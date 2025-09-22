Federer: Ředitelé zvýhodňují Sinnera i Alcaraze. Chtějí, aby se potkávali ve finále
Federer se domnívá, že jednotlivé turnaje zpomalováním svých kurtů pomáhají Alcarazovi i Sinnerovi. Aktuálně dva nejlepší hráči na světě jsou čím dál tím víc dominantnější a utkali se ve finále posledních tří grandslamů.
Podle 20násobného grandslamového vítěze používají ředitelé turnajů určitou taktiku, která prospívá Italovi i Španělovi. "Chápu to. Funguje to jako taková záchranná síť, když povrch zpomalí," řekl Federer v podcastu Andyho Roddicka s názvem Served.
"Slabší hráč tak musí zahrát extra úžasný úder navíc, aby porazil Sinnera, zatímco pokud je povrch rychlý, tak může stačit menší počet takových úderů a ve správný čas Sinnera přehraje. Přesně takhle ředitelé turnajů přemýšlí. Chtějí, aby se Sinner a Alcaraz potkávali ve finále. Pro tenis je tahle rivalita přínosem."
Federer si myslí, že ředitelé turnajů by tohle měli napravit. "Chceme, aby si Sinner a Alcaraz poradili s konkurencí i na velmi rychlém povrchu. Za mě se bodovalo 12 turnajů a každý si vybíral turnaje hlavně ve svých oblíbených podmínkách. A právě nejlepší zápasy byly ty, v nichž se potkal agresivní hráč s obranářem.
Tenis se podle něj změnil. "Teď hraje každý stejně, protože turnaje dovolili to, aby rychlost kurtů i míčů byla v podstatě každý týden stejná. V současnosti můžete se stejnou hrou vyhrát French Open, Wimbledon i US Open."
