Fruhvirtová navázala na jízdu v Miami. V Mexiku otočila bitvu s bývalou členkou TOP 20

WTA 125k PUERTO VALLARTA - Linda Fruhvirtová (19) na mexickém podniku v Puerto Vallarta bez boje postoupila do osmifinále a v něm otočila duel s bývalou členkou TOP 20 a aktuálně 105. hráčkou světa Darjou Savilleovou (31). Česká tenistka zvítězila po bitvě 4:6, 6:3, 6:4 za dvě a tři čtvrtě hodiny a navázala na své úspěšné tažení v Miami. O semifinále si zahraje proti další Australance, buď druhé nasazené Maye Jointové (18), nebo Priscille Honové (26).

Fruhvirtová – Savilleová 4:6, 6:3, 6:4

Linda Fruhvirtová dorazila na mexický podnik kategorie 125k do Puerto Vallarta po jednom z nejlepších výsledků za poslední dva roky. Na turnaji WTA 1000 v Miami dostala divokou kartu do kvalifikace a postoupila až do třetího kola hlavní soutěže, když přehrála další kvalifikantku Claire Liuovou a smetla světovou osmnáctku Beatriz Haddadovou Maiaovou. V duelu o osmifinále podlehla ve dvou těsných setech Magdě Linetteové.

Na své úspěšné tažení na Floridě navázala vydřenou výhrou proti bývalé 20. hráčce světa Darje Savilleové. Zkušenou Australanku a aktuálně 105. hráčku světa přehrála až po dvou a tři čtvrtě hodinách boje. Postup přitom mohla mít daleko jednodušší.

V úvodní sadě neudržela obrovský náskok 4:1 a následně ztratila pět her v řadě. Ve druhém dějství naopak otáčela, když od stavu 2:3 dvakrát sebrala soupeřce podání, na svém servisu už nezaváhala a vynutila si rozhodující set. V něm odvrátila čtyři z pěti brejkbolů a sama dvě šance využila a po velmi vyrovnaném průběhu zápas nakonec dokázala dopodávat a připsala si 12. letošní výhru.

V Mexiku stačil české hráčce na postup do čtvrtfinále pouze skalp Savilleové, jelikož do úvodního kola díky kuriozní situaci ani nemusela nastoupit. Její původní soupeřka Baptisteová z turnaje odstoupila a k dispozici nebyla žádná šťastná poražená z kvalifikace. Do kvalifikačních bojů se přihlásily jen čtyři tenistky a všechny automaticky postoupily do hlavní soutěže.

O první semifinále po dvou měsících si zahraje proti další Australance, buď druhé nasazené Maye Jointové nebo Priscille Honové. Druhou jmenovanou porazila loni v obrovské bitvě v úvodním kvalifikačním kole Wimbledonu.

Výsledky turnaje 125k v Puerto Vallartě