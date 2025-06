Skvělá Vondroušová zdolala světovou jedničku, zahraje si o titul

WTA BERLÍN - Markéta Vondroušová (25) pokračuje na turnaji v Berlíně ve vynikajících výkonech. V semifinále si poradila s úřadující světovou jedničkou, Běloruskou Arynou Sabalenkovou (27), ve dvou setech 6:2, 6:4 a vyrovnala tak vzájemnou bilanci na 4:4. V boji o titul vyzve česká tenistka vítězku zápasu mezi Ruskou Ljudmilou Samsonovou (26) a Číňankou Wang Sin-jü (23).

Sabalenková – Vondroušová 2:6, 4:6

Ve výborné formě se dosud v Berlíně prezentovala Markéta Vondroušová. Na svém kontě má skalpy velkých jmen, jako jsou Madison Keysová, Diana Šnajderová a naposledy Ons Jabeurová. Na trávě ji čekalo teprve druhé kariérní semifinále – to první si zahrála během svého předloňského senzačního tažení za wimbledonským titulem.

Aryna Sabalenková byla ve čtvrtfinálové bitvě s Jelenou Rybakinovou na prahu vyřazení, když v tie-breaku rozhodujícího setu prohrávala už 2:6. Přesto se nakonec radovala z postupu.

S Vondroušovou se úřadující světová jednička utkala sedmkrát, bilance byla velmi vyrovnaná – 4:3 ve prospěch Bělorusky. Naposledy se ale z výhry radovala Vondroušová, která uspěla loni v dubnu na stuttgartské antuce.

Famózní výměna v podání Markéty Vondroušové!

Do osmého vzájemného zápasu vstoupila Vondroušová výborně. Ve druhém gamu sice musela hned při své první hře na servisu odvracet dva brejkboly, tím však její starosti v úvodním dějství skončily.

Hned v následujícím gamu totiž poprvé v zápase prolomila lehce unaveně působící Sabalenkové servis, následně ho potvrdila na svém podání a ujala se vedení 3:1.

Definitivně rozhodla o vítězce úvodní sady sedmá hra, kdy úřadující světová jednička znovu nenašla recept na s přehledem returnující soupeřku. Náskok 5:2 si už Vondroušová ujít nenechala – sadu bez problémů dopodávala a za 36 minut šla do vedení 1:0 na sety.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Do druhého dějství vstoupila lépe Sabalenková, když poprvé v zápase prolomila servis české soupeřky a šla do vedení 2:0. Ani to však v pohodě hrající Vondroušovou nevyvedlo z míry. I ona vzápětí uspěla na returnu a náskok běloruské hvězdy bleskově smazala.

Rozhodující moment utkání přišel v deváté hře, kdy stoicky klidná Češka znovu uspěla na příjmu, dostala se do vedení 5:4 a výborně rozehraný zápas už nepustila. Sabalenkové nestačilo na srovnání stavu ani vedení 40:0, Vondroušová všechny tři brejkboly smazala, proměnila první mečbol a mohla slavit překvapivé vítězství. "Užívám si roli outsidera," řekla Vondroušová v rozhovoru na kurtu.

Vondroušová byla jistější hráčkou na podání – po svém servisu získala 63 % výměn, zatímco její soupeřka jen každou druhou. Česká tenistka si během zápasu vypracovala devět brejkových šancí a využila čtyři z nich. Sabalenková ze sedmi pouze jednu.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.