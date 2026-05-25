French Open: Nepříjemný šok, nebo povinnost? Muchová a Lehečka rozehrají grandslam

DNES, 06:00
V pondělí vstoupí do letošního ročníku grandslamového French Open obě české žebříčkové jedničky a zároveň naše největší naděje. Finalistka z roku 2023 Karolína Muchová i Jiří Lehečka půjdou na kurt v roli jasného favorita. Dojde na nepříjemné překvapení pro český tenis, nebo oba zástupci zápas prvního kola zvládnou a splní povinnost?
Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 25. 5.

Češi v akci
Lehečka (12-ČR) – Carreňo (Šp.) | Court 6 (11:00 SELČ)
Muchová (10-ČR) – Zacharovová (-) | Court Simonne-Mathieu (16:30 SELČ)

Muchová a Lehečka rozehrají French Open

Karolína Muchová určitě nevzpomíná na své loňské vystoupení na French Open ráda. Před rokem bojovala se zraněním levého zápěstí, nemohla praktikovat obouručný bekhend a ztroskotala hned v prvním kole na raketě Alycii Parksové. Tentokrát je ale zdravotně v pořádku a úvodní kolo antukového grandslamu by měla zvládnout s přehledem, přestože přes měsíc nevyhrála zápas a v tomto období absolvovala jen turnaj v Římě.

Proti Anastasiji Zacharovové bude jednoznačnou favoritkou. V premiérovém vzájemném souboji by měla odstartovat útok na teprve druhý kariérní postup do druhého týdne tohoto podniku. Do něj se v minulosti podívala pouze v roce 2023, kdy padla až ve finálové bitvě s Igou Šwiatekovou. Zacharovová si hlavní soutěž French Open vyzkouší poprvé v kariéře a českou žebříčkovou jedničku by neměla nijak výrazně ohrozit.

Zatímco Muchová uzavře program na jednom z největších kurtů v areálu Rolanda Garrose, Jiří Lehečka naopak nastoupí jako první na dvorci číslo šest. Na French Open se každým rokem zlepšoval a loni došel do třetího kola, které je jeho osobním maximem na pařížském grandslamu. Minimálně druhé kolo by měl zapsat i letos. Bude totiž plnit roli obrovského favorita proti zkušenému veteránovi Pablovi Carreňovi.

Lehečka měl solidní přípravu, kdežto Carreňovi se na nejvyšší úrovni nadále nedaří a už pár let marně usiluje o návrat mezi užší špičku. Navíc musel odstoupit z posledního turnaje v polovině května na domácím challengeru ve Valencii, kde se omluvil kvůli potížím s pravým ramenem. Je ale potřeba připomenout, že v jediném předchozím duelu letos na betonu v Dubaji byl Lehečka rovněž jasným favoritem a měl plné ruce práce.

Pondělní program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 12:00 SELČ)
1. Jonesová (Austr.) – Šwiateková (3-Pol.)
2. Erjavecová (Slovin.) – Rybakinová (2-Kaz.)
3. Humbert (32-Fr.) – Mannarino (Fr.)
4. Gaston (Fr.) – Monfils (Fr.) / nejdříve ve 20:15 SELČ


COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)
1. Rinderknech (22-Fr.) – Rodionov (Rak.)
2. Svitolinová (7-Ukr.) – Bondárová (Maď.)
3. Rakotomangaová Rajaonahová (Fr.) – Anisimovová (6-USA)
4. Mérida (Šp.) – Shelton (5-USA)


COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)
1. Paoliniová (13-It.) – Jastremská (Ukr.)
2. Wawrinka (Švýc.) – De Jong (Niz.)
3. Ruud (15-Nor.) – Safiullin (-)
4. Muchová (10-ČR) – Zacharovová (-)


COURT 6 (od 11:00 SELČ)
1. Lehečka (12-ČR) – Carreňo (Šp.)

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Melisska
25.05.2026 09:12
Jedna drobná zajímavost: Vypadá to, že Toby Samuel si zahraje svůj vůbec první zápas na turnaji ATP rovnou na grandslamu. (Viz https://tennisabstract.com/reports/ATP_BestWhoHavent.html )
Diabolique
25.05.2026 07:30
Hlasuju pro sok. Iga prohraje s Jonesovou, kterou pak smete Sara Bejlek.
Tomas_Smid_fan
25.05.2026 08:35
Jmenovkyně Francesca vyprovodila Hadí Máju. Bez ohledu na formu Máji je to pro Francescu velké vítězství
Saulnier
25.05.2026 08:58
Inak, čo sa to s tou Haddad porobilo?
Veď kedysi si svoje uhrávala a teraz už ani neviem, kedy naposledy dosiahla aspoň 2 víťazstvá v rade ... čo som tak námatkovo pozrel, tak koncom apríla na nejakom challengri ...
Tomas_Smid_fan
25.05.2026 09:43
úplně v lese x měsíců. Důvod netuším.
SI tvrdí, že:
Health and Exhaustion: At a WTA tournament in Seoul, she suffered a scary on-court episode involving breathing difficulties and shaking hands. This ultimately prompted her to end her 2025 season early to rest both her body and mind.
Tomas_Smid_fan
25.05.2026 09:44
AI tvrdí
Saulnier
25.05.2026 09:49
v pohode, SI by bolo dobré meno pre nejakého AI agenta
nuž ak je to tak, začína byť tých fyzicko-duševne vyčerpaných hráčov a hráčok akosi priveľa ...
Tomas_Smid_fan
25.05.2026 10:05
jj, šíří se nám tu takový nešvar
Diabolique
25.05.2026 10:06
Jj, stárnutí ... mělo by se to zakázat!
Tomas_Smid_fan
25.05.2026 10:12
stárnem od narození
elskjer
25.05.2026 09:52
dalsi burn out, panic attacks.. krehka psychologicka konstituce a zvysujjici se vseobecna okolni hysterie (napr permanentni hrozby sazkaru)
Jarulenka
25.05.2026 07:26
Vymetená Mucha smete pometle.
Saulnier
25.05.2026 07:27
pantera1
25.05.2026 07:53
Tomas_Smid_fan
25.05.2026 08:38
Jó víkend s mužikama dá zabrat, co?
Kreuz
25.05.2026 09:32
Jarka Liskova, klinicky pripad
pantera1
25.05.2026 10:22
Je otázka, jestli existuje nějaká klinika, která se na tyto případy specializuje .
Sinuhet1
25.05.2026 06:34
dneska nuda a to Karolina bude hrat az kdovi kdy vecer
