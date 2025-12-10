Ferrero a López ovládli Trenéra roku. Španělské duo dovedlo Alcaraze k sezoně snů
"Z ocenění mám velkou radost," uvedl Ferrero pro ATPTour.com. "Nepochyboval jsem, že Samuel perfektně zapadne do naší filozofie. Známe se mnoho let a ví přesně, co od Carlose chci. Od začátku odvedl skvělou práci."
López doplnil, že pozitivní výsledky přišly velmi rychle. "Juana Carlose znám od jeho deseti let a Carlose od jeho prvních krůčků v akademii. Atmosféra je uvolněná, známe se dlouho a víme, co Carlos potřebuje."
Alcaraz zakončil sezonu s osmi tituly – nejvíce ze všech hráčů –, včetně triumfů na Roland Garros, US Open a turnajích ATP Masters 1000 v Monte Carlu, Římě a Cincinnati. Ferrero byl na cenu nominován už počtvrté a nyní ji podruhé vyhrál. O vítězích rozhodují vyhradně trenéři.
"Nikdy nebylo cílem vyhrát Trenéra roku," podotkl Ferrero. "Ale když to ocení lidé, kteří přesně vědí, jak těžká je tato práce, znamená to pro mě hodně. A letos dvojnásob, protože se o ni dělím se Samuelem."
Španělské duo stálo za Alcarazovým rekordním rokem, během něhož zaznamenal 71 vítězství. López připomněl, že jejich přístup se opíral nejen o tvrdou práci, ale i o radost z tréninku. "Možná jsem do toho vnesl nový impulz. Všichni známe tým i hráče a přispěli jsme stejnou měrou, každý trochu jinak. Nejdůležitější bylo, aby práce byla zábavná."
Ferrero přiznal, že od hráče vyžadují stoprocentní nasazení. "Cílem je, aby Carlos dostal ze svého talentu maximum. Pracujeme tvrdě a disciplinovaně, ale potřebujeme také humor a pohodu. Já jsem možná přísnější, Samuel je otevřenější a vtipnější, ale přitom má i tu seriózní stránku, která je nutná."
Sezona však nebyla bez komplikací. Po úspěchu v Rotterdamu přišel v Indian Wells a Miami herní propad, který vyvrcholil porážkou s Davidem Goffinem. "Ztratil trochu sebedůvěru," připustil Ferrero. "Mluvili jsme s ním o tom víc než obvykle, spíše jako přátelé než trenéři."
Zlom nastal v Monte Carlu. "Vyhrál, i když nehrál svůj nejlepší tenis,“ zdůraznil Ferrero. "To mu pomohlo nastartovat zbytek sezony." Alcaraz pak zářil především na antuce – kromě triumfů v Římě a na Roland Garros došel i do finále v Barceloně a na antuce měl bilanci 22:1.
López ocenil Alcarazovu herní i osobnostní zralost. "Začal mnohem víc mluvit o svých pocitech, a to mu pomohlo zvládat tlak," uvedl.
Vrchol přišel v Turíně, kde Alcaraz potvrdil konečné první místo. "Vyhrát jako trenér svůj první Grand Slam na Roland Garros a pak zakončit rok jako jednička… to je něco, na co nezapomenu," řekl López.
Ferrero i López už vyhlížejí sezonu 2026. "Naším úkolem je udržet jeho ambice," uvedl López. "Nemůže si odpočinout na vavřínech. Musí chtít další velké věci a jít za nimi se stejným nadšením, jaké v sobě vždy měl."
