Federer vyhrál a bude uveden do Síně slávy. Je to obrovská čest, raduje se švýcarská ikona
"Je to obrovská čest dostat se do společnosti největších hvězd minulosti," uvedl čtyřiačtyřicetiletý Federer. "Vždycky jsem si vážil tenisové historie a příkladu, který nám dávali ti, co hráli před námi," dodal.
Federer jako první muž vyhrál 20 grandslamových titulů, celkem ovládl 103 turnajů. Na prvním místě žebříčku strávil 310 týdnů, z toho rekordních 237 za sebou. Na kontě má také triumf v Davisově poháru a olympijské zlato ve čtyřhře.
Federer se uvedení do Síně slávy dočká hned při první možné příležitosti. O místo se ucházeli také grandslamoví šampioni Světlana Kuzněcovová a Juan Martín del Potro, ti ale potřebný počet hlasů od volební komise nezískali.
