Fruhvirtové se zase nedaří. Na US Open schytala debakl a kanára od chorvatské veteránky

DNES, 02:13
US OPEN - Linda Fruhvirtová (20) ještě před pár týdny prožívala znovuzrození, ale na probíhajícím US Open předvedla další mizerný výkon a končí hned v prvním kole. Na posledním grandslamu sezony potkala svou neoblíbenou soupeřku Petru Martičovou (34), nedokázala výrazněji vzdorovat a po výprasku 3:6, 0:6 prohrála s chorvatskou veteránkou i třetí vzájemný duel.
Linda Fruhvirtová předvedla další mizerný výkon (© MARTIN KEEP / AFP)

Fruhvirtová – Martičová 3:6, 0:6

V březnu Fruhvirtová ožila a před pár měsíci pokračovala na oblíbených travnatých kurtech ve znovuzrození. Po úspěšné kvalifikaci ve Wimbledonu a celkem solidním výkonu v prvním kole hlavní soutěže nejslavnějšího tenisového turnaje však zaznamenala už druhou jasnou porážku po mizerném představení.

Na trávě v americkém Newport Beach překvapivě nestačila na obrovskou outsiderku Elvinu Kalievaovou a na probíhajícím US Open vyfasovala debakl od bývalé světové čtrnáctky Petry Martičové, se kterou prohrála také v Monastiru 2022 a předloni ve Wimbledonu (skreč).

Úvodní set trval navzdory celkem jednoznačnému skóre hodinu a obě aktérky v něm předvedly slušný tenis. Fruhvirtová v něm dohnala manko 1:3, jenže ve zbytku zápasu už nezískala ani jeden game. Ve druhé sadě Češka totálně odpadla. Za 19 minut hry posbírala jen devět bodů a od chorvatské veteránky schytala potupného kanára.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Fruhvirtová nedávno angažovala slovenského trenéra Vladimíra Pláteníka a pod jeho vedením si zahrála finále na stopětadvacítce v Birminghamu a také bez ztráty setu prošla wimbledonskou kvalifikací. Teď ale řeší náznak další krize a na kontě má starší z talentovaných sester už tři porážky v řadě.

Ani Martičová na tom není ideálně. V probíhající sezoně disponuje zápasovou bilancí 15:13 a pohybuje se hluboko ve druhé stovce světového pořadí. Ve druhém kole kvalifikace US Open vyzve nasazenou Xiyu Wang z Číny.

Vstup do kvalifikace posledního grandslamu roku teprve čeká Dalibora Svrčinu, Sáru Bejlek a Darju Viďmanovou.

Výsledky kvalifikace žen na US Open

Rychlá práce Valentové. Na US Open porazila bývalou členku TOP 30, postupuje i Šalková

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
asgard33
19.08.2025 03:09
Mám dojem,že spousta našich příznivců bere Lindu F. pořád jako nějaký generační supertalent,kterým byla možná před 3 roky,jenže to už dávno neplatí.Proti P.Martic o 14 let starší má možná o něco rychlejší nohy,ale jinak nemá nic čím by jí mohla přehrát.Hlavně ve 2.setu dostala ukázkové školení ve všech herních činnostech.Tenhle zápas nebyl vůbec o výkonu Lindy F.,ale pouze o tom,co jí stará rutinérka Petra M. dovolí.Je mi líto...
