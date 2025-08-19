Fruhvirtové se zase nedaří. Na US Open schytala debakl a kanára od chorvatské veteránky
Fruhvirtová – Martičová 3:6, 0:6
V březnu Fruhvirtová ožila a před pár měsíci pokračovala na oblíbených travnatých kurtech ve znovuzrození. Po úspěšné kvalifikaci ve Wimbledonu a celkem solidním výkonu v prvním kole hlavní soutěže nejslavnějšího tenisového turnaje však zaznamenala už druhou jasnou porážku po mizerném představení.
Na trávě v americkém Newport Beach překvapivě nestačila na obrovskou outsiderku Elvinu Kalievaovou a na probíhajícím US Open vyfasovala debakl od bývalé světové čtrnáctky Petry Martičové, se kterou prohrála také v Monastiru 2022 a předloni ve Wimbledonu (skreč).
Úvodní set trval navzdory celkem jednoznačnému skóre hodinu a obě aktérky v něm předvedly slušný tenis. Fruhvirtová v něm dohnala manko 1:3, jenže ve zbytku zápasu už nezískala ani jeden game. Ve druhé sadě Češka totálně odpadla. Za 19 minut hry posbírala jen devět bodů a od chorvatské veteránky schytala potupného kanára.
Fruhvirtová nedávno angažovala slovenského trenéra Vladimíra Pláteníka a pod jeho vedením si zahrála finále na stopětadvacítce v Birminghamu a také bez ztráty setu prošla wimbledonskou kvalifikací. Teď ale řeší náznak další krize a na kontě má starší z talentovaných sester už tři porážky v řadě.
Ani Martičová na tom není ideálně. V probíhající sezoně disponuje zápasovou bilancí 15:13 a pohybuje se hluboko ve druhé stovce světového pořadí. Ve druhém kole kvalifikace US Open vyzve nasazenou Xiyu Wang z Číny.
Vstup do kvalifikace posledního grandslamu roku teprve čeká Dalibora Svrčinu, Sáru Bejlek a Darju Viďmanovou.
Výsledky kvalifikace žen na US Open
