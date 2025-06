French Open: Sabalenková a Šwiateková o vzájemný duel. Jak si povede nepřesvědčivý Alcaraz?

Letošní ročník French Open nabídne v úterý první polovinu čtvrtfinálových zápasů. O vzájemný souboj budou usilovat Aryna Sabalenková (27), která vyzve svou poslední přemožitelku Qinwen Zheng, a úřadující šampionka Iga Šwiateková (24) v utkání s Elinou Svitolinovou. Loňský vítěz Carlos Alcaraz (22) změří síly s Tommym Paulem a Lorenzo Musetti (23) bude čelit Francesovi Tiafoeovi.

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 3. 6.

Čtvrtfinále žen

Sabalenková (1-) - Qinwen Zheng (8-Čína) | Court Philippe-Chatrier (11:00 SELČ)

Šwiateková (5-Pol.) - Svitolinová (13-Ukr.) | Court Philippe-Chatrier (12:30 SELČ)



Čtvrtfinále mužů

Musetti (8-It.) - Tiafoe (15-USA) | Court Philippe-Chatrier (14:00 SELČ)

Alcaraz (2-Šp.) - Paul (12-USA) | Court Philippe-Chatrier (20:15 SELČ)

Sabalenková – Zheng | 11:00 SELČ

Aryna Sabalenková zvládla všechny čtyři zápasy na letošním French Open bez ztráty setu, nicméně v tom posledním s Amandou Anisimovovou už se výrazným komplikacím nevyhnula. Světová jednička trefila 11 es a získala 73 % bodů po prvním podání, ovšem i tak potřebovala osm mečbolů, než bývalou semifinalistku udolala 7:5, 6:3.

Jednalo se o její premiérový souboj s někým z TOP 20 žebříčku na French Open. Sedmadvacetiletá Běloruska po něm vylepšila svou famózní letošní bilanci na 38:6 a navázala na předchozí skalpy Kamilly Rachimovové, Jil Teichmannové a Olgy Danilovičové. Navíc třetím rokem po sobě postoupila do čtvrtfinále antukového grandslamu (bilance 1:1).

V posledních 12 měsících posbírala šest titulů, včetně US Open a čtyř prestižních tisícovek, a je v tomto období jasně nejlepší hráčkou na okruhu. Pokud by vyrovnala své maximum na French Open (předloňské semifinále), tak by poprvé v kariéře zapsala v rámci jedné sezony celkem 16 vítězství na antukových dvorcích.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Miami, Brisbane (triumf); Stuttgart, Indian Wells, Australian Open (finále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (triumf); Stuttgart (finále)

Bilance: 38:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 15:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 6:1 (kariérní 46:38)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 10:1)

Grandslamy: Australian Open (finále)

Sabalenková – French Open

Kariérní bilance: 20:7

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:1

Generálka: Madrid (triumf), Řím (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Rachimovová (6:1, 6:0), Teichmannová (6:3, 6:1), Danilovičová (6:2, 6:3), (16) Anisimovová (7:5, 6:3)

Qinwen Zheng naopak v posledním kole musela poprvé na turnaji do rozhodujícího setu a zajistila si své vůbec první čtvrtfinále na French Open. Po slabším výkonu ve druhé sadě se 22letá Číňanka zase chytla a po téměř třech hodinách boje udolala 7:6, 1:6, 6:3 Ljudmilu Samsonovovou a vylepšila své maximum na této akci.

Právě v areálu Rolanda Garrose loni v létě senzačně ovládla olympijský turnaj, po cestě za zlatou medailí šokovala skalpem tehdejší světové jedničky Igy Šwiatekové. Před letošním odletem do Paříže vyladila formu a dosáhla mimo jiné na semifinálovou účast v Římě, kde skolila ve dvou setech právě Sabalenkovou.

Aktuální světová sedmička absolvovala všechna tři předchozí grandslamová čtvrtfinále na tvrdých površích (bilance 1:2). Předloni a loni na US Open prohrála se svou následující soupeřkou Sabalenkovou, ovšem na loňském Australian Open se dostala až do finále, v němž ji porazila také Sabalenková.

Vizitka Qinwen Zheng. (@ Livesport / Enetpulse)

Zheng – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (semifinále)

Bilance: 17:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 10:3

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:3 (kariérní 11:20)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:2)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Zheng – French Open

Kariérní bilance: 10:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (semifinále)

Cesta turnajem: Pavljučenkovová (6:4, 6:3), Arangová (6:2, 6:3), Mboková (6:3, 6:4), (19) Samsonovová (7:6, 1:6, 6:3)

Vzájemná bilance: Sabalenková vede 6:1. Aktérky se navzájem velmi dobře znají, za poslední dva roky se potkaly už sedmkrát. Zheng prohrála všech šest soubojů na betonech od US Open 2023 po letošní Miami (pětkrát ve dvou setech), nicméně před pár týdny na antukové generálce v Římě měla navrch 6:4, 6:3. Sabalenková je favoritkou.

Šwiateková – Svitolinová | 12:30 SELČ

Iga Šwiateková měla velmi špatný vstup do osmifinálového duelu s Jelenou Rybakinovou, která naopak začala výborně. Čtyřiadvacetiletá polská favoritka posbírala v úvodních devíti gamech 27 nevynucených chyb a prohrávala 1:6, 0:2. Nakonec ale na centrálním dvorci po dvou a půl hodinách boje urvala vítězství 1:6, 6:3, 7:5.

Aktuální světová pětka tak v letošní sezoně zdolala Rybakinovou i potřetí a protáhla svou neporazitelnost na French Open na neskutečných 25 zápasů, čímž v ženské dvouhře vyrovnala rekord open éry v podání Moniky Selešové. V tomto období se jedná o čtvrtou nejdelší vítěznou sérii na tomto turnaji, počítaje i mužskou dvouhru.

Čtyřnásobná šampionka antukového grandslamu se může stát první tenistkou v open éře, která vyhraje French Open čtvrtým rokem po sobě. V momentální krizi ale asi zatím na triumf nepomýšlí, jelikož poslední finálovou účast zaregistrovala před rokem právě na tomto podniku. Tehdy tu dokonala senzační hattrick.

Vizitka Igy Šwiatekové. (@ Livesport / Enetpulse)

Šwiateková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Indian Wells, Dauhá, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (semifinále)

Bilance: 31:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 10:3

Bilance proti hráčkám TOP 20: 8:5 (kariérní 85:33)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 7:3)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Šwiateková – French Open

Kariérní bilance: 39:2

Nejlepší výsledek: triumf (2020, 2022-24)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 4:1

Generálka: Madrid (semifinále), Řím (3. kolo)

Cesta turnajem: Šramková (6:3, 6:3), Raducanuová (6:1, 6:2), Cristianová (6:2, 7:5), (12) Rybakinová (1:6, 6:3, 7:5)

Elina Svitolinová byla v osmifinále proti Jasmine Paoliniové kousíček od konce na turnaji. S loňskou finalistkou prohrávala ve druhé sadě 1:4 a také 3:5, a navíc čelila celkem třem mečbolům. Třicetiletá Ukrajinka přesto dokázala postoupit do dalšího kola, a to po famózním obratu a dvouapůlhodinové bitvě (4:6, 7:6, 6:1).

V osmifinále ukončila devítizápasovou neporazitelnost italské jedničky a sama vylepšila svou letošní bilanci na antuce na 18:2 (počítaje dvě výhry v kvalifikaci Billie Jean King Cupu). Tato skvělá úspěšnost na nejpomalejším povrchu zahrnuje triumf v Rouenu, semifinále v Madridu a čtvrtfinále v Římě.

Ve čtvrtfinálových duelech na grandslamech se jí nedaří. Prohrála devět z dvanácti, včetně posledních dvou loni ve Wimbledonu a na letošním Australian Open. Konkrétně v Paříži neuspěla ve všech čtyřech případech, naposledy v předloňském ročníku po porážce 4:6, 4:6 s tehdejší světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou.

Vizitka Eliny Svitolinové. (@ Livesport / Enetpulse)

Svitolinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rouen (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Rouen (triumf)

Bilance: 29:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 16:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:3 (kariérní 42:55)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:1 (kariérní 3:9)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Svitolinová – French Open

Kariérní bilance: 33:11

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015, 2017, 2020, 2023, 2025)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:4

Generálka: Madrid (semifinále), Řím (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Sönmezová (6:1, 6:1), Bondárová (7:6, 7:5), Peraová (7:6, 7:6), (4) Paoliniová (4:6, 7:6, 6:1)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 3:1. Poslední střetnutí se uskutečnilo letos v osmifinále na hardové tisícovce v Miami, kde Šwiateková trochu i se štěstím v úvodní sadě nakonec zvítězila 7:6, 6:3. Svitolinová je výraznou outsiderkou, nicméně mohla by se inspirovat třísetovou výhrou nad polskou hvězdou ve čtvrtfinále předloňského Wimbledonu.

Musetti – Tiafoe | 14:00 SELČ

Lorenzo Musetti přijel na French Open v životní formě a na první vážnější hrozbu narazil až v osmifinále. Zvládl ji s přehledem a dvojnásobného čtvrtfinalistu a bývalého juniorského šampiona Holgera Runeho přehrál 7:5, 3:6, 6:3, 6:2. Toto vítězství muselo být hodně cenné, protože v minulosti v této fázi antukového grandslamu neuspěl proti Novakovi Djokovičovi (2021, vedl 2:0 na sety) ani Carlosovi Alcarazovi (2023).

Třiadvacetiletý Ital se v posledních týdnech neskutečně zlepšil a prožívá nejlepší a hlavně nejstabilnější období své kariéry. Letos sice nemá na kontě žádný triumf, nicméně v přípravě na French Open si vedl excelentně. Zúčastnil se tří turnajů a po finále na Masters v Monte Carlu došel do semifinále podniků stejné kategorie v Madridu a Římě. Zaslouženě tak debutoval v TOP 10 žebříčku.

V životní formě a také s už pěti skalpy TOP 10 na antuce v letošním roce odehraje své teprve druhé kariérní čtvrtfinále na grandslamech. A má jedinečnou šanci i v Paříži postoupit do semifinále a navázat na vystoupení v Monte Carlu, Madridu a Římě. Jediný čtvrtfinálový duel na této úrovni absolvoval loni ve Wimbledonu a zdolal v pětisetové bitvě Američana Taylora Fritze.

Vizitka Lorenza Musettiho. (@ Livesport / Enetpulse)

Musetti – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (finále)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (finále)

Bilance: 24:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 18:3

Bilance proti hráčům TOP 20: 8:5 (kariérní 34:45)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Musetti – French Open

Kariérní bilance: 12:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Madrid (semifinále), Řím (semifinále)

Cesta turnajem: Hanfmann (7:5, 6:2, 6:0), Galán (6:4, 6:0, 6:4), Navone (4:6, 6:4, 6:3, 6:2), (10) Rune (7:5, 3:6, 6:3, 6:2)

Zatímco Musetti si na postup do závěrečných kol určitě věřil, Frances Tiafoe asi se čtvrtfinálovou účastí úplně nepočítal. Sedmadvacetiletý Američan nepřijel v oslnivé formě, ale parádně využil příznivý los i selhání nasazených protivníků a stále neztratil set. Po cestě mezi nejlepší osmičku potkal tři hráče figurující mimo TOP 50 pořadí a trápícího se krajana Sebastiana Kordu.

I tak má důvod slavit, protože na evropské antuce se mu obvykle nedaří a na French Open při předchozích 10 startech ani jednou nepřekročil třetí kolo. Jedná se o jeho první čtvrtfinále na evropských antukových dvorcích mimo oblíbený Estoril. A teď bude usilovat o svůj premiérový skalp TOP 10 na nejpomalejším povrchu. V minulosti o něj bojoval čtyřikrát a dohromady získal jeden set.

Bývalý desátý hráč světa má za sebou čtyři čtvrtfinále na grandslamech s poloviční úspěšností 2:2. V této fázi majorů pravidelně střídal porážku s vítězstvím a v posledním takovém zápase loni na US Open mu skrečoval Grigor Dimitrov. Poprvé si zahraje čtvrtfinále na grandslamové scéně mimo tvrdé povrchy.

Vizitka Francese Tiafoea. (@ Livesport / Enetpulse)

Tiafoe – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Houston (finále)

Největší úspěchy na antuce: Houston (finále)

Bilance: 17:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 11:6

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 13:36)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:2)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Tiafoe – French Open

Kariérní bilance: 8:9

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (2. kolo), Hamburk (osmifinále)

Cesta turnajem: Safiullin (6:4, 7:5, 6:4), Carreňo (6:4, 6:3, 6:1), (23) Korda (7:6, 6:3, 6:4), Altmaier (6:3, 6:4, 7:6)

Vzájemná bilance: Tiafoe vede 4:3, ale na antuce prohrává 1:2. Na nejpomalejším povrchu sice Američan nemá takové výsledky jako na betonech a trávě, nicméně jeho hra je účinná na každém povrchu a hodně záleží na tom, jaký výkon zrovna předvede. Se svým nejlepším tenisem je totiž hrozbou pro kohokoli na tour, a to bez ohledu na povrch. Pokud chce mít v úterý nějakou šanci, musí předvést top výkon, protože Musetti je na antuce mnohem úspěšnější a vzhledem k posledním výsledkům nastoupí zaslouženě jako velký favorit.

Alcaraz – Paul | 20:15 SELČ

Carlos Alcaraz měl už ve třetím zápase po sobě potíže a ve druhém utkání v řadě musel řešit vážnější komplikace a klidně mohl být nucen absolvovat všech pět setů. Proti silnějším soupeřům by mohl mít daleko větší problém, nicméně s Damirem Džumhurem i Benem Sheltonem si nakonec poradil ve čtyřech setech.

Letos má fenomenální bilanci 19:1 na antuce. V přípravě se na všech třech turnajích podíval do finále. Mezi triumfy na Masters v Monte Carlu a Římě prohrál finále s Holgerem Runem v Barceloně, kde ovšem nebyl stoprocentně fit. Na French Open vyhrál posledních 11 utkání a loni poprvé triumfoval. V současnosti je mnohými považován za nejlepšího hráče na antuce a v areálu Rolanda Garrose z posledních 23 duelů prohrál jen s Novakem Djokovičem v semifinále French Open 2023 a v souboji o zlato loni na olympiádě.

Španělský supertalent slavil před necelým měsícem teprve 22. narozeniny, a přesto v úterý odehraje své již čtvrté čtvrtfinále na French Open. V této fázi neuspěl pouze proti Alexanderovi Zverevovi v roce 2022. Zajímavostí je, že má za sebou pět startů na antukovém podniku velké čtyřky a pokaždé si vylepšil své zdejší maximum.

Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport / Enetpulse)

Alcaraz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Monte Carlo, Rotterdam (triumf); Barcelona (finále)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Monte Carlo (triumf); Barcelona (finále)

Bilance: 34:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na antuce: 19:1

Bilance proti hráčům TOP 20: 11:3 (kariérní 75:34)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:1 (kariérní 6:4)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Alcaraz – French Open

Kariérní bilance: 22:3

Nejlepší výsledek: triumf (2024)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 2:1

Generálka: Řím (triumf)

Cesta turnajem: Zeppieri (6:3, 6:4, 6:2), Marozsán (6:1, 4:6, 6:1, 6:2), Džumhur (6:1, 6:3, 4:6, 6:4), (13) Shelton (7:6, 6:3, 4:6, 6:4)

Tommy Paul není ve stoprocentní kondici a měl za sebou dvě pětisetové bitvy, přičemž proti Mártonovi Fucsovicsovi dokonce returnoval na setrvání v zápase. I tak 28letý Američan v osmifinále deklasoval 6:3, 6:3, 6:3 Alexeie Popyrina a zaznamenal své nejsnadnější vítězství na probíhajícím turnaji.

V letošní sezoně nemá svou nejlepší možnou výkonnost, nicméně i tak vyhrává zápasy, v nichž je favoritem. Pravý opak však platí pro souboje s užší špičkou, takže pokud chce vzdorovat Alcarazovi, bude se muset v tomto ohledu výrazně zlepšit. V tomto roce sehrál pět utkání s hráči TOP 10 a čtyřikrát prohrál, v některých případech dost jasně. Porazit zvládl pouze Alexe de Minaura, který patří k těm slabším členům elitní desítky žebříčku.

Bez ohledu na výsledek úterního duelu bude s letošním French Open velmi spokojený. Stal se totiž prvním americkým čtvrtfinalistou antukového grandslamu po Andrem Agassim v roce 2003 a zajistil si návrat do TOP 10 žebříčku, v níž debutoval na začátku sezony a dlouho se nezdržel. Ve čtvrtfinále majorů má úspěšnost 1:2 a uspěl jen v tom úvodním předloni na Australian Open.

Vizitka Tommyho Paula. (@ Livesport / Enetpulse)

Paul – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Houston, Dallas, Adelaide (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Houston (semifinále)

Bilance: 25:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 12:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:4 (kariérní 13:28)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:1 (kariérní 1:2)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Paul – French Open

Kariérní bilance: 9:6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (semifinále)

Cesta turnajem: Moller (6:7, 6:2, 6:3, 6:1), Fucsovics (4:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4), (24) Chačanov (6:3, 3:6, 7:6, 3:6, 6:3), (25) Popyrin (6:3, 6:3, 6:3)

Vzájemná bilance: Alcaraz vede 4:2, na antuce 1:0. Paul má více zbraní pro hru na nejpomalejším povrchu než Alcarazovi předchozí soupeři. Jenže nemá nejlepší formu ani kondici, takže pro něj bude velmi těžké ve formátu na tři vítězné sety Alcaraze porazit. I za normálních okolností by šel Španěl do zápasu jako obrovský favorit a očekává se, že tuto roli potvrdí.

Úterní program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 11:00 SELČ)

1. Sabalenková (1-) - Qinwen Zheng (8-Čína)

2. Šwiateková (5-Pol.) - Svitolinová (13-Ukr.)

3. Musetti (8-It.) - Tiafoe (15-USA)

4. Alcaraz (2-Šp.) - Paul (12-USA) / nejdříve ve 20:15 SELČ

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.