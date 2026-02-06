Fantazie! Bejlek urvala bitvu s favoritkou, je poprvé ve finále a pokračuje v životní jízdě
Bejlek – Tausonová 7:5, 3:6, 7:5
Na kurt nastoupila Bejlek bez respektu, přestože ji čekal velmi těžký souboj s aktuální světovou šestnáctkou Tausonovou. V úvodních gamech byla naprosto rovnocennou soupeřkou a svou pestrou hrou znepříjemňovala úsilí Dánky o diktování tempa výměn.
První brejkbolovou šanci přinesla pátá hra. I kvůli chybám Bejlek si Tausonová postupně vypracovala celkem tři možnosti. Úvodní dvě hrozby česká hráčka i s pomocí servisu odvrátila, ale tu poslední už soupeřka aktivní hrou proměnila. Rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou se však v osmé hře dostala ke své první příležitosti na returnu, hned tu první zužitkovala a srovnala na 4:4. Bejlek měla další potíže na podání v následujícím gamu, avšak oba brejkboly přežila a vrátila se do vedení.
Tausonová následně dorovnala na 5:5 a za tohoto skóre si musela nechat ošetřit problém s pravým chodidlem, zřejmě puchýř. Pak nevyužila vedení 40:15 na příjmu a Češka vzápětí uspěla čistou hrou na returnu, když jí Dánka nejprve pomohla dvěma chybami a poté se Bejlek podařilo trefit dva vítězné údery za sebou.
Na začátku druhého dějství působila Tausonová znechuceně. Poté, co česká hráčka udržela servis na 1:0, se však dánská tenistka rozjela a ziskem čtyř her v řadě si spravila chuť a také vypracovala luxusní náskok dvou brejků.
Bejlek se nadechla k potenciálnímu obratu a snížila skóre na 3:4. Tausonová však srovnání nepřipustila, vedení o brejk si uhájila až do konce setu, a dokonce ho uzavřela již na returnu. Po 100 minutách hry si tak vynutila rozhodující sadu.
Vstup do rozhodujícího setu měla Bejlek nejlepší možný. Hned v úvodním gamu prolomila soupeřčino podání a brejk dokázala suverénně potvrdit. Tausonová se ovšem vzchopila a manko smazala. Jenže Dánka na brejk na rozdíl od Češky nenavázala a opět čelila manku.
České tenistce se však tentokrát nepodařilo utéct o dvě hry, když Tausonová v maratonském gamu se čtyřmi shodami využila svůj třetí brejkbol a v tomto případě následně brejk potvrdila. Bejlek se ovšem nevzdávala a bez problémů upravila na 4:4 a poté i na 5:5.
V 11. hře se Bejlek propracovala k mnoha brejkbolům. Na ten první ale nedokázala trefit return do kurtu a s dalšími třemi si Tausonová poradila vlastní hrou. Úspěšný byl až ten pátý v pořadí, při kterém Dánka udělala v defenzivě chybu. Češka vzápětí dokázala bezmála tříhodinovou bitvu dopodávat a dosáhla na svůj premiérový skalp TOP 20.
V Abú Zabí hraje Bejlek svůj zatím jasně nejlepší turnaj kariéry. Včetně kvalifikace vyhrála už šest zápasů a v žádném z 10 setů před soubojem s Tausonovou neprohrála více než čtyři gamy. V hlavní soutěži vyřadila také Ashlyn Kruegerovou, grandslamovou šampionku Jelenu Ostapenkovou a Sonay Kartalovou a zajistila si své první semifinále na hlavním okruhu.
Ve svém největším finále vyzve Jekatěrinu Alexandrovovou. Ruska odvrátila mečbol na vlastním servisu a po dvouapůlhodinové bitvě zdolala 3:6, 7:6, 6:3 vyčerpanou Hailey Baptisteovou, která musela hrát tři sety i ve všech třech předchozích zápasech. Světová jedenáctka si tak zahraje o svůj šestý kariérní titul.
Bejlek sice ještě nikdy finále na nejvyšší tour neabsolvovala, nicméně má se souboji o titul na profesionální úrovni dost zkušeností. Odehrála jich už čtrnáct, může se pochlubit bilancí 11:3 a posledních šest vyhrála.
Výsledky turnaje WTA 500 v Abú Zabí
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
MTO vypadal ok, ale s tím, co pak Bobr odběhal a jak je jnad slunce jasné, že to je jenom výborná herečka.
Parádní finále, Češkám se na Blízkém Vychodě tradičně daří
Finále proti Kátě z Říčan moc dobře vzhledem k únavě Sáry nevidím, ale snad se s ním popasuje aspoň se ctí. Lehké to mít nebude, ale tlačit ji budu, seč budu moct...
..takovejch šancí, ale jen co vede, tak si hned ztratí servis
Tohle přechylování jmen cizinek je trapné.
nechce se ji se Sarou babrat, - ta je jak vosa, lita tam, vrati ji co muze, jeste vymysli cypoviny, tak je z toho na nervy... otravena tak, ze se cloveku nechce na to ani divat...
Snad se Tausonka vyhaze... ale tezko rict... je to takova loterie...
Teď se Sára po té úvodní křeči dostala na vlnu! Koncovka ve formě, jakou u Sáry chceme vidět
Tak ať ta Sářina Vlna drží !
Tysonky power-tenis rozklovat