí nebo vyvrátí někdo jiný.
Reagovat
novopuren
06.02.2026 20:55
Moc jsem fandil. Bohužel její výška jí asi bude limitovat k proniknutí do světové špičky
Reagovat
Mony
06.02.2026 20:56
Ale nebude
Reagovat
novopuren
06.02.2026 20:57
Byl bych rád.
Reagovat
Walda58
06.02.2026 20:54
smile + smile + smile Blondie - Sunday Girl
Reagovat
Kuba4Win
06.02.2026 20:52
Obrovská gratulace
Reagovat
Walda58
06.02.2026 20:54
Reagovat
Kapitan_Teplak
06.02.2026 20:51
Sárinko, prdelko to je pecka
Reagovat
Walda58
06.02.2026 20:55
je, hrála dobře
Reagovat
Honza-K
06.02.2026 20:56
Na Sáru je hezké podívání. Pár šejků vypadalo, že by jí okamžitě brali do harému
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 21:03
Také jsem si všiml, že někteří mladší Arabové koukali po ní dost mlsně. Ale celkově diváctvo stálo na straně Sáry, jak už to tak u papírově i žebříčkově slabších bývá.
Reagovat
Petruco
06.02.2026 20:50
Tak to je pecka. Sáro, vydřela jsi to. Jsi WonderWoman. Sledoval jsem to bohužel jen on-line (pouze měnící se skóre), ale byly to nervy, byl to boj. Paráda!
Reagovat
volejman
06.02.2026 20:50
Měly toho v tom vedru obě dost. Sára to při tom stačila spoustu oběhat. Má dobrou fyzičku.
Reagovat
Mony
06.02.2026 20:57
Aby jí něco zbylo na zítřek
Reagovat
Honza-K
06.02.2026 20:50
Sára průběžně na 52.místě, už před Krejčíkovou
Reagovat
Krisboy
06.02.2026 20:51
Posun o 49 míst!
Reagovat
com
06.02.2026 20:51
to není možný že už před big4kou Krejčou, to by byla v top3 smilesmile
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 20:55
Ty jsi hroznej ironik.
Reagovat
Mony
06.02.2026 20:57
No jo
Reagovat
Honza-K
06.02.2026 20:58
Paolíni ukázala, že i takové prtě má naději
Reagovat
wymwsze
06.02.2026 21:06
Paolini je o 5 cm vyšší.
Reagovat
honza.khp
06.02.2026 20:48
hooodně k neuvěření, hooodně milé překvápko, Sáro jsi nezmar
Reagovat
Serpens
06.02.2026 20:47
Velká gratulace Když vidím ten tenis, tak asi to nebude úplně často k vidění od Sáry, takové výsledky na tvrdém povrchu. O to cennější toto finále je Snad bude mít Alexandrovová trochu den blbec a pomůže.
Reagovat
Mony
06.02.2026 20:51
Antukový tenis na betonu
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 20:52
Dneska jsem na Káťu chvíli koukal a nezdála se mi být v nějakém topu, šanci určitě Sára mít bude. Otázkou je, zda najde ještě dost sil, dnešní zápas jí musel hodně vyčerpat. V rozhovoru z legrace prosila, ať je finále v neděli.
Reagovat
Serpens
06.02.2026 20:54
Holt musí rozhodnout adrenalin
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 21:00
Dá to na morál.
Reagovat
wymwsze
06.02.2026 21:05
Pokud někdo na tohle má natrénováno, tak je to Sára. Pokud se na kurtu objeví nezafáčovaná, tak by to mohlo být dobrý.
Reagovat
com
06.02.2026 20:46
top 50 už klepe na dveře
Reagovat
Krisboy
06.02.2026 20:48
Tak otevři vole!
Reagovat
com
06.02.2026 20:48
smile
Reagovat
Mony
06.02.2026 20:51
A Krejče ukazuje ten svůj zadek!
Reagovat
Krisboy
06.02.2026 20:53
Ta to možná i ocení
Reagovat
The_Punisher
06.02.2026 20:45
Sááááááro, mega gratulace!
Reagovat
Honza-K
06.02.2026 20:47
Ode mě též
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 20:49
Ten závěr byl super, jedenáctá nekonečná hra to rozštípla, pak už Sára kupodivu bez problémů dopodávala. Také moc gratuluji.
Reagovat
Dobry-den
06.02.2026 20:44
Sáro, jsi boží. smile
Reagovat
Honza-K
06.02.2026 20:46
Reagovat
Krisboy
06.02.2026 20:44
Woe Sáro...to si musím otevřít ještě jedno!
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 20:46
Dej si i za mně, já si dám na její počest kapku třtiňáku.
Reagovat
Krisboy
06.02.2026 20:48
Reagovat
Oin
06.02.2026 20:49
Měl jsem tady zbyteček Bumbua, tak jsem to tam nalil
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 20:57
Však jo, co s tím taky jinýho dělat, že ano. Já budu skromnější, dám si Heffron.
Reagovat
The_Punisher
06.02.2026 20:53
Ještě si nechat na zítřek!
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 20:43
No ty vole, je to tam!
Reagovat
chlebavevaju
06.02.2026 20:43
Tak Sára překvapila, nečekal jsem, že to zvládne. Je to buldočák. Ale zítra to bude asi jednoznačná záležitost pro Lexu.
Reagovat
com
06.02.2026 20:43
smile zvratky zatim uchovány na finale
Reagovat
Krisboy
06.02.2026 20:40
Reagovat
com
06.02.2026 20:38
takovy protahování, obě už spocený jak vrata od chlíva
Reagovat
com
06.02.2026 20:39
no konečně
Reagovat
hanz
06.02.2026 20:46
Jo, Bobr to neustál )))
Reagovat
chlebavevaju
06.02.2026 20:32
Cekat je na chybu soupeřky se nevyplácí a Bejlek za to zaplatí. Bohuzel.
Reagovat
Krisboy
06.02.2026 20:23
V Kluži je velká sláva.
Reagovat
Serpens
06.02.2026 20:22
Claru Tausonovou to tak baví, že i Linda Nosková je proti ní zakousnutý buldok. Jenže aby se nám nakonec nepronudila k výhře.
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 20:41
Sára jde podávat na vítězství. Clára pusobí znuděně, je to fakt taková druhá Linda N. ale určitě ji dění na kurtu jedno není.
Reagovat
JLi
06.02.2026 20:21
Modrá Klára versus rudá Sára
Reagovat
Preview.lover
06.02.2026 20:19
tohle bohužel bude 4-6
Reagovat
JLi
06.02.2026 20:45
Prdlačky
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 20:15
Tohle nedopadne dobře, příliš mnoho nevyužitých šancí.
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 20:47
Jsem tak rád, že jsem se zpletl. Vlastně jsem kvalitně zatommroval.
Reagovat
zfloyd
06.02.2026 20:10
s tím venkovním zadkem by měla vyhrát , aby se diváci mohli potěšit i ve finále
Reagovat
chlebavevaju
06.02.2026 20:08
Game zápasu. Jedna netrefí kurt, druhá ho sotva přehodí.
Reagovat
chlebavevaju
06.02.2026 20:10
A je hotovo. Bejlek už slzy na krajíčku.
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 20:03
Sára zase sebrala Bobříkovi podání, ale s potvrzováním bude asi problém pří tom jejím podání.
Reagovat
Serpens
06.02.2026 20:04
Ale kdež, bude to 6:2, Sára chce taky koukat na ceremoniál.
Reagovat
com
06.02.2026 20:06
Bejleková padne, a kam padne, tam usne
Reagovat
Krisboy
06.02.2026 20:11
Jestli padne, to zas bude u comů nablito
Reagovat
com
06.02.2026 20:13
vo tom žádná smile
..takovejch šancí, ale jen co vede, tak si hned ztratí servis
Reagovat
Serpens
06.02.2026 20:15
Co taky s podáním 105 km/h....
Reagovat
Vlk-v-trave
06.02.2026 19:57
Boris Becker je vsude... i v Milane na zahajeni zimnich OH;-)
Reagovat
chlebavevaju
06.02.2026 19:55
Jé, na ČT je právě rozhovor s naší vlajkonoškou pro ZOH. Tak snad Lucie trefí správně na stadion a nezamíří k jiné výpravě.
Reagovat
miss_tenis
06.02.2026 19:54
je tu teda hodne pesimistu.. vy byste ty holce na kurte moc nepomohli...
Reagovat
peek
06.02.2026 19:42
Proč nazýváte v článku Češku Bejlek a Dánku Tausonová?
Tohle přechylování jmen cizinek je trapné.
Reagovat
Serpens
06.02.2026 19:43
Už se o tom mluvilo stokrát a po stoprvé si to prosím vygooglujte.
Reagovat
Mony
06.02.2026 20:54
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.02.2026 20:50
Bejlek je Bejlek a Tauson je Tauson, vlastně Bobr
Reagovat
tommr
06.02.2026 19:39
Po prvním setu jsem si myslel že Tauson odpadne nebo skrečuje ale nevypadá to na to ...
Reagovat
Vlk-v-trave
06.02.2026 19:47
kalila vodu... s tema mto.
nechce se ji se Sarou babrat, - ta je jak vosa, lita tam, vrati ji co muze, jeste vymysli cypoviny, tak je z toho na nervy... otravena tak, ze se cloveku nechce na to ani divat...
Snad se Tausonka vyhaze... ale tezko rict... je to takova loterie...
Reagovat
Serpens
06.02.2026 19:51
V podstatě jí to nevyšlo, protože první set prohrála.
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 19:38
Ve druhém setu už Clara Sáru dost jednoznačně přehrávala a myslím, že v podobném duchu to bude pokračovat i v posledním setu.
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 19:19
Bobřík přitvrdil a krátká sukýnka už hoří.
Reagovat
Mony
06.02.2026 19:40
Chodící raketomet proti běhajícímu zajíčkovi
Reagovat
com
06.02.2026 19:52
má bobra jo
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 19:54
To nevím, neptal jsem se jí.
Reagovat
Serpens
06.02.2026 19:15
Tak si už můžeme zase o tom ošetřování myslet kdeco, ale aspoň z toho kápnul ten první set.
Reagovat
chlebavevaju
06.02.2026 19:16
Klasický herecký výkon z beckoveho filmu, uz běhá jak laňka. Tohle by se mělo penalizovat.
Reagovat
chlebavevaju
06.02.2026 19:17
No, běhá jak lanka, spíš stale chodí jako lenochod, ale zkusila to i přes psychikou stránku soupeřky.
Reagovat
honza.khp
06.02.2026 19:10
oranžová uspávačka hadů
Reagovat
chlebavevaju
06.02.2026 19:05
Každopádně stále nevěřím, že to dotáhne, bobřík se tváří jako boží umučení normálně, bradavice nebradavice. V prvním setu to Tauson Sáře značně ulehčila.
Reagovat
chlebavevaju
06.02.2026 19:00
Sára Paolini
Reagovat
hanz
06.02.2026 18:57
Bobra je nutné rozhicovat .....
Reagovat
Mony
06.02.2026 18:57
No..!
Teď se Sára po té úvodní křeči dostala na vlnu! Koncovka ve formě, jakou u Sáry chceme vidět
Tak ať ta Sářina Vlna drží !
Reagovat
zfloyd
06.02.2026 18:56
Sára nepřestává udivovat tak ještě jeden
Reagovat
Serpens
06.02.2026 18:54
Podle všeho je dnešní návštěva v Ostravě větší než teď na Sáru.
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 18:57
U Arabů nic divného.
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 18:52
TB už má Sára jistý.
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 18:43
Bobřík má nějaký problém s chodidlem, ale asi bude schopná pokračovat.
Reagovat
aligo
06.02.2026 18:42
Proč přerušeno?
Reagovat
Preview.lover
06.02.2026 18:43
Tauson si bere ošetření
Reagovat
Krisboy
06.02.2026 18:40
Oli Ole!! smile
Reagovat
Krisboy
06.02.2026 19:15
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 18:36
Už jsem chtěl napsat, že devátou hru Sára dokonale pohnojila, ale ještě se z toho vyhrabala, holka jedna. Takže jedeme dál.
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 18:51
A znovu Bára otočila stav z 15:40.
Reagovat
jeronym
06.02.2026 18:30
Jedem Saro, bojovat
Tysonky power-tenis rozklovat
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.02.2026 18:24
Hadí Mája spláchla wc
Reagovat
subaru
06.02.2026 18:16
Únava, už to není ono. 2:3 a už to nepůjde.
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 18:56
Tak nepůjde, jó .
Reagovat
honza.khp
06.02.2026 18:10
je to u Sáry ještě vůbec sukně?
Reagovat
Krisboy
06.02.2026 18:29
Asi ano. Zřejmě jí má od doby, kdy jako osmiletá vyhrála svůj první zápas. Pro štěstí.
Reagovat
honza.khp
06.02.2026 18:36
to by odpovídalo
Reagovat
hanz
06.02.2026 18:00
Někdo strým? Na OH se nedá koukat, samý prohry...
Reagovat
honza.khp
06.02.2026 18:09
na Oneplay Canal + , taky na Tipsportu
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 18:17
https://jokerlivestreams.net/10fd7de0/cc874597/b266cd17
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 17:47
Sára už je na kurtu, zas chvíli to vypukne. Těším se.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist