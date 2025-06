French Open: Djokovič má na dosah další magickou stovku. Bude v pondělí nějaké překvapení?

V rámci pondělního programu se zkompletuje čtvrtfinálové obsazení letošního ročníku French Open. Novak Djokovič (38) bude útočit na další magickou stovku. Po zisku jubilejního 100. triumfu před necelými dvěma týdny v Ženevě teď může zapsat 100. kariérní vítězství v hlavní soutěži antukového grandslamu. Všechny osmifinálové duely mají jasného favorita, největší šance na překvapení je asi na úkor Coco Gauffové (21) a Mirry Andrejevové (18).

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 2. 6.

Osmifinále mužů

Zverev (3-Něm.) - Griekspoor (Niz.) | Court Suzanne-Lenglen (12:30 SELČ)

Djokovič (6-Srb.) - Norrie (Brit.) | Court Philippe-Chatrier (14:00 SELČ)

Draper (5-Brit.) - Bublik (Kaz.) | Court Suzanne-Lenglen (16:00 SELČ)

Sinner (1-It.) - Rubljov (17-) | Court Philippe-Chatrier (20:15 SELČ)



Osmifinále žen

Gauffová (2-USA) - Alexandrovová (20-) | Court Philippe-Chatrier (11:00 SELČ)

M. Andrejevová (6-) - Kasatkinová (17-Austr.) | Court Suzanne-Lenglen (11:00 SELČ)

Pegulaová (3-USA) - Boissonová (Fr.) | Court Philippe-Chatrier (12:30 SELČ)

Keysová (7-USA) - Baptisteová (USA) | Court Suzanne-Lenglen (14:30 SELČ)

Zverev – Griekspoor | 12:30 SELČ

Alexander Zverev nedorazil na French Open po ideální přípravě, ovšem vypadá to, že se v Paříži postupně zlepšuje a nabírá sebevědomí. Ve druhém kole sice ztratil set proti Jesperovi De Jongovi, nicméně pak už dominoval a v následujícím zápase nepovolil ani jednu sadu rozjetému Flaviovi Cobollimu, který dorazil po triumfu v Hamburku.

Osmadvacetiletý Němec zapsal své první osmifinále na French Open už v roce 2018. Od té chvíle je v tomto dějišti velmi stabilní a v žádném z následujících ročníků nechyběl ve druhém týdnu. Jeho stabilita na grandslamech je obdivuhodná, nicméně pořád platí, že čeká na první titul z podniků velké čtyřky.

V osmifinále antukového grandslamu má výbornou bilanci 6:1. Jediný nezdar zaregistroval v roce 2020 proti Jannikovi Sinnerovi a jedná se o jeho poslední prohru s někým mimo TOP 20 žebříčku na French Open. Zatímco na turnajích ATP sem tam zaznamená nečekanou porážku, na grandslamech obvykle roli favorita zvládá a poslední prohru proti hráčům mimo TOP 20 musel skousnout předloni ve Wimbledonu, na svém jasně nejslabším majoru.

Vizitka Alexandera Zvereva. (@ Livesport / Enetpulse)

Zverev – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (triumf); Australian Open (finále)

Největší úspěchy na antuce: Mnichov (triumf)

Bilance: 28:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 17:6

Bilance proti hráčům TOP 50: 13:8 (kariérní 262:156)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 14:7)

Grandslamy: Australian Open (finále)

Zverev – French Open

Kariérní bilance: 37:9

Nejlepší výsledek: finále (2024)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 6:1

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (čtvrtfinále), Hamburk (osmifinále)

Cesta turnajem: Tien (6:3, 6:3, 6:4), De Jong (3:6, 6:1, 6:2, 6:3), Cobolli (6:2, 7:6, 6:1)

Tallon Griekspoor měl v posledním roce a půl ohromnou smůlu na losy a nemohl se výrazněji prosazovat. V prvním týdnu letošního French Open si ovšem naopak nemohl vůbec stěžovat, protože Gabriel Diallo a Ethan Quinn mu odklidili zástupce TOP 20 Francisca Cerúndola a Grigora Dimitrova (skreč). Osmadvacetiletý Nizozemec toho využil a poprvé v kariéře prošel do druhého týdne grandslamu.

V závěrečných kolech se ale před užší špičkou většinou schovat nelze a tak ho teď čeká první těžší soupeř. V loňské sezoně vyhrál jen tři z 20 soubojů se zástupci elitní dvacítky a letos to má zatím 3:8, přičemž posledních pět duelů prohrál.

Pokud se podíváme výhradně na grandslamy, tak na nich neuspěl v ani jednom z osmi střetnutí s hráči TOP 20. Tato statistika zahrnuje porážku s Hubertem Hurkaczem na letošním Australian Open. Navíc šestkrát nezískal ani jeden set.

Vizitka Tallona Griekspoora. (@ Livesport / Enetpulse)

Griekspoor – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marrákeš (finále)

Největší úspěchy na antuce: Marrákeš (finále)

Bilance: 23:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 12:6

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:2 (kariérní 5:29)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Griekspoor – French Open

Kariérní bilance: 7:3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (2. kolo), Bordeaux challenger (semifinále)

Cesta turnajem: Giron (4:6, 6:3, 6:4, 7:5), Diallo (7:5, 7:6, 1:6, 6:3), Quinn (4:6, 6:1, 6:7, 6:1, 6:4)

Vzájemná bilance: Zverev vede 7:2. Griekspoorovi se sice proti nejlepším hráčům na světě nedaří, nicméně v mnoha soubojích statečně vzdoroval a platí to i pro některá utkání se Zverevem. Například na loňském French Open dokonce Griekspoor vedl už 4:1 v rozhodujícím setu a nedávno v Mnichově mu stačilo na dvousetové vítězství uhájit vlastní servis. Podobný průběh by mohl mít jejich letošní zápas v Paříži. A i tentokrát by měl zkušenější Zverev vítězství urvat.

Djokovič – Norrie | 14:00 SELČ

Novak Djokovič si poradil bez ztráty setu s Filipem Misolicem a protáhl svou aktuální neporazitelnost na sedm zápasů. Čerstvě po zisku jubilejního 100. triumfu pokračuje ve zlepšené formě i v Paříži, kde nepovolil set ani Mackenziemu McDonaldovi a domácímu Corentinovi Moutetovi.

Na loňském French Open musel kvůli zranění kolene odstoupit před čtvrtfinále, ovšem později se do areálu Rolanda Garrose vrátil, ovládl olympijský turnaj a ziskem zlata zkompletoval sbírku velkých titulů. Pořád se ale jedná o jeho nejslabší grandslam. V roce 2011 měl na kontě už aspoň jeden triumf na Australian Open, ve Wimbledonu i na US Open, ovšem pařížský major poprvé dobyl až v sezoně 2016. Na druhou stranu teď může vybojovat jubilejní 100. výhru na French Open. Na ostatních majorech na tuto metu ještě nedosáhl.

V pondělí absolvuje už 19. osmifinále na French Open (rekordman Rafael Nadal jich má 17). V této fázi antukového grandslamu má stoprocentní úspěšnost 18:0 a celkově se může pochlubit osmifinálovou bilancí 61:5 na podnicích velké čtyřky.

Vizitka Novaka Djokoviče. (@ Livesport / Enetpulse)

Djokovič – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva (triumf); Miami (finále)

Největší úspěchy na antuce: Ženeva (triumf)

Bilance: 19:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 7:2

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 7:2 (kariérní 255:18)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 61:5)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Djokovič – French Open

Kariérní bilance: 99:16

Nejlepší výsledek: triumf (2016, 2021, 2023)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 18:0

Generálka: Madrid (2. kolo), Ženeva (triumf)

Cesta turnajem: McDonald (6:3, 6:3, 6:3), Moutet (6:3, 6:2, 7:6), Misolic (6:3, 6:4, 6:2)

Cameron Norrie na letošním French Open teprve zkompletoval osmifinálové účasti na všech čtyřech grandslamech. Devětadvacetiletý Brit v úvodním kole zaskočil v pětisetové bitvě Daniila Medveděva, otevřel si cestu do druhého týdne a v následujících kolech přehrál bez ztráty setu Federica Agustína Gómeze i krajana Jacoba Fearnleyho.

Rovněž on měl před necelými dvěma týdny v Ženevě skvělou přípravu a už tam se prezentoval zlepšenou formou. Ve Švýcarsku prošel z kvalifikace až do semifinále a i díky jednomu z nejlepších výkonů za dlouhou dobu sebral v boji o finále set právě pozdějšímu šampionovi Djokovičovi. V posledních týdnech dal sbohem hrozbě vypadnutí z TOP 100 žebříčku.

V posledních dnech se bývalý osmý hráč světa ohromně zlepšil, ale nejspíše to pořád nebude stačit na členy TOP 10 pořadí. S takovými soupeři prohrál posledních 12 soubojů. Tato série se táhne až do sezony 2023 a první i poslední nezdar v této šňůře utrpěl právě proti Djokovičovi (Řím 2023 a Ženeva 2025).

Vizitka Camerona Norrieho. (@ Livesport / Enetpulse)

Norrie – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Ženeva (semifinále)

Bilance: 21:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 14:6

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:1 (kariérní 10:39)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:2)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Norrie – French Open

Kariérní bilance: 10:7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Madrid (3. kolo), Řím (2. kolo), Ženeva (semifinále)

Cesta turnajem: (11) Medveděv (7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5), Gómez (7:6, 6:2, 6:1), Fearnley (6:3, 7:6, 6:2)

Vzájemná bilance: Djokovič dominuje 5:0. Norrie by se znovu mohl pokusit skolit Djokoviče přes fyzickou kondici, o což se snažil na poslední generálce v Ženevě. V posledních dvou týdnech měl ovšem ještě náročnější program než srbský favorit. Nejúspěšnější hráč všech dob Djokovič nebude chtít ztrácet síly, protože pokud postoupí, tak pro něj letošní French Open pořádně začne až od čtvrtfinále, v němž by měl narazit na první hrozbu v podobě Alexandera Zvereva.

Draper – Bublik | 16:00 SELČ

Jack Draper v letošním roce už podruhé potvrdil, že je minimálně o jednu třídu lepším hráčem než značně propagovaný teenager Joao Fonseca. Ve třetím kole French Open nadělil brazilskému talentu výprask 6:2, 6:4, 6:2. Porazil ho také na březnovém Masters v Indian Wells, kde skolil mimo jiné i Carlose Alcaraze a došel si pro svůj dosud nejcennější triumf.

Třiadvacetiletý Brit vstupoval do letošní sezony s jen 24 výhrami na antukových dvorcích napříč všemi úrovněmi. Letos má ovšem na nejpomalejším povrchu vynikající bilanci 12:3 a jasně ukazuje, že už bude nebezpečný i v těchto podmínkách. Povedené antukové jaro mu navíc umožňuje hájit si těžce vybojovanou pozici v TOP 5 žebříčku.

Ještě k tomu se zlepšuje i na grandslamech, na posledních dvou ho museli zastavit elitní Jannik Sinner a Alcaraz. Na probíhajícím French Open by tak měl slavit postup do čtvrtfinále. V letošním roce má vynikající bilanci 9:1 proti soupeřům mimo TOP 50 pořadí a nastoupí proti Bublikovi jako jasný favorit.

Vizitka Jacka Drapera. (@ Livesport / Enetpulse)

Draper – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (triumf); Madrid, Dauhá (finále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (finále)

Bilance: 25:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 12:3

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 8:1 (kariérní 34:9)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 1:2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Draper – French Open

Kariérní bilance: 3:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Madrid (finále), Řím (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Bellucci (3:6, 6:1, 6:4, 6:2), Monfils (6:3, 4:6, 6:3, 7:5), Fonseca (6:2, 6:4, 6:2)

Alexander Bublik si ve druhém kole po obratu z 0:2 na sety senzačně vyšlápl na světovou devítku Alexe de Minaura a pak měl na papíře mnohem hratelnějšího soupeře v následujícím zápase. Sedmadvacetiletý Kazach potvrdil skvělou formu a kvalifikanta Henriqueho Rochu, přemožitele Jakuba Menšíka, porazil jednoznačně 7:5, 6:1, 6:2.

V úvodních měsících sezony sbíral mizerné výsledky, jelikož postrádal motivaci i bojovnost. Obojí překvapivě našel na antuce, svém nejméně oblíbeném povrchu. A teď prožívá nejlepší antukové jaro v kariéře a je v live žebříčku zpátky v nejlepší padesátce. Něco takového se vůbec nečekalo.

Ruský rodák nepatří mezi zrovna stabilní hráče a jeho výkonnost má výkyvy i ve formátu na dva vítězné sety. Není tak překvapením, že se nikdy výrazněji neprosadil na grandslamech. Jediné předchozí osmifinále na této úrovni odehrál předloni ve Wimbledonu a padl v pětisetové bitvě s Andrejem Rubljovem.

Vizitka Alexandera Bublika. (@ Livesport / Enetpulse)

Bublik – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montpellier (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (osmifinále)

Bilance: 21:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 14:5

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:2 (kariérní 11:24)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Bublik – French Open

Kariérní bilance: 7:6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (2. kolo), Turín challenger (triumf), Hamburk (1. kolo)

Cesta turnajem: Duckworth (6:2, 6:4, 6:4), (9) De Minaur (2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2), H. Rocha (7:5, 6:1, 6:2)

Vzájemná bilance: Draper vede 2:1. Bublik je velmi nepředvídatelným hráčem a dost často se vlastními chybami či nedostatkem motivace porazí sám. Pokud ale předvádí svůj nejlepší tenis, tak je bez ohledu na povrch hrozbou pro kohokoli na tour. V Paříži má vynikající formu, nicméně Draper si vede v posledních týdnech ještě lépe a měl by potvrdit roli favorita a zajistit si případný čtvrtfinálový duel s Jannikem Sinnerem.

Sinner – Rubljov | 20:15 SELČ

Jannik Sinner sám už čtyřikrát v řadě neporazil rivala Carlose Alcaraze, nicméně ve třetím kole French Open naprosto zničil Jiřího Lehečku, který nedávno v únoru Španěla skolil. Třiadvacetiletý Ital získal úvodních 11 gamů a posledního českého zástupce deklasoval 6:0, 6:1, 6:2. Podobný výprask (6:0, 6:1) nadělil nedávno na Masters v Římě zkušenému Casperovi Ruudovi, přestože se jednalo o jeho první turnaj po tříměsíčním dopingovém trestu.

Už je jasné, že formu během zmíněné suspendace vůbec neztratil a pokračuje v excelentních výkonech. Na probíhajícím French Open nepovolil set ani Arthurovi Rinderknechovi a loučícímu se Richardovi Gasquetovi. V posledních 20 měsících na tour neskutečným způsobem dominuje a jako jediný zvládá tuto nadvládu narušovat Alcaraz, kterého může v Paříži potkat v nedělním finále.

V osmifinále je už na osmém grandslamu v řadě, navíc postoupil do této fáze na 14 z posledních 15 majorů. Takovou konzistenci nemá nikdo na okruhu. Ještě k tomu na podnicích velké čtyřky vyhrál posledních 17 utkání, což zahrnuje triumfy na loňském US Open a letošním Australian Open, kde obhájil titul. Loni v New Yorku i letos v Melbourne porazil v osmifinále členy TOP 20, konkrétně Tommyho Paula a Holgera Runeho.

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport / Enetpulse)

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (triumf); Řím (finále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (finále)

Bilance: 15:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 8:1

Bilance proti hráčům TOP 20: 7:1 (kariérní 74:42)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 10:5)

Grandslamy: Australian Open (triumf)

Sinner – French Open

Kariérní bilance: 19:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 2:2

Generálka: Řím (finále)

Cesta turnajem: Rinderknech (6:4, 6:3, 7:5), Gasquet (6:3, 6:0, 6:4), Lehečka (6:0, 6:1, 6:2)

Andrej Rubljov je po loňské kontroverzní diskvalifikaci pořád v krizi a během tohoto období musel skousnout několik nečekaných porážek a nezdarů. Na letošním French Open při něm v úvodním týdnu stála štěstěna. Po relativně snadných výhrách nad výraznými outsidery Lloydem Harrisem a Adamem Waltonem měl nakonec ve třetím kole po odstoupení domácí hvězdy Arthura Filse volno.

Sedmadvacetiletý Rus ještě nedávno pravidelně postupoval do čtvrtfinále grandslamů, a to i díky členství v TOP 10 žebříčku. Na turnajích velké čtyřky se mu ovšem nikdy nedařilo proti nejlepším hráčům na světě a kvůli žebříčkovému propadu musí už v osmifinále letošního French Open čelit světové jedničce. Na grandslamech vyzval lídra žebříčku dvakrát a více než tři gamy v jednom setu nezískal proti Andymu Murraymu na Australian Open 2017 ani Rafaelovi Nadalovi na US Open 2017.

Poslední dva ročníky French Open zakončil na raketě italského soupeře a potřeboval by zázrak, aby se mu to nestalo třetím rokem po sobě. Recept tady nenašel na Lorenza Sonega předloni ani Mattea Arnaldiho loni a Sinner je obrovským favoritem.

Vizitka Andreje Rubljova. (@ Livesport / Enetpulse)

Rubljov – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (triumf); Hamburk (finále)

Největší úspěchy na antuce: Hamburk (finále)

Bilance: 17:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 8:5

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:0 (kariérní 27:42)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 10:4)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Rubljov – French Open

Kariérní bilance: 14:6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020, 2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 2:0

Generálka: Madrid (3. kolo), Řím (2. kolo), Hamburk (finále)

Cesta turnajem: Harris (6:4, 4:6, 6:3, 6:1), Walton (7:6, 6:1, 7:6), (14) Fils (bez boje)

Vzájemná bilance: Sinner vede 6:3. Rubljovův styl by měl současné verzi Sinnera vyhovovat, podobně jako ten Jiřího Lehečky v předchozím kole. Pokud Rubljov nebude drtit favorizovaného Itala svým dělovým forhendem, který je v letošním roce velmi nestabilní zbraní, tak bude nejspíše bez šance. Sinner je tak jasným favoritem, že se dá očekávat další vítězství bez ztráty setu.

Gauffová – Alexandrovová | 11:00 SELČ

Coco Gauffová má našlápnuto k tomu, aby už pátým rokem po sobě postoupila do čtvrtfinále French Open. Jednadvacetiletá Američanka zvládla všechny tři zápasy v letošním ročníku bez ztráty setu, nicméně v tom posledním měla potíže s Marií Bouzkovou. S českou outsiderkou prohrávala ve druhé sadě 2:4 a 3:5 a nakonec ji zdolala 6:1, 7:6.

Bývalá šampionka US Open byla ještě před měsícem ve slabší formě, nicméně na velkých antukových generálkách se zase rozjela a došla do finále v Madridu i Římě. Jedná se o její první finálové účasti od loňských triumfů na tisícovce v Pekingu a na prestižním Turnaji mistryň. Na první letošní triumf však pořád čeká.

Polovinu ze svých osmi čtvrtfinálových účastí na grandslamech posbírala právě na antuce v Paříži, což zahrnuje finálovou prohru s Igou Šwiatekovou v roce 2022. Celkově má v osmifinále majorů solidní bilanci 8:6 a naposledy v této fázi porazila nebezpečnou Belindu Bencicovou na letošním Australian Open.

Vizitka Coco Gauffové. (@ Livesport / Enetpulse)

Gauffová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Madrid (finále)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Madrid (finále)

Bilance: 27:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 14:3

Bilance proti hráčkám TOP 20: 6:4 (kariérní 47:47)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 8:6)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Gauffová – French Open

Kariérní bilance: 23:5

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 4:0

Generálka: Madrid (finále), Řím (finále)

Cesta turnajem: Gadecká (6:2, 6:2), T. Valentová (6:2, 6:4), Bouzková (6:1, 7:6)

Jekatěrina Alexandrovová zničila všechny tři soupeřky a vyrovnala své maximum na grandslamových turnajích. Třicetiletá Ruska nedala šanci Lucie Bronzettiové, Elisabettě Cocciarettové ani krajance Veronice Kuděrmetovové. V ani jednom ze šesti odehraných setů neprohrála více než tři gamy a vylepšila svou letošní antukovou bilanci na 11:3.

Na French Open nikdy předtím do druhého týdne nepostoupila, přestože do třetího kola prošla už počtvrté v kariéře. Jediné předchozí osmifinále na grandslamech odehrála předloni ve Wimbledonu a na posvátném londýnském pažitu nenašla recept na tehdejší světovou dvojku Arynu Sabalenkovou (4:6, 0:6).

V posledních 12 měsících posbírala několik úspěchů na tvrdých površích i antukových dvorcích. V tomto období zaznamenala šest minimálně semifinálových účastí a drží si pozici v TOP 20 světového pořadí. Po povedené přípravě a aktuálních výkonech v Paříži se zařadila mezi černé koně letošního French Open.

Vizitka Jekatěriny Alexandrovové. (@ Livesport / Enetpulse)

Alexandrovová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart, Charleston (semifinále)

Bilance: 20:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 11:3

Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:2 (kariérní 19:33)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Alexandrovová – French Open

Kariérní bilance: 12:8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Madrid (osmifinále)

Cesta turnajem: Bronzettiová (6:3, 6:2), Cocciarettová (6:1, 6:3), V. Kuděrmetovová (6:2, 6:2)

Vzájemná bilance: Gauffová vede 3:1. V rivalitě s Alexandrovovou vyhrála šest setů a polovinu z nich urvala až v tie-breaku. Proti ruské tenistce nastoupí opět jako favoritka, ale je potřeba připomenout, že Alexandrovová vyhrála čtyři z 12 soubojů s hráčkami TOP 2 a může být velmi nebezpečná.

Andrejevová – Kasatkinová | 11:00 SELČ

Mirra Andrejevová oslavila už 30. letošní vítězství a jen čtyři výhry jí chybí k dorovnání počtu za celý loňský rok. Ruská kometa přehrála ve třetím kole French Open 6:3, 6:1 nasazenou Julii Putincevovou a předvedla svůj zatím nejlepší výkon na turnaji, co se počtu ztracených gamů týče. Do osmifinále prošla bez nutnosti hrát rozhodující set.

Krátce po oslavě 18. narozenin absolvuje své již páté osmifinále na grandslamových podnicích (bilance 1:3). Přes tuto fázi zatím dokázala přejít jen loni právě v areálu Rolanda Garrose, kde zaskočila Viktorii Azarenkovou a Arynu Sabalenkovou a dotáhla to až do semifinále. Očekává se, že v letošním ročníku by postup mezi nejlepší kvarteto mohla zopakovat.

Na jaře se vyšplhala na šesté místo ve světovém pořadí, a to i díky senzačním letošním triumfům na prestižních tisícovkách v Dubaji a Indian Wells. Daří se jí i v rámci probíhajícího antukového jara, na pařížský grandslam přijela po čtvrtfinálových účastech na velkých generálkách v Madridu a Římě.

Vizitka Mirry Andrejevové. (@ Livesport / Enetpulse)

Andrejevová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Dubaj (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Madrid (čtvrtfinále)

Bilance: 30:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 10:3

Bilance proti hráčkám TOP 20: 5:5 (kariérní 18:16)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 1:3)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Andrejevová – French Open

Kariérní bilance: 10:2

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Madrid (čtvrtfinále), Řím (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Bucsaová (6:4, 6:3), Kruegerová (6:3, 6:4), (32) Putincevová (6:3, 6:1)

Darja Kasatkinová se naopak od února ohromně trápila a na žádném z posledních sedmi turnajů nevyhrála dva zápasy po sobě. Světová sedmnáctka se ovšem na probíhajícím French Open zlepšila a nechybí v osmifinále. Na úvod ztratila set s Kateřinou Siniakovou, nicméně proti Léolii Jeanjeanové ani světové desítce Paule Badosaové takový scénář nepřipustila.

Osmadvacetiletá ruská rodačka reprezentující Austrálii odvrátila proti Španělce šest ze sedmi brejkbolů a po setech 6:1, 7:5 zapsala svůj druhý skalp TOP 10 na grandslamech (Caroline Wozniacká, French Open 2018). Zatímco loni posbírala šest finálových účastí, teď se popere o první čtvrtfinále po téměř pěti měsících.

V osmifinále grandslamových turnajů má úspěšnost 3:4 (v Paříži 2:1) a poslední tři prohrála. Na letošním Australian Open měla čtvrtfinále na dosah, ale podlehla poměrem 5:7 v rozhodující sadě Emmě Navarrové. Pořád tak čeká na své první grandslamové čtvrtfinále od French Open 2022.

Vizitka Darjy Kasatkinové. (@ Livesport / Enetpulse)

Kasatkinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (osmifinále)

Bilance: 14:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na antuce: 5:4

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:2 (kariérní 24:47)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 3:4)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Kasatkinová – French Open

Kariérní bilance: 24:9

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 2:1

Generálka: Madrid (3. kolo), Řím (2. kolo), Štrasburk (1. kolo)

Cesta turnajem: Siniaková (6:1, 3:6, 6:2), Jeanjeanová (6:4, 6:2), (10) Badosaová (6:1, 7:5)

Vzájemná bilance: Kasatkinová vede 1:0. Ruské rodačky se rvaly o titul loni v říjnu v čínském Ningbu skoro dvě hodiny a nakonec zvítězila 6:0, 4:6, 6:4 starší z nich. Andrejevové by se díky famózní letošní formě mohla podařit úspěšná odveta. Pokud ano, zapíše svůj už šestý letošní skalp TOP 20 (celková bilance 18:16).

Pegulaová – Boissonová | 12:30 SELČ

Jessica Pegulaová si teprve podruhé v kariéře zahraje ve druhém týdnu French Open. Jednatřicetiletá Američanka měla ve třetím kole velké problémy s vracející se bývalou finalistkou Markétou Vondroušovou a poprvé na turnaji potřebovala všechny tři sety. Na centrálním dvorci nakonec vzdorující českou naději udolala 3:6, 6:4, 6:2.

Světová trojka nepřijela do areálu Rolanda Garrose v dobré formě. V letošním roce totiž na evropských antukových dvorcích zapsala před cestou do Paříže jen tři výhry a na tři zvládnuté zápasy po sobě mimo domácí půdu čekala od lednového Adelaide. Přitom v posledních měsících excelovala a triumfovala v Austinu a Charlestonu a hrála finále v Miami.

Nyní se pokusí vylepšit svou vynikající bilanci 7:1 v osmifinále na grandslamových podnicích. Pět ze svých sedmi čtvrtfinálových účastí na majorech zaregistrovala na oblíbených betonech, k tomu zaznamenala jeden takový výsledek na French Open (2022) a ve Wimbledonu (2023).

Vizitka Jessicy Pegulaové. (@ Livesport / Enetpulse)

Pegulaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston, Austin (triumf); Miami, Adelaide (finále)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (triumf)

Bilance: 31:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 11:4

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 5:0 (kariérní 213:125)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 7:1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Pegulaová – French Open

Kariérní bilance: 11:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Madrid (3. kolo), Řím (3. kolo), Štrasburk (osmifinále)

Cesta turnajem: Todoniová (6:2, 6:4), Liová (6:3, 7:6), Vondroušová (3:6, 6:4, 6:2)

Lois Boissonová udolala v domácím derby ve třetím kole 6:3, 0:6, 7:5 krajanku Elsu Jacquemotovou a pokračuje v průlomovém antukovém jaru. Dvaadvacetiletá Francouzka, která až před pár týdny slavila svou první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu, debutuje v hlavních losech grandslamů a zahraje si osmifinále.

Zatím nejcennější skalp na probíhající akci si připsala hned v prvním kole proti světové čtyřiadvacítce Elise Mertensové (6:4, 4:6, 6:3). Jednalo se o její druhé kariérní vítězství nad hráčkami TOP 100. Jediné předchozí slavila loni na podniku 125k v Saint-Malo proti Varvaře Gračovové.

Loni v květnu si přivodila vážné zranění kolene, a to krátce po čtyřech antukových triumfech na úrovni W35 až 125k. Po devítiměsíční pauze se vrátila ve výborné formě a v průběhu tohoto antukového jara si došla pro titul na turnaji W75 v Saint-Gaudens a také absolvovala druhé kolo na podniku WTA v Rouenu.

Vizitka Lois Boissonové. (@ Livesport / Enetpulse)

Boissonová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (osmifinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (osmifinále)

Bilance: 19:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 18:5

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (nehrála)

Boissonová – French Open

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: 125 Saint-Malo (1. kolo), W75 Saint-Gaudens (triumf)

Cesta turnajem: (24) Mertensová (6:4, 4:6, 6:3), Kalininová (6:1, 6:2), Jacquemotová (6:3, 0:6, 7:5)

Vzájemná bilance: 0:0. Boissonová zaznamenala od začátku loňské sezony celkem šest finálových účastí na antuce a mohla by Pegulaovou aspoň trochu potrápit. Světová trojka je nicméně jednoznačnou favoritkou a měla by uhájit svou stoprocentní úspěšnost (9:0) v soubojích se soupeřkami mimo TOP 100 žebříčku v hlavních soutěžích grandslamů.

Keysová – Baptisteová | 14:30 SELČ

Madison Keysovou dělily milimetry od konce na turnaji, když v jednom gamu na servisu čelila třem mečbolům krajanky Sofie Keninové. Světová osmička ovšem všechny hrozby zlikvidovala, v rozhodujícím dějství dohnala také manko 0:3 a finalistku ročníku 2020 nakonec ve třetím kole French Open přemohla 4:6, 6:3, 7:5.

Třicetiletá Američanka poprvé na turnaji potřebovala všechny tři sety, v předchozích kolech naopak deklasovala Darju Savilleovou i Katie Boulterovou. V osmifinále French Open je poprvé po třech letech a celkově popáté a bude usilovat o své třetí kariérní čtvrtfinále na antukovém majoru (2018-19).

V úvodu letošní sezony předvedla neskutečnou vítěznou sérii čítající 16 zápasů. Ta zahrnovala premiérový grandslamový triumf. Na lednovém Australian Open totiž přežila pět třísetových bitev, v posledních dvou kolech skolila Igu Šwiatekovou a Arynu Sabalenkovou a slavila svůj dosud nejcennější titul.

Vizitka Madison Keysové. (@ Livesport / Enetpulse)

Keysová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open, Adelaide (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (čtvrtfinále)

Bilance: 27:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 8:3

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 7:1 (kariérní 120:51)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 11:10)

Grandslamy: Australian Open (triumf)

Keysová – French Open

Kariérní bilance: 27:12

Nejlepší výsledek: semifinále (2018)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 2:2

Generálka: Madrid (čtvrtfinále), Řím (3. kolo)

Cesta turnajem: Savilleová (6:2, 6:1), Boulterová (6:1, 6:3), (31) Keninová (4:6, 6:3, 7:5)

Hailey Baptisteová v minulosti vyhrála jen dvě utkání hlavní soutěže na French Open a nikdy předtím se na grandslamech nepodívala dál než do druhého kola. Třiadvacetiletá Američanka tak teď prožívá svůj průlom na grandslamové scéně, protože v Paříži si prorazila cestu až mezi nejlepší šestnáctku.

Už před odletem do Paříže se na nejvyšší úrovni prosazovala, když postoupila do třetího kola ve Wuhanu, Miami a Římě a vyšplhala se na 70. místo světového pořadí. Zároveň letos v lednu v Aucklandu zapsala své první čtvrtfinále na hlavní tour, i když po skalpech žebříčkově nízko postavených soupeřek.

Také na probíhajícím French Open využila příznivý los. V úvodním kole zdolala ve třech setech trápící se Beatriz Haddadovou Maiaovou a pak porazila bez ztráty sady Nao Hibinovou a Jessicu Bouzasovou. Proti Keysové zabojuje o svůj druhý kariérní skalp TOP 10 (bilance 1:3), loni ve Wuhanu zaskočila Barboru Krejčíkovou.

Vizitka Hailey Baptisteové. (@ Livesport / Enetpulse)

Baptisteová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (osmifinále)

Bilance: 21:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 11:5

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 1:3)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Baptisteová – French Open

Kariérní bilance: 5:3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (3. kolo), 125k Paříž (osmifinále), Rabat (osmifinále)

Cesta turnajem: (23) Haddadová Maiaová (4:6, 6:3, 6:1), Hibinová (6:3, 6:2), Bouzasová (7:6, 6:1)

Vzájemná bilance: Keysová vede 2:1. Baptisteová senzačně zvítězila 7:6, 6:2 na betonu ve Washingtonu 2019 a tehdy slavila svůj premiérový skalp TOP 100. Starší z Američanek pak měla navrch předloni na zelené antuce v Charlestonu (6:1, 6:2) i loni na tvrdém povrchu v Indian Wells (6:4, 4:6, 7:6). Grandslamová šampionka Keysová je jasnou favoritkou.

