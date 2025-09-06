Finále bude bitvou nervů. Poslední šance Sabalenkové, Anisimovová může mít v hlavě debakl
Sabalenková – Anisimovová | 22:00 SELČ
Arynu Sabalenkovou dělí jeden krok od další úspěšné obhajoby grandslamového triumfu a zisku celkově čtvrté trofeje z podniků velké čtyřky. Aktuální světová jednička, která si už postupem do čtvrtfinále zajistila setrvání na tenisovém trůnu, kralovala ve dvou ročnících po sobě v letech 2023-24 na lednovém Australian Open.
Cestu do finále letošního US Open rozhodně neměla jednoduchou, přestože v pěti odehraných zápasech ztratila dohromady jen jeden set. V úvodních kolech se ovšem trápila proti Rebece Masárové, Polině Kuděrmetovové i bývalé finalistce Leylah Fernandezové a vždy vyhrála některý ze setů až poměrem 7:5 či 7:6. Výraznější práci neměla pouze v osmifinále s Cristinou Bucsaovou.
Pak měla delší odpočinek, než plánovala, jelikož ke čtvrtfinále nenastoupila Markéta Vondroušová. V semifinále poté sehrála reprízu loňského finále s Jessicou Pegulaovou a opět se jednalo o velmi vyrovnaný duel. Sedmadvacetiletá Běloruska neuhájila náskok v úvodním setu a nakonec musela bitvu otáčet (4:6, 6:3, 6:4), přičemž v poslední sadě odvrátila všechny čtyři brejkboly.
Světovou jedničkou je naprosto zaslouženě. V letošní sezoně absolvuje už osmé finále, ovšem v soubojích o titul má v tomto roce negativní bilanci 3:4 a to poslední odehrála před zhruba třemi měsíci na French Open. Celkově má ve finálových utkáních lehce pozitivní úspěšnost 20:18, na grandslamech 3:3 a na US Open 1:1 (předloni prohrála s Coco Gauffovou).
Teď má poslední šanci vybojovat první letošní grandslamový titul. Právě majory jsou pro ni v této sezoně největším zklamáním, protože na všech třech prohrála třísetovou bitvu a pokaždé s Američankou. Ve finále Australian Open podlehla Madison Keysové, ve stejné fázi na French Open padla s Gauffovou a v semifinále Wimbledonu prohrála právě s Anisimovovou.
Sabalenková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Madrid, Miami, Brisbane (triumf); French Open, Stuttgart, Indian Wells, Australian Open (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Brisbane (triumf); Indian Wells, Australian Open (finále)
Bilance: 55:10
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 31:5
Bilance proti hráčkám TOP 10: 9:3 (kariérní 49:40)
Bilance ve finále grandslamů: 0:2 (kariérní 3:3)
Bilance ve finále: 3:4 (kariérní 20:18)
Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (finále), Wimbledon (semifinále)
Sabalenková – US Open
Kariérní bilance: 33:6
Nejlepší výsledek: triumf (2024)
Loňský výsledek: triumf
Bilance ve finále: 1:1
Generálka: Cincinnati (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Masárová (7:5, 6:1), P. Kuděrmetovová (7:6, 6:2), (31) Fernandezová (6:3, 7:6), Bucsaová (6:1, 6:4), Vondroušová (bez boje), (4) Pegulaová (4:6, 6:3, 6:4)
Pro Amandu Anisimovovou bylo US Open před startem letošního ročníku nejslabším grandslamem. Poslední dva starty v letech 2022 a 2024 zakončila hned v prvním kole, v hlavní soutěži domácího majoru měla kariérní bilanci 3:5 a nikdy předtím ve Flushing Meadows nepostoupila do druhého týdne ani nepřekročila třetí kolo.
V letošní sezoně ovšem prožívá jednoznačně nejlepší období kariéry. To zahrnuje největší triumf (v únoru na WTA 1000 v katarském Dauhá), debut v TOP 10 světového hodnocení a také senzační postup do finále nedávného Wimbledonu. Není tak překvapením, že své osobní maximum na domácím US Open, na kterém startuje celkově poosmé, už několikrát dokázala vylepšit.
Na rozdíl od Sabalenkové musela po cestě do finále odehrát všech šest zápasů. Čtyřiadvacetiletá Američanka potřebovala tři sety jen proti Jaqueline Cristianové ve třetím kole a Naomi Ósakaové v neskutečné semifinálové bitvě (6:7, 7:6, 6:3), v níž pětkrát ztratila servis a byla game od vyřazení. Její tažení až do finále zahrnuje překvapivý skalp Igy Šwiatekové (6:4, 6:3).
V soubojích se zástupkyněmi elitní desítky světového pořadí má negativní kariérní bilanci 14:25. V letošní životní sezoně ovšem vyhrála s takto postavenými soupeřkami šest z osmi duelů a prohrála pouze se Šwiatekovou ve finále Wimbledonu a právě se Sabalenkovou v osmifinále antukového French Open. Teď má možnost oplatit letošní grandslamovou porážku i Bělorusce.
Za sebou má sedm finále na nejvyšší tour (bilance 3:4). Letos absolvovala tři finále na této úrovnia a každé skončilo ve dvou setech. V Dauhá porazila Jelenu Ostapenkovou, na trávě v londýnském Queen's Clubu nečekaně prohrála s Tatjanou Mariaovou a ve svém jediném dosavadním grandslamovém finále ve Wimbledonu schytala historický výprask 0:6, 0:6 od Šwiatekové.
Anisimovová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dauhá (triumf); Wimbledon, Queen's Club (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (triumf)
Bilance: 39:15
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 19:7
Bilance proti hráčkám TOP 10: 6:2 (kariérní 14:25)
Bilance ve finále grandslamů: 0:1 (kariérní 0:1)
Bilance ve finále: 1:2 (kariérní 3:4)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (finále)
Anisimovová – US Open
Kariérní bilance: 9:5
Nejlepší výsledek: finále (2025)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Montreal (osmifinále), Cincinnati (3. kolo)
Cesta turnajem: Birrellová (6:3, 6:2), Jointová (7:6, 6:2), Cristianová (6:4, 4:6, 6:2), (18) Haddadová Maiaová (6:0, 6:3), (2) Šwiateková (6:4, 6:3), (23) Ósakaová (6:7, 7:6, 6:3)
Vzájemná bilance: Anisimovová vede 6:3. Američanka nepatří mezi oblíbené soupeřky Sabalenkové a je jen jednou z mála hráček, s nimiž má negativní bilanci. Anisimovová má dokonce navrch i na grandslamových turnajích, na kterých se střetly pětkrát (Anisimovová vede 3:2) a naposledy v nedávném semifinále Wimbledonu, kde Anisimovová urvala výhru 6:4, 4:6, 6:4.
Sabalenková je favoritkou, ale ne výraznou. Na triumf se jí nicméně i vzhledem k počtu zkušeností s finálovými zápasy na těch nejprestižnějších turnajích celkem věří.
V tomto duelu zřejmě bude panovat na obou stranách velká nervozita. Sabalenková má totiž poslední příležitost získat letos grandslamový titul a Anisimovová může mít v hlavě historický debakl 0:6, 0:6 ve svém jediném předchozím grandslamovém finále, které odehrála před necelými dvěma měsíci ve Wimbledonu.
Sobotní program
ARTHUR ASHE STADIUM (od 18:00 SELČ)
1. Granollers/Zeballos (5-Šp./Arg.) - Salisbury/Skupski (6-Brit.)
2. Sabalenková (1-) - Anisimovová (8-USA) / nejdříve ve 22:00 SELČ
Kompletní program | Přehled ženského turnaje
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
