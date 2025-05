French Open: Naváže Bejlek na šokující skalp? O nové maximum se popere i Kopřiva

V rámci středečního programu letošního French Open budou v akci dvě české naděje a obě znovu zaútočí na svůj nejlepší výsledek na grandslamových turnajích. Sára Bejlek (19) i Vít Kopřiva (27) totiž před pár dny slavili premiérový postup do druhého kola na majorech a teď mají solidní příležitost projít ještě dál. V obhajobě titulu budou pokračovat Iga Šwiateková a Carlos Alcaraz.

Přehled toho nejzajímavějšího, středa 28. 5.

Češi v akci

Kopřiva (ČR) - Altmaier (Něm.) | Court 13 (11:00 SELČ)

Bejlek (ČR) - Cristianová (Rum.) | Court 13 (14:30 SELČ)



Obhajoba titulu

Alcaraz (2-Šp.) - Marozsán (Maď.) | Court Philippe-Chatrier (13:30 SELČ)

Šwiateková (5-Pol.) - Raducanuová (Brit.) | Court Philippe-Chatrier (15:30 SELČ)

Bejlek i Kopřiva o nové maximum

Sára Bejlek nakonec uhájila svou neporazitelnost v kvalifikacích úvodních dvou grandslamů sezony, i když musela v Paříži v bojích o hlavní los likvidovat tři mečboly Eny Šibaharaové. A o necelý týden později měla důvod k ještě větší oslavě, protože na úvod hlavní soutěže senzačně skolila ve formě hrající nasazenou Ukrajinku Martu Kosťukovou a na šestý pokus dokázala přejít přes první kolo na grandslamech. Své maximum by klidně mohla česká teenagerka vylepšit znovu. Ve druhém kole totiž nastoupí proti hratelné Jaqueline Cristianové. Rumunka má nicméně také velmi slušnou fazónu, přijela po třetím kole v Římě a finále v Rabatu a na úvod deklasovala Kimberly Birrellovou. Šance jsou velmi vyrovnané.

Rovněž Vít Kopřiva je ve druhém kole grandslamů poprvé. V posledních týdnech prožívá nejlepší období své kariéry, po letech úsilí se dočkal premiérového posunu do elitní stovky žebříčku a na letošním French Open poprvé nemusel do grandslamové kvalifikace. Své premiérové vítězství v hlavních soutěžích majorů si připsal po pětisetové bitvě s Thiagem Monteirem a šanci na postup má také v dalším kole. Nebude totiž čelit světové čtyřce Taylorovi Fritzovi, nýbrž jeho senzačnímu přemožiteli Danielovi Altmaierovi. Kopřiva je mírným kurzovým outsiderem, ale určitě by měl mít v průběhu zápasu několik příležitostí. S Altmaierem se potkal v roce 2021 na antukovém challengeru v Německu a padl ve třech setech.

Šwiateková a Alcaraz pokračují v obhajobě

Iga Šwiateková ovládla čtyři z posledních pěti ročníků French Open a loni tady dokonala famózní hattrick. Jenže v posledním roce se jí nedaří tak, jak by si představovala. Od loňského triumfu na antukovém grandslamu totiž stále nepřidala ani jedno finále. Pokud má někde krizi zlomit, tak by to mělo být právě v areálu Rolanda Garrose, kde v posledních letech dominovala. Letošní ročník odstartovala solidním vítězstvím nad Rebeccou Šramkovou a teď ji čeká souboj grandslamových šampionek s Emmou Raducanuovou. Vzájemná bilance hovoří jasně pro polskou hvězdu. Proti bývalé vítězce US Open vyhrála všechny čtyři souboje ve dvou setech a na letošním Australian Open jí povolila jediný game.

Carlos Alcaraz je největším favoritem letošního French Open. V posledních týdnech potvrzoval, proč je mnohými označován za nejlepšího hráče na antuce v současnosti. Vyjma finále v Barceloně, v němž nebyl stoprocentně fit, totiž vyhrál všechny turnaje, kterých se v přípravě zúčastnil. Do závěrečného kola by měl projít také v areálu Rolanda Garrose, kde odstartoval obhajobu loňského triumfu pohodovou výhrou nad kvalifikantem Giuliem Zeppierim. Teď ho čeká na papíře mnohem těžší výzva, a sice nevyzpytatelný a nebezpečný Fábián Marozsán. Maďar není stabilním hráčem, nicméně se svým nejlepším tenisem umí vzdorovat i hráčům z užší špičky. Poznal to sám Alcaraz při porážce předloni v Římě. Tu mu loni v Indian Wells oplatil.

Středeční program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 12:00 SELČ)

1. Paoliniová (4-It.) - Tomljanovicová (Austr.)

2. Alcaraz (2-Šp.) - Marozsán (Maď.)

3. Šwiateková (5-Pol.) - Raducanuová (Brit.)

4. Nava (USA) - Rune (10-Dán.) / nejdříve ve 20:15 SELČ



COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)

1. Arangová (Kol.) - Qinwen Zheng (8-Čína)

2. Ruud (7-Nor.) - Borges (Portug.)

3. Mpetshi Perricard (31-Fr.) - Džumhur (Bosna)

4. Sabalenková (1-) - Teichmannová (Švýc.)



COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)

1. Musetti (8-It.) - Galán (Kol.)

2. Bondárová (Maď.) - Svitolinová (13-Ukr.)

3. Gigante (It.) - Tsitsipas (20-Řec.)

4. Rybakinová (12-Kaz.) - Jovicová (USA)



COURT 13 (od 11:00 SELČ)

1. Kopřiva (ČR) - Altmaier (Něm.)

2. Tausonová (22-Dán.) - Rusová (Niz.) / nejdříve ve 13:00 SELČ

3. Bejlek (ČR) - Cristianová (Rum.)

4. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - Gadecká/S. Zhang (Austr./Čína)



COURT 5 (od 11:00 SELČ)

1. Bucsaová/Moratelliová (Šp./It.) - Alexandrovová/Stearnsová (-/USA)

2. Jointová/Kalašnikovová (Austr./Gruz.) - Keninová/L. Kičenoková (8-USA/Ukr.)

3. Gleasonová/Volynetsová (USA) - Šramková/Tomovová (SR/Bulh.) / nejdříve ve 13:00 SELČ

4. Bopanna/Pavlásek (Indie/ČR) - Cash/Tracy (USA)

