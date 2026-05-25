French Open: Nepříjemný šok, nebo povinnost? Muchová a Lehečka rozehrají grandslam
Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 25. 5.
Češi v akci
Lehečka (12-ČR) – Carreňo (Šp.) | Court 6 (11:00 SELČ)
Muchová (10-ČR) – Zacharovová (-) | Court Simonne-Mathieu (16:30 SELČ)
Muchová a Lehečka rozehrají French Open
Karolína Muchová určitě nevzpomíná na své loňské vystoupení na French Open ráda. Před rokem bojovala se zraněním levého zápěstí, nemohla praktikovat obouručný bekhend a ztroskotala hned v prvním kole na raketě Alycii Parksové. Tentokrát je ale zdravotně v pořádku a úvodní kolo antukového grandslamu by měla zvládnout s přehledem, přestože přes měsíc nevyhrála zápas a v tomto období absolvovala jen turnaj v Římě.
Proti Anastasiji Zacharovové bude jednoznačnou favoritkou. V premiérovém vzájemném souboji by měla odstartovat útok na teprve druhý kariérní postup do druhého týdne tohoto podniku. Do něj se v minulosti podívala pouze v roce 2023, kdy padla až ve finálové bitvě s Igou Šwiatekovou. Zacharovová si hlavní soutěž French Open vyzkouší poprvé v kariéře a českou žebříčkovou jedničku by neměla nijak výrazně ohrozit.
Zatímco Muchová uzavře program na jednom z největších kurtů v areálu Rolanda Garrose, Jiří Lehečka naopak nastoupí jako první na dvorci číslo šest. Na French Open se každým rokem zlepšoval a loni došel do třetího kola, které je jeho osobním maximem na pařížském grandslamu. Minimálně druhé kolo by měl zapsat i letos. Bude totiž plnit roli obrovského favorita proti zkušenému veteránovi Pablovi Carreňovi.
Lehečka měl solidní přípravu, kdežto Carreňovi se na nejvyšší úrovni nadále nedaří a už pár let marně usiluje o návrat mezi užší špičku. Navíc musel odstoupit z posledního turnaje v polovině května na domácím challengeru ve Valencii, kde se omluvil kvůli potížím s pravým ramenem. Je ale potřeba připomenout, že v jediném předchozím duelu letos na betonu v Dubaji byl Lehečka rovněž jasným favoritem a měl plné ruce práce.
Pondělní program
COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 12:00 SELČ)
1. Jonesová (Austr.) – Šwiateková (3-Pol.)
2. Erjavecová (Slovin.) – Rybakinová (2-Kaz.)
3. Humbert (32-Fr.) – Mannarino (Fr.)
4. Gaston (Fr.) – Monfils (Fr.) / nejdříve ve 20:15 SELČ
COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)
1. Rinderknech (22-Fr.) – Rodionov (Rak.)
2. Svitolinová (7-Ukr.) – Bondárová (Maď.)
3. Rakotomangaová Rajaonahová (Fr.) – Anisimovová (6-USA)
4. Mérida (Šp.) – Shelton (5-USA)
COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)
1. Paoliniová (13-It.) – Jastremská (Ukr.)
2. Wawrinka (Švýc.) – De Jong (Niz.)
3. Ruud (15-Nor.) – Safiullin (-)
4. Muchová (10-ČR) – Zacharovová (-)
COURT 6 (od 11:00 SELČ)
1. Lehečka (12-ČR) – Carreňo (Šp.)
Veď kedysi si svoje uhrávala a teraz už ani neviem, kedy naposledy dosiahla aspoň 2 víťazstvá v rade ... čo som tak námatkovo pozrel, tak koncom apríla na nejakom challengri ...
SI tvrdí, že:
Health and Exhaustion: At a WTA tournament in Seoul, she suffered a scary on-court episode involving breathing difficulties and shaking hands. This ultimately prompted her to end her 2025 season early to rest both her body and mind.
nuž ak je to tak, začína byť tých fyzicko-duševne vyčerpaných hráčov a hráčok akosi priveľa ...