Federer vyhrál a bude uveden do Síně slávy. Je to obrovská čest, raduje se švýcarská ikona

DNES, 14:00
Aktuality 0
Jeden z nejlepších tenistů historie Roger Federer (44) bude příští rok v srpnu uveden do Síně slávy. Informoval o tom web Mezinárodní tenisové Síně slávy (ITHF) v Newportu. Švýcar dle očekávání vyhrál hlasování pro rok 2026, v němž porazil dva další nominanty.
Profily hráčů
Federer Roger
Roger Federer na nedávné exhibici v Šanghaji (© LINTAO ZHANG / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

"Je to obrovská čest dostat se do společnosti největších hvězd minulosti," uvedl čtyřiačtyřicetiletý Federer. "Vždycky jsem si vážil tenisové historie a příkladu, který nám dávali ti, co hráli před námi," dodal.

Federer jako první muž vyhrál 20 grandslamových titulů, celkem ovládl 103 turnajů. Na prvním místě žebříčku strávil 310 týdnů, z toho rekordních 237 za sebou. Na kontě má také triumf v Davisově poháru a olympijské zlato ve čtyřhře.

Federer se uvedení do Síně slávy dočká hned při první možné příležitosti. O místo se ucházeli také grandslamoví šampioni Světlana Kuzněcovová a Juan Martín del Potro, ti ale potřebný počet hlasů od volební komise nezískali.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
