Finále? Cítím, že je to vždycky o mně, říká rozjetá Vondroušová

WTA BERLÍN - Pokud jste si vsadili na finálové složení turnaje v Berlíně Markéta Vondroušová (25) – Xinyu Wang (23), pak gratulujeme. Obě tenistky totiž dohromady prošly do posledního duelu přes soupeřky, které byly žebříčkově lépe postavené. "Užívám si roli outsidera,“ potvrdila po semifinálovém skalpu Aryny Sabalenkové rodačka ze Sokolova.

Na svém kontě má Markéta Vondroušová zatím jen dva tituly. Jako sedmnáctiletá slečna ovládla turnaj ve švýcarském Bielu, předloni pak senzačně dobyla slavný Wimbledon. Teď bude mít šanci přidat třetí trofej. Její soupeřkou bude 49. hráčka světa, Číňanka Xinyu Wang, která na svůj první titul stále čeká.



Obě finalistky přešly v Berlíně přes skutečné hvězdy. Vondroušová vyřadila postupně Američanku Madison Keysovou, Rusku Dianu Šnajderovou, Tunisanku Ons Jabeurovou a naposledy zmíněnou úřadující světovou jedničku Arynu Sabalenkovou. Za čtyři zápasy přišla rodačka ze Sokolova jen o jediný set – ve druhém kole se Šnajderovou.



"Dlouho jsem nehrála, takže jsem moc ráda, že jsem zpátky zdravá, a vděčná, že můžu hrát takové zápasy. Když jsem viděla, kdo tady hraje, říkala jsem si: ‘Oukej, zkusím vyhrát první kolo.’ A teď je to takhle," radovala se někdejší světová šestka, která momentálně figuruje až na 164. místě žebříčku.

A její finálová soupeřka? Na úvod zdolala Australanku Darju Kasatkinovou, poté šokovala vítězstvím nad šampionkou French Open a světovou dvojkou Coco Gauffovou. Ve čtvrtfinále jí po prohraném prvním setu vzdala Španělka Paula Badosaová, a v semifinále pak nestačila ani Ruska Ljudmila Samsonovová. Nejtěžší zápas výsledkově? Ten s Gauffovou, který Wang ovládla hladce dvakrát 6:3.



"Vždycky si říkám, že semifinálová výhra se musí oslavit. Protože když pak případně ve finále prohrajete, není už co slavit. Ale za tenhle neuvěřitelný týden jsem vážně vděčná, takže ano, oslavím to tak jako tak," usmívala se po semifinálové výhře výborně naladěná Xinyu Wang.

Straight Sets & a Spectacular Performance by Marketa Vondrousova #BTO pic.twitter.com/XnKriZyETh — wta (@WTA) June 21, 2025

"Tento týden byl pro mě jako sen. Hrála jsem tu neuvěřitelný tenis. Když jsem šla do zápasu, nic jsem nečekala. Šlo mi opravdu jen o to, abych si to tady užila," dodala Číňanka.



Vondroušová se s Wang zatím nikdy na okruhu nestřetla. "Znám ji, ale nikdy jsem s ní nehrála. Takže se na [druhé] semifinále podíváme s mými trenéry. Zkusíme něco vymyslet a něco uvidět. Cítím, že je to vždycky na mně, a snažím se hrát svou hru," uvedla ještě před semifinále Xinyu Wang se Samsonovovou Vondroušová.