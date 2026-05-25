French Open: Šok, nebo povinná výhra? Muchová a Lehečka rozehrají antukový grandslam
Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 25. 5.
Češi v akci
Lehečka (12-ČR) – Carreňo (Šp.) | Court 6 (11:00 SELČ)
Muchová (10-ČR) – Zacharovová (-) | Court Simonne-Mathieu (16:30 SELČ)
Muchová a Lehečka rozehrají French Open
Karolína Muchová určitě nevzpomíná na své loňské vystoupení na French Open ráda. Před rokem bojovala se zraněním levého zápěstí, nemohla praktikovat obouručný bekhend a ztroskotala hned v prvním kole na raketě Alycii Parksové. Tentokrát je ale zdravotně v pořádku a úvodní kolo antukového grandslamu by měla zvládnout s přehledem, přestože přes měsíc nevyhrála zápas a v tomto období absolvovala jen turnaj v Římě.
Proti Anastasiji Zacharovové bude jednoznačnou favoritkou. V premiérovém vzájemném souboji by měla odstartovat útok na teprve druhý kariérní postup do druhého týdne tohoto podniku. Do něj se v minulosti podívala pouze v roce 2023, kdy padla až ve finálové bitvě s Igou Šwiatekovou. Zacharovová si hlavní soutěž French Open vyzkouší poprvé v kariéře a českou žebříčkovou jedničku by neměla nijak výrazně ohrozit.
Zatímco Muchová uzavře program na jednom z největších kurtů v areálu Rolanda Garrose, Jiří Lehečka naopak nastoupí jako první na dvorci číslo šest. Na French Open se každým rokem zlepšoval a loni došel do třetího kola, které je jeho osobním maximem na pařížském grandslamu. Minimálně druhé kolo by měl zapsat i letos. Bude totiž plnit roli obrovského favorita proti zkušenému veteránovi Pablovi Carreňovi.
Lehečka měl solidní přípravu, kdežto Carreňovi se na nejvyšší úrovni nadále nedaří a už pár let marně usiluje o návrat mezi užší špičku. Navíc musel odstoupit z posledního turnaje v polovině května na domácím challengeru ve Valencii, kde se omluvil kvůli potížím s pravým ramenem. Je ale potřeba připomenout, že v jediném předchozím duelu letos na betonu v Dubaji byl Lehečka rovněž jasným favoritem a měl plné ruce práce.
Pondělní program
COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 12:00 SELČ)
1. Jonesová (Austr.) – Šwiateková (3-Pol.)
2. Erjavecová (Slovin.) – Rybakinová (2-Kaz.)
3. Humbert (32-Fr.) – Mannarino (Fr.)
4. Gaston (Fr.) – Monfils (Fr.) / nejdříve ve 20:15 SELČ
COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)
1. Rinderknech (22-Fr.) – Rodionov (Rak.)
2. Svitolinová (7-Ukr.) – Bondárová (Maď.)
3. Rakotomangaová Rajaonahová (Fr.) – Anisimovová (6-USA)
4. Mérida (Šp.) – Shelton (5-USA)
COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)
1. Paoliniová (13-It.) – Jastremská (Ukr.)
2. Wawrinka (Švýc.) – De Jong (Niz.)
3. Ruud (15-Nor.) – Safiullin (-)
4. Muchová (10-ČR) – Zacharovová (-)
COURT 6 (od 11:00 SELČ)
1. Lehečka (12-ČR) – Carreňo (Šp.)
