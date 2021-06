Federer v Paříži vyhrál noční boj s Koepferem. Další pokračování v turnaji zvažuje

Roger Federer se v březnu vrátil po více než roční pauze zaviněné dvěma operacemi kolena. French Open, které je jeho teprve třetí letošní akci, bere jako rozehrání před turnaji na trávě.



39letý Švýcar už má za sebou tři vítězné zápasy. Po Denisi Istominovi a Marinu Čiličovi si poradil i s Němcem Dominikem Koepferem, kterého ale udolal až po více než tří a půlhodinové bitvě 7-6 6-7 7-6 7-5.



Zápas se hrál v letos nově zavedené night session, na kterou nesmí kvůli zákazu vycházení po 21. hodině diváci. Federer v komorní atmosféře kurtu Philippa Chatriera čtyřikrát ztratil podání a spáchal 6-5 nevynucených chyb, nakonec ale cestu k vítězství našel.



"Po druhém setu jsme si nebyl jistý, kolik mi zbývá paliva v nádrži,. Do té chvíle to byla bitva. Tahle výhra je pro mě důležitá, protože tři a půl hodiny netrénuju. Dnešek byl pro náš tým velkým krokem dopředu," komentoval Federer, kterým postupem do 68. osmifinále na grandslamu vylepšil svůj vlastní rekord.



"Nebylo to pro mě snadné, bylo tu hodně premiér. Poprvé jsem hrál proti Koepferovi, poprvé v night session tady v Paříži, poprvé v kariéře zcela bez fanoušků. V moha ohledech to pro mě byl jedinečný zápas. Takže jsem šťastný, že jsem našel cestu k vítězství," uvedl 20násobný grandslamový šampion.







V osmifinále světovou osmičku Federera čeká soused ze světového žebříčku Matteo Berrettini (h2h 2-0), který si poradil se Soon Woo Kwonem a poprvé postoupil do osmifinále French Open.



Vítěz French Open z roku 2009 Federer ale po postupu mezi šestnáctku nejlepších naznačil, že jeho další pokračování v turnaji není jisté. Uvažuje, že si dá čas na odpočinek a přípravu na travnaté turnaje.



"Uplynulé zápasy si důkladně zanalyzujeme a vyhodnotíme, co dál... Musím se rozhodnout, jestli budu hrát, nebo ne. Jestli není příliš velké riziko v turnaji pokračovat, nebo je ideální čas pro odpočinek," uvedl Federer ke svému dalšímu pokračování v turnaji.



"Protože nemám mezi Paříží a Halle týden pauzy jako obvykle, musíme rozhodnout, co je pro mě z hlediska Wimbledonu nejlepší," řekl osminásobný vítěz z londýnské trávy. "Mám za sebou zápas, v němž jsem mohl jít do pátého setu, a těžko říct, v jakém stavu bych se druhý den probudil. Je to zajímavá situace, abych to řekl mírně. Rozhodně teď zažívám jiné časy než dřív," uvedla bývalá dlouholetá světová jednička.



Ve čtvrtfinále by teoreticky mohl narazit na aktuálního vládce světového tenisu Srba Novaka Djokoviče, který stejně jako další Federerův velký rival Rafael Nadal ze Španělska ještě v Paříži neztratil set.



"Byl bych rád v Rafově nebo Novakově kůži, protože si mohou říct, 'Cítím se dobře, hraju dobře, vítězím'. Já ale takový pocit teď nemám. Tohle všechno jsou pro mě postupné kroky v mém comebacku," dodal jeden z nejlepších tenistů historie, jenž oslaví v srpnu čtyřicetiny.

• FRENCH OPEN 2021 •

Francie / Paříž, antuka, 34.360.000 eur

sobotní výsledky (05. 06. 2021) • Dvouhra mužů - 3. kolo • Djokovič (1-Srb.) - Berankis (Lit.) 6:1, 6:4, 6:1 Nadal (3-Šp.) - Norrie (Brit.) 6:3, 6:3, 6:3 Federer (8-Švýc.) - Koepfer (Něm.) 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:5 Berrettini (9-It.) - Kwon Sun-u (Korea) 7:6 (8:6), 6:3, 6:4 Schwartzman (10-Arg.) - Kohlschreiber (Něm.) 6:4, 6:2, 6:1 Sinner (18-It.) - M. Ymer (Švéd.) 6:1, 7:5, 6:3 Struff (Něm.) - Alcaraz (Šp.) 6:4, 7:6 (7:3), 6:2 Musetti - Cecchinato (oba It.) 3:6, 6:4, 6:3, 3:6, 6:3