French Open: Menšík je poslední naděje! Po brutální bitvě ho čeká noční můra

DNES, 06:00
V rámci pátečního programu nastoupí poslední tři české naděje ve dvouhře na letošním French Open. Zatímco Karolína Muchová bude plnit roli obrovské favoritky, Jakub Menšík a Marie Bouzková vyzvou velmi neoblíbené soupeře z TOP 10 a budou usilovat o velké překvapení.
Jakub Menšík vyzve svého velmi neoblíbeného soupeře (© ČTK / Lebeda Pavel)

Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 29. 5.

Češi v akci
Muchová (10-ČR) – Teichmannová (Švýc.) | Court Suzanne-Lenglen (13:00 SELČ)
Bouzková (27-ČR) – M. Andrejevová (8-) | Court Philippe-Chatrier (13:30 SELČ)
Menšík (26-ČR) – De Minaur (8-Austr.) | Court Simonne-Mathieu (14:30 SELČ)

Menšíka a Bouzkovou čeká noční můra

Jakub Menšík má na letošním French Open každým zápasem mnohem těžší výzvu. Zatímco s tou úvodní se popral suverénně a přejel v bouřlivé atmosféře domácího Titouana Drogueta, ve druhém kole proti antukovému specialistovi Marianovi Navonemu byl kousek od porážky. Brutální a téměř pětihodinovou bitvu ale nakonec urval v rozhodujícím super tie-breaku. Ta si vybrala velkou daň a Menšík po vítězství zůstal několik minut ležet na kurtu a musel být v péči lékařů. I když říkal v rozhovorech, že už se cítí lépe, je naprosto nutné, aby byl skutečně stoprocentně fit.

V jeho premiérovém třetím kole v areálu Rolanda Garrose ho totiž čeká souboj s velmi neoblíbeným protivníkem Alexem de Minaurem, který nakonec druhé kolo hrát nemusel a bude mít fyzické síly na maximu. Pro Menšíka je Australan noční můrou. V jejich vzájemné bilanci získal jen úplně úvodní set a prohrává jednoznačně 0:5. Poprvé se utkají mimo betony a pro De Minaura je antuka nejslabším povrchem. Ani Menšík však na oranžové drti nijak neexceluje a půjde do tohoto utkání jako výrazný outsider.

Marie Bouzková dokonale využila velmi příznivý los, třetím rokem po sobě postoupila do třetího kola French Open a vyrovnala své maximum na antukovém grandslamu. Set nepovolila kvalifikantce Lucie Bronzettiové ani Francesce Jonesové, proti níž řešila velké komplikace v závěru zápasu. Po dvou relativně snadných výhrách ale přichází soupeřka úplně jiného kalibru. A to loňská čtvrtfinalistka, předloňská semifinalistka a světová osmička Mirra Andrejevová.

Bouzková je na tom podobně jako Menšík proti De Minaurovi. S ruskou kometou prohrála všechny čtyři předchozí duely, a dokonce nezískala ani jeden set. Nejvíc vzdorovala v posledním střetnutí letos v Miami, kde si vynutila tie-break a vyhrála osm gamů. Andrejevová, která má v rámci letošního antukového jara vynikající formu, bude pochopitelně obrovskou favoritkou na postup do druhého týdne.

Muchová by měla dominovat

Karolína Muchová se po skončení pátečního programu s největší pravděpodobností stane jedinou českou zástupkyní ve dvouhře letošního French Open. Po finálové účasti ve Stuttgartu vynechala Madrid a hrála jen Řím, kde skončila po prvním zápase. Možná i proto měla pomalejší vstup do antukového grandslamu a řešila komplikace proti Anastasiji Zacharovové. Ztrátu setu však nepřipustila a ve druhém kole dominovala proti Kamille Rachimovové. Snadné vítězství se očekává také v dalším utkání proti Jil Teichmannové.

Teichmannová už dávno není takovou hrozbou jako před lety, kdy se nacházela na 21. místě žebříčku. Teď jí patří až 170. pozice a musí se pohybovat i na nižších okruzích. Švýcarka se vrací po delší pauze a právě na antuce umí být velmi nebezpečná. Muchová to poznala v těsném finále na Livesport Prague Open 2019 a porážku pak Švýcarce oplatila v Miami 2023. Česká tenistka bude jasnou favoritkou na postup a neměla by zaváhat. Pokud uspěje, projde podruhé v kariéře do druhého týdne French Open (finále 2023).

Páteční program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 12:00 SELČ)
1. Linetteová (Pol.) – Šwiateková (3-Pol.)
2. Bouzková (27-ČR) – M. Andrejevová (8-)
3. Fonseca (28-Braz.) – Djokovič (3-Srb.) / nejdříve v 15:30 SELČ
4. Halys (Fr.) – Zverev (2-Něm.) / nejdříve ve 20:15 SELČ


COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)
1. Borges (Portug.) – Rubljov (11-)
2. Muchová (10-ČR) – Teichmannová (Švýc.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
3. Svitolinová (7-Ukr.) – Korpatschová (Něm.)
4. Ruud (15-Nor.) – Paul (24-USA)


COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)
1. Kosťuková (15-Ukr.) – Golubicová (Švýc.)
2. Michelsen (USA) – Jódar (27-Šp.)
3. Menšík (26-ČR) – De Minaur (8-Austr.)
4. Stearnsová (USA) – Bencicová (11-Švýc.)


COURT 8 (od 11:00 SELČ)
1. Pavlásek/Rikl (ČR) – Cash/Glasspool (3-Brit.)


COURT 12 (od 11:00 SELČ)
1. H. Guo/Mladenovicová (13-Čína/Fr.) – S. Hsieh/Xin. Wang (Tchaj-wan/Čína)
2. Cash/Tracy (15-USA) – Droguet/Gaston (Fr.)
3. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – Arangová/Jovicová (Kol./USA)


COURT 13 (od 11:00 SELČ)
1. Granollers/Zeballos (1-Šp./Arg.) – Kirkov/Stevens (USA/Niz.)
2. Ostapenková/Routliffeová (5-Lot./N. Zél.) – Aojamaová/E. Liang (Jap./Tchaj-wan)
3. Nouza/Oberleitner (ČR/Rak.) – Bergs/Collignon (Belg.)

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
pantera1
29.05.2026 14:36
Koukám, že Busťák si na starý kolena brousí zuby na titul .
paddy
29.05.2026 12:44
"The theft of the day" smile
smile smile

https://www.sport.cz/clanek/tenis-french-open-silene-oslavy-na-french-open-fanousci-okradli-slavici-americkou-hvezdu-5471076
paddy
29.05.2026 12:38
retirement
ATP 1973-2019 (167,211 matches) 2,1 %
RG 2026 7,3 % smile

všem hrozí kolaps smile
AI_dragon_B
29.05.2026 12:31
Varovne predpovedi se bohuzel naplnily. Cesky zensky tenis vykazuje na RG znamky upadku. Vyrazeni Noskove a Valentove byla spatnym znamenim. Situaci by mohlo zachranit prekvapeni od Bouzkove v zapase tretiho kola, a
AI_dragon_B
29.05.2026 12:35
le predevsim vyrazny postup Muchove, alespon do ctvrtfinale. I tak ale Ceska republika riskuje po FO sestup z hodnoceni AAA, pravdepodobne na AA+. Pokud by ke stejnemu poklesu doslo i ve Wimbledonu, mohl by tento sestup pokracovat na znamku AA, coz by znamenalo ze by Ceska republika (zeny) sestoupila de facto do 2. divize.
misa
29.05.2026 12:37
To vidí každý, není potřeba se ptát AI
PTP
29.05.2026 13:44
ty světla a klakson taky
Georgino
29.05.2026 13:20
K čemu je ten rating dobrej?
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 14:09
teď z toho mám depresi. Dokonce hrozí AA+. Nejdřív jsem myslel, že AI potřebuje nějaké barerky.
Mantra
29.05.2026 12:30
ot: všem doporučím tento 12min opus - pak mohu dodat další. z japonska neobo historkický mobydisk od zepepilu, taky budbenický majstrštyk Peuma - to je moderní mobydisk

https://youtu.be/mHe36bIHHhU?si=AX08jiW-qbdrIakt
Saulnier
29.05.2026 12:37
KEXP
Mantra
29.05.2026 12:54
tenisman1233
29.05.2026 12:26
Skvělé Pavlásek s Riklem vyřadili nasazení trojky a na RG jsou v osmifinále.
The_Punisher
29.05.2026 12:30
Otmar
29.05.2026 12:54
Odehráli velice kvalitní debl, byli skvělí a, popravdě, velmi mě překvapili. Hráli tak nějak samozřejmě, bez delších porad a vypadalo to velmi dobře. Kéž jim ta pohoda vydrží!
The_Punisher
29.05.2026 12:26
Jestli Patrik (Rikl) a Petr (Nouza) na sebe narazí v OF, tak to bude docela vtipný V každém případě budu rád, když se to stane a alespoň jeden český zástupce se dostane do ČF!
HankMoody
29.05.2026 11:58
Tenhle článek psal Ondřej Jirásek, nejlepší český redaktor, ke kterému dlouhodobě vzhlížím. Ondřej je takový to štístko českých tenistů. Jakmile o nich píše, tak vždy vyhrají. Jirásek a jeho články jsou něco, co dělá můj život krásnějším. Je to můj vzor a modla, před kterou denně klečím.
GiltyPleasure
29.05.2026 13:20
Koutek s jiráskoltářem vystupujícím přímo ze zdi nechybí také?
Georgino
29.05.2026 13:22
vojta912
29.05.2026 10:41
Mečidlo dnes skolí Minotaura a nastartuje cestu k prvního z očekávaných minimálně 10GS vítězství
paddy
29.05.2026 10:31
nejdřív zrekapitulujme tří výbušné události včerejšího dne
výbuch radosti Federera po postupu Švýcarska smile
výbuch Sinnera smile
výbuch rakety Blue Origin Jeffa Bezose smile

přestože se často zdůrazňuje, že máme přes tři sta hráčů v top 100, tak do třetího kola postoupili jen tři, a do druhého týdne by se měla podívat jen jedna, a to jen díky lehkému losu
to je kvalita jak u nákupu na Temu smile

dnes bude v Paříži předposlední tropický den (přes 30 st. ve stínu)
kdo zkolabuje dnes? dá si Menšík repete?

Djokoviče čeká první těžká zkouška, nakonec to není Prizmič, který by měl asi více šancí než Fonseca
zápas se dá označit jako výměnu generací s tím, že v budoucnu oba asi získají stejný počet GS, s největší pravděpodobností nula
nebudou si mít tedy, co vyčítat smile
Vlk-v-trave
29.05.2026 11:56
Zapomnel jsi jeste
na vybuch radosti Skautika po postupu Noru
na vybuch radosti Marusky po postupu Finu
na vybuch radosti kanadskych fans po vybuchu americanu
na vybuch radosti argentinskych fans v hledisti, po vyhre Comesani
na vybuch radosti Patyka jak skolaboval Sinner
na vybuch radosti v San Antoniu kteri srovnali serii
alcaraz.dva
29.05.2026 12:55
A fans taky nezapomněli zprostředkovat na kurt Cerundolovi...ze mladsi brácha "ma" Sinnera..
Vlk-v-trave
29.05.2026 12:01
Dnes hlavne hrozi kolaps nekterym uzivatelum TP...:-)) Staci k tomu par prekvapivych vysledku...
misa
29.05.2026 10:28
Maruška Barkov měla včera krásný den - nejdříve se svou kamarádkou vyhrály 1. kolo v deblu a potom s radostí sledovala postup Finska do semifinále MS

Dnes to bude o něčem jiném. Proti tenistkám top 10 už není schopná konkurovat. Díval jsem se, že průměrná rychlost jejího druhého servisu je v Paříži okolo 115 km/h, což je pro dobrou soupeřku nabídka k winneru. Za pár hodin bude pro Marii úspěchem každé udržené podání.
paddy
29.05.2026 10:32
když to sníží na 50 km/h, tak to Andreeva nestihne doběhnout smile
lvicek
29.05.2026 14:05
Musi natrenovat vitezne dropshoty rovnou z podani ;).
Diabolique
29.05.2026 10:02
Chtelo by to aby Maruska odklidila z cesty Karoline toho syslika.
Mantra
29.05.2026 09:29
Sinner prostě málo fetuje
Mantra
29.05.2026 09:29
a pije
Mantra
29.05.2026 09:28
Menšík jde pro titul
Jarulenka
29.05.2026 09:09
Hlavně že nasadí svoje hráče v křeslech rozhodčích, z,,,,
Sinuhet1
29.05.2026 08:34
ted jsem se dival na predpoved pro Pariz, hic ma byt - ale podle predpovedi ma byt prevazne zatazeno - pokud to tak bude, tak pro nase hrace super ....
Kreuz
29.05.2026 12:01
Teplota odpoledne 34, na pocit 36...
Sinuhet1
29.05.2026 14:00
uz to zmenili na slunecno, smejdi :)
hanz
29.05.2026 06:42
Koukám, že v těch hicech zase nasadili naše kolem druhý....
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 09:13
u Žabožroutů nemáme žádná privilegia.
