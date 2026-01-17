Federer byl hlavní hvězdou prvního slavnostního zahájení Australian Open
Ceremoniál, na němž vystoupila i australská rocková skupina Crowded House, sledovala vyprodaná Rod Laver Arena pro 15.000 diváků. V hledišti nechyběl ani sedmaosmdesátiletý legendární tenista, jehož jméno hlavní kurt Melbourne Parku nese.
Dvacetinásobný grandslamový šampion Federer si zahrál nejprve po boku Andre Agassiho a poté Ashley Bartyové exhibiční čtyřhru proti domácím hvězdám Patu Rafterovi a Lleytonu Hewittovi. Švýcarský host vyhrál první bod duelu i poslední díky smeči nad hlavou.
"Znamená to pro mě strašně moc, když sem přijdou i lidé jako Rocket," připomněl Federer Laverovu přezdívku. "Je hrozně důležité projevit vděčnost hvězdám minulosti," dodal basilejský rodák, jenž se vrátil do Austrálie poprvé od roku 2021.
Show si nenechal ujít ani vítěz rekordních deseti Australian Open a rekordních 24 grandslamů Novak Djokovič, jenž vstoupí do turnaje v pondělí. Hlavní soutěž začne druhý rok po sobě v neděli.
Organizátoři i díky doprovodným akcím, mezi nimiž byl také exhibiční turnaj profesionálů a amatérů 1 Point Slam, víceméně prodloužili úvodní grandslam sezony do tři týdnů festivalu tenisu. Během úvodních šesti dnů přitáhli do hlediště 217.999 fanoušků.
Bylo by to šílené a neuvěřitelné. Proč si Federer přeje triumf Alcaraze na Australian Open?
