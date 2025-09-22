Fritz se stal hrdinou letošního Laver Cupu. Dal jsem úplně vše do každého bodu, řekl Američan
"V těchto soutěžích vždycky hraji svůj nejlepší tenis, protože soutěžím pro celý tým a ta energie, kterou od nich během utkání dostávám je prostě neuvěřitelná. Dal jsem úplně vše do každého bodu," řekl Fritz v rozhovoru na kurtu po vítězství nad Zverevem, kterým zajistil týmu světa poslední potřebný bod k zisku Laver Cupu.
Přestože byl Američan lídrem svého týmu, výhry nad světovou jedničkou Alcarazem a trojkou Zverevem se od něj určitě nečekaly. Před startem týmové soutěže totiž nebylo jasné, zda je stoprocentně připravený. "Během Davis Cupu jsem byl nemocný, ale dostal jsem se z toho a cítil jsem se dobře. Je skvělé, že se mi pro tým podařilo vybojovat výhru, je to nejlepší zakončení celého týdne, jaké jsem si mohl přát," pokračoval v hodnocení a pochvaloval si atmosféru, kterou tým v San Franciscu vytvořil.
Fritz na týmové tiskové konferenci také zmínil, že se do zápasu proti Zverevovi sám nominoval. Proti aktuální světové trojce ještě před soubojem v Laver Cupu vyhrál pět vzájemných duelů v řadě a nyní celkovou vzájemnou bilanci zvýšil na 9:5.
Z výhry byli nadšení nejen hráči, ale především také Andre Agassi, který ve všech třech dnech podporoval své svěřence z lavičky. "Byl to pro mě jeden z nejlepších víkendů, které jsem strávil na tenisovém kurtu. Jsem na kluky hrozně pyšný," řekl po výhře kapitán týmu světa.
Agassi dokázal pohár vybojovat hned při své premiéře v roli kapitána a dovedl tým světa k celkově teprve třetímu triumfu z osmi ročníků, poprvé na půdě Spojených států. První čtyři roky jasně dominoval výběr Evropy. Předchozí kapitán John McEnroe se radoval až v Londýně 2022 a o rok později ve Vancouveru.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
