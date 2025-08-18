Rychlá práce Valentové. Na US Open porazila bývalou členku TOP 30, postupuje i Šalková
Valentová – Barthelová 6:2, 6:4
Kdyby se přihlášky do hlavní soutěže uzavíraly nyní, tak by se Valentová dostala přímo do hlavní soutěže. V TOP 100 světového pořadí však debutovala teprve před pár týdny a musí při své premiéře na dospělém US Open absolvovat náročnou tříkolovou kvalifikaci.
Tu začala relativně hladkým vítězstvím. V úvodním dějství bývalé světové třiadvacítce Barthelové nic moc nedovolila. Česká favoritka odvrátila tři brejkboly v řadě a rychle si vypracovala luxusní vedení 3:0 se dvěma brejky. Pak už na servisu zaváhala, nicméně vedení okamžitě obnovila a pohlídala si ho.
Druhý set už byl podstatně těžší. Valentová úspěšně otočila nepříznivý stav 1:3 a pak měla tři gameboly na 5:3, jenže své šance promarnila a zkušená německá tenistka skóre srovnala. Česká teenagerka se ale nenechala rozhodit, ztracené podání si ihned vzala zpět a 82minutový zápas doservírovala.
Valentová prožívá v letošní sezoně fantastické období. V aktuálním roce už čtyřikrát triumfovala na okruhu ITF či turnajích série WTA 125k a po prvenství v Portu se probojovala do semifinále na domácím Livesport Prague Open, které je zatím jejím nejlepším výsledkem na hlavní tour.
Na dospělých grandslamech teprve sbírá zkušenosti. Debut si loňská šampionka juniorského French Open odbyla nedávno v Paříži a podívala se z kvalifikace až do druhého kola. Ve Wimbledonu naopak musela kousat nejkrutější porážku své kariéry, když nedotáhla ohromný náskok ve finále kvalifikace.
Ve své premiéře na US Open mezi ženami bude nasazená dvojka pokračovat prvním vzájemným soubojem s Ruskou Tatianou Prozorovovou.
Grabherová – Šalková 5:7, 6:3, 2:6
Na postup Valentové navázala Šalková, která rovněž na US Open startuje poprvé v kariéře. V úvodním kole kvalifikace se ovšem docela nadřela a nasazenou čtrnáctku Julii Grabherovou porazila až po bezmála dvouhodinovém boji.
Šalková byla v prvním setu jistá na servisu a nečelila ani jednomu brejkbolu. Přesto ho na svou stranu zlomila až v úplné koncovce, když ve 12. hře soupeřce poprvé sebrala podání. Zkušená Rakušanka, která ještě před dvěma týdny hrála na antuce, se ovšem nevzdávala a od stavu 2:3 ve druhé sadě získala naprosto suverénně čtyři hry v řadě.
V rozhodujícím dějství měla více fyzických i psychických sil česká tenistka. Šalková si vypracovala náskok dvou brejků, luxusní vedení už nepustila a duel dopodávala hned na první pokus.
Šalková startuje v grandslamových kvalifikacích celkově pošesté a zatím hlavní soutěž na této úrovni nikdy nehrála. Nejblíže k ní měla hned při premiéře na loňském Australian Open, kde hrála finále kvalifikace. V New Yorku bude její další soupeřkou Kristina Dmitruková, nebo Kaja Juvanová.
Palicová – Pridankinová 7:5, 3:6, 4:6
Hned v prvním kole kvalifikace US Open naopak ztroskotala Palicová. Další z českých nadějí v premiérovém vzájemném duelu s Jelenou Pridankinovou urvala po 70 minutách úvodní set a dobře rozehrané měla i rozhodující dějství. V něm dvakrát vedla o brejk, ovšem od stavu 4:2 prohrála tři těsné gamy v řadě a ruská tenistka pak zápas dopodávala čistou hrou.
Na debut v hlavních soutěžích na grandslamech tak Palicová stále čeká a nedočká se ho dříve než v sezoně 2026. V kvalifikačních bojích na podnicích velké čtyřky se představila poosmé v kariéře a ještě nikdy nepostoupila ani do finále.
Konkrétně na US Open startovala podruhé. Předloni jasně prohrála úvodní kolo kvalifikace s domácí Katie Volynetsovou. Teenagerka Pridankinová, jež začala hrát dospělé grandslamy až v letošním roce, se v dalším kole střetne s nasazenou dvacítkou Enou Šibaharaovou.
Výsledky kvalifikace žen na US Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Ale musím říci, že oproti Báře tenhle zápas byla plácaná..tamto byla jiná řežba i s jinou atmosférou..I amíky si Bára získala a hodně jí fandili. Fakt byla dnes kočka
Kdyby se protloukla na hlavní okruh(což se spíš nestane než stane), tak by byla jeho ozdobou. Je to fakt kočka.
Myslel jsem, že jí ale přinesu větší štěstí..4:2 a výhoda ve 3.setu jí ale nestačila. Ruska ale byla hodně dobrá, i kdyz za toho nepříznivého stavu byla skoro nepříčetná a slzy na krajíčku..
Tak zas někdy příště a jdeme na Domču .Té jsem v závěru 1.setu štěstí prinesl...co teď?
Kolapsem bych to ale nenazval, spíš mladá Ruska ukázala kvalitu a brzy bude v TOP100
Já myslím, že to Terezka vůbec neřešila. Prostě jí požádal o foto , tak mu vyhověla. Tu duhu tam mohl strčit těsně před vyfocením snímku.
Ti dnešní pánové nic nevydrží
..to bude popruh od růžovoučké kabelčičky
V příštím kole jí trochu překvapivě čeká Ruska Prozorova která vyřadila favorizovanou Italku Trevisan. Doufám že se tentokrát Tereza nenechá zaskočit jako ve finále kvalifikace ve Wimbledonu ...