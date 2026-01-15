Bylo by to šílené a neuvěřitelné. Proč si Federer přeje triumf Alcaraze na Australian Open?
Mužská dvouhra na Australian Open 2026 má dva jasné favority. Těmi budou vítěz posledních dvou ročníků Jannik Sinner a Alcaraz, kteří si rovným dílem rozdělili posledních osm grandslamových titulů. Očekává se, že v neděli 1. února svedou souboj o titul. A Federer má jasno v tom, koho bude na úvodním grandslamu této sezony podporovat.
"Když sleduju Carlose (Alcaraze), tak vidím spoustu podobností v naší hře. V tom, co bychom na kurtu v daný moment udělali. Kdy bychom zahráli kraťas, šli na síť a hráli ofenzivně či defenzivně. Oba rádi hrajeme podle vlastních not," uvedl majitel 20 grandslamových trofejí, který Australian Open ovládl šestkrát.
Alcaraz nebude bojovat jen o svůj celkově sedmý grandslamový titul, nýbrž také o zkompletování kariérního Grand Slamu. "Bylo by to šílené, kdyby se mu to v tak mladém věku podařilo. Uvidíme, jestli se mu to povede. Pro tenis by to každopádně bylo neuvěřitelné a výjimečné."
Federer ale zároveň upozorňuje, že to nebude mít Alcaraz vůbec snadné. "Je tam stovka dalších hráčů, kteří nebudou s takovým plánem souhlasit. Udělají vše možné pro to, aby ho v průběhu turnaje zastavili."
Aktuálnímu lídrovi žebříčku Alcarazovi schází ke kompletní sbírce grandslamových vavřínů právě ten z Australian Open. Australský major je pro něj ovšem tím zatím jasně nejslabším z podniků velké čtyřky. V Melbourne Parku ještě nikdy nepřekročil čtvrtfinále a loni v něm vypadl s Novakem Djokovičem.
Pokud by Alcaraz titul získal, zkompletoval by jako nejmladší muž v historii kariérní Grand Slam. O ten bude usilovat v letošní sezoně také Sinner (na French Open) a v tenisových dějinách na něj dosáhlo jen osm mužských tenistů. V open éře ho vybojovali Rod Laver, Andre Agassi, Federer, Rafael Nadal a Djokovič.
