Na Fruhvirtovou se usmálo štěstí. Díky kuriózní situaci nemá soupeřku a jde dál bez boje

WTA 125k PUERTO VALLARTA - Linda Fruhvirtová (19) prožívá v posledních týdnech a po velmi dlouhé době povedené období. A zřejmě se jí drží štěstěna. Na mexickém podniku 125k totiž měla čelit nasazené soupeřce ve slušné formě, ale místo toho postoupila do druhého kola bez boje. Jak k této kuriózní situaci došlo?

Fruhvirtová dorazila do mexického města Puerto Vallarta po jednom z nejlepších výsledků za poslední dva roky. Na stále probíhající tisícovku v Miami dostala divokou kartu do kvalifikace a probila se až do třetího kola hlavní soutěže. V bojích o účast v hlavním losu byla suverénní a od té doby se jí drží štěstěna.

V prvním kole, do nějž mohla určitě vyfasovat těžší soupeřku, vydřela postup v souboji kvalifikantek s Claire Liuovou. Následně smetla mizerně hrající světovou osmnáctku Beatriz Haddadovou Maiaovou.

V duelu o osmifinále jí naopak štěstí trošku chybělo a těsně podlehla Magdě Linetteové. Čtvrtfinalistce aktuálního turnaje dokázala sebrat více gamů než Anastasia Pavljučenkovová, Jekatěrina Alexandrovová i světová trojka Coco Gauffová.

Postup z kvalifikace do třetího kola v Miami jí zajistil návrat do TOP 200 žebříčku. A s prázdnou neodjede bývalá 49. hráčka světa ani z Mexika. Na turnaji kategorie 125k totiž došlo ke kuriózní situaci. Starší z talentovaných sester měla v úterý nastoupit proti nasazené osmičce Hailey Baptisteové. Rovněž Američanka prošla v Miami mezi nejlepší dvaatřicítku, ve třetím kole těsně podlehla hvězdné Naomi Ósakaové.

Fruhvirtovou tak určitě nečekal jednoduchý zápas. Díky nedostatku hráček ale postoupila bez boje do druhého kola. Baptisteová totiž z turnaje odstoupila a k dispozici nebyla žádná šťastná poražená z kvalifikace. Do kvalifikačních bojů se přihlásily jen čtyři tenistky a všechny automaticky postoupily do hlavní soutěže.

Zlepšenou formu tak zkusí potvrdit až v zápase o čtvrtfinále. V osmifinálové fázi narazí na bývalou světovou dvacítku a nyní 105. ženu hodnocení Darju Savilleovou. Fruhvirtová začala v posledních týdnech spolupracovat s novým trenérem Martinem Tříškou. Informace zazněla v novém podcastu Rakety, ve kterém vystupují mimo jiné sestry Karolína a Kristýna Plíškovy.

