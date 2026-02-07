Finále Australian Open trhalo rekordy. Alcaraz je na vrcholu komerčních možností, říká expert
Souboj hráče, který usiloval o titul nejmladšího držitele kariérního Grand Slamu, s legendou bojující o rekordní 25. grandslamový titul nabídl silný příběh, jenž zaujal i americké publikum.
Podle údajů společnosti Nielsen sledovalo nedělní finále na stanici ESPN 730 tisíc diváků, přestože se zápasu nezúčastnil žádný domácí hráč. Ve srovnání s loňským finálem mezi Jannikem Sinnerem a Alexandrem Zverevem jde o nárůst o 57 procent, a to i navzdory brzkému začátku v 3:30 východoamerického času.
Jednalo se zároveň o nejsledovanější finále mužského Australian Open od roku 2017, kdy Roger Federer porazil Rafaela Nadala v pětisetovém utkání, které tehdy přilákalo 1,1 milionu amerických diváků.
Mírný nárůst zaznamenalo i ženské finále mezi Jelenou Rybakinovou a Arynou Sabalenkovou, které sledovalo 487 tisíc diváků, tedy o osm procent více než v roce 2025, a to i přesto, že se z vítězství radovala americká hvězda Madison Keysová.
Alcarazův triumf zároveň posílil jeho pozici jednoho z nejatraktivnějších sportovců z pohledu marketingu. Podle experta na značky Jacka Kenneyho-Herberta ze společnosti Sid Lee v Londýně je Španěl aktuálně na vrcholu svých komerčních možností. V rozhovoru pro Tennis365 uvedl, že Alcaraz představuje ideální kombinaci sportovního úspěchu a moderní prezentace.
"Carlos Alcaraz je pro marketing dokonalý: vítěz kariérního Grand Slamu ve 22 letech s digitální stopou, kterou Velká trojka na začátku nikdy neměla," uvedl Kenney-Herbert. Hodnota jeho značky podle experta nikdy nebyla vyšší a s ohledem na věk i současné finanční možnosti má potenciál překonat tradiční stropy výdělků a stát se nejprodávanějším sportovcem své generace.
"Pokud si udrží dominanci po dalších pět let a bude i nadále rozumně investovat mimo kurt, je na nejlepší cestě k tomu, aby se připojil k Rogeru Federerovi jako druhý tenisový miliardář," dodal.
Alcaraz už nyní spolupracuje se značkami jako Rolex, BMW, Calvin Klein, Louis Vuitton či Evian. Po posledním grandslamovém úspěchu většina těchto smluv počítá s vyplacením bonusů a jejich hodnota by se měla zvýšit při nadcházejících jednáních o prodloužení kontraktů.
Součástí dalších plánů je také spuštění vlastní značky Alcaraz ve spolupráci se společností Nike, která by dvaadvacetiletého tenistu zařadila po bok osobností, jako jsou Tiger Woods či Michael Jordan, s vlastní řadou oblečení.
