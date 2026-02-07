Finále Australian Open trhalo rekordy. Alcaraz je na vrcholu komerčních možností, říká expert

DNES, 12:35
Téma 13
Vítězství Carlose Alcaraze (22) na Australian Open vyvolalo výrazný ohlas nejen v tenisovém prostředí, ale i ve světě sportovního byznysu. Zájem o finále mužské dvouhry mezi španělským tenistou a Novakem Djokovičem (38) navíc potvrdil, že sledovanost turnaje v USA výrazně roste.
Profily hráčů
Alcaraz Carlos
Carlos Alcaraz s trofejí za vítězství na Australian OPen (@ ČTK / imago sportfotodienst / Schreye)

Souboj hráče, který usiloval o titul nejmladšího držitele kariérního Grand Slamu, s legendou bojující o rekordní 25. grandslamový titul nabídl silný příběh, jenž zaujal i americké publikum.

Podle údajů společnosti Nielsen sledovalo nedělní finále na stanici ESPN 730 tisíc diváků, přestože se zápasu nezúčastnil žádný domácí hráč. Ve srovnání s loňským finálem mezi Jannikem Sinnerem a Alexandrem Zverevem jde o nárůst o 57 procent, a to i navzdory brzkému začátku v 3:30 východoamerického času.

Jednalo se zároveň o nejsledovanější finále mužského Australian Open od roku 2017, kdy Roger Federer porazil Rafaela Nadala v pětisetovém utkání, které tehdy přilákalo 1,1 milionu amerických diváků.

Mírný nárůst zaznamenalo i ženské finále mezi Jelenou Rybakinovou a Arynou Sabalenkovou, které sledovalo 487 tisíc diváků, tedy o osm procent více než v roce 2025, a to i přesto, že se z vítězství radovala americká hvězda Madison Keysová.

Alcarazův triumf zároveň posílil jeho pozici jednoho z nejatraktivnějších sportovců z pohledu marketingu. Podle experta na značky Jacka Kenneyho-Herberta ze společnosti Sid Lee v Londýně je Španěl aktuálně na vrcholu svých komerčních možností. V rozhovoru pro Tennis365 uvedl, že Alcaraz představuje ideální kombinaci sportovního úspěchu a moderní prezentace.

"Carlos Alcaraz je pro marketing dokonalý: vítěz kariérního Grand Slamu ve 22 letech s digitální stopou, kterou Velká trojka na začátku nikdy neměla," uvedl Kenney-Herbert. Hodnota jeho značky podle experta nikdy nebyla vyšší a s ohledem na věk i současné finanční možnosti má potenciál překonat tradiční stropy výdělků a stát se nejprodávanějším sportovcem své generace.

"Pokud si udrží dominanci po dalších pět let a bude i nadále rozumně investovat mimo kurt, je na nejlepší cestě k tomu, aby se připojil k Rogeru Federerovi jako druhý tenisový miliardář," dodal.

Alcaraz už nyní spolupracuje se značkami jako Rolex, BMW, Calvin Klein, Louis Vuitton či Evian. Po posledním grandslamovém úspěchu většina těchto smluv počítá s vyplacením bonusů a jejich hodnota by se měla zvýšit při nadcházejících jednáních o prodloužení kontraktů.

Součástí dalších plánů je také spuštění vlastní značky Alcaraz ve spolupráci se společností Nike, která by dvaadvacetiletého tenistu zařadila po bok osobností, jako jsou Tiger Woods či Michael Jordan, s vlastní řadou oblečení.

Toni Nadal kritizuje Alcaraze: Kdyby tohle udělal Rafa, nelíbilo by se mi to

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

13
Přidat komentář
pantera1
07.02.2026 12:55
Vamosáku chce to bílé ponožky do mokasín, ať je to dokonalý . A zas bych tak nejančila, za pět let může být vše jinak.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
07.02.2026 12:59
Bílé ponožky a černé sandály!
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
07.02.2026 13:08
Jo a navíc tři řízky s chlebem a 3 flašky gambáče, ať z toho GS na AO taky něco máme!
Reagovat
pantera1
07.02.2026 13:32
Stříhá ho brácha, bude z klubu spořínků .
Reagovat
JLi
07.02.2026 13:08
Možná i za dvě léta
Reagovat
chlebavevaju
07.02.2026 12:51
Kdo mu vybíral outfit na oficiální focení s trofejí by měl dostat okamžitý vyhazov.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
07.02.2026 12:58
Souhlasím! Vždyť si ty superdrahé střevíce úplně zbytečně zpotí! Vždyť i malé dítě ví, že si musí brát ponožky! Bez ponožek leda bez sandálů či do bačkor! Vyhrál kariérní GS v nejmladším věku, ale přesto je otřesný vzor pro malé děti, které svádí k tomu, aby nenosily ponožky!
Reagovat
JLi
07.02.2026 13:07
Kdyby jenom ponožky pozapomněl
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 13:44
Určitě je má, budou to takové ty supernízké tělové, co vůbec nevyčuhují z bot. Nedovedu si představit, že bych do mokasínů zaplul na ostro, nejsem Indián.
Reagovat
JLi
07.02.2026 14:03
On je fakt má, na pravé noze jdou vidět po přiblížení. Ale elegantní to rozhodně není.
Reagovat
pantera1
07.02.2026 14:17
On je má na sobě jen na to focení bez tak. Je to celé takové antikoncepční.
Reagovat
chlebavevaju
07.02.2026 14:43
Takové vykastrované.
Reagovat
chlebavevaju
07.02.2026 14:01
Vypadá jak pouliční prodejce z Pákistánu.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist