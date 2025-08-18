Rychlá práce Valentové. Na US Open porazila bývalou členku TOP 30, postupuje i Šalková

VČERA, 18:37
Aktuality 50
US OPEN - Tereza Valentová (18) splnila ve svém premiérovém zápase na dospělém US Open roli favoritky. Nasazená dvojka si v prvním kole kvalifikace poradila 6:2, 6:4 s bývalou členkou TOP 30 žebříčku Monou Barthelovou. Do dalšího kola prošla i Dominika Šalková (21) a v rámci pondělního programu vstoupí do posledního grandslamu sezony ještě Linda Fruhvirtová (20). Barbora Palicová (21) se rozloučila hned na úvod.
Profily hráčů (7)
Barthel Mona
Valentova Tereza
Palicová Barbora
Pridankina Elena
Šalková Dominika
Grabher Julia
Tereza Valentová splnila na US Open roli favoritky (© Michal Sváček / MFDNES + LN / Profimedia)

Valentová – Barthelová 6:2, 6:4

Kdyby se přihlášky do hlavní soutěže uzavíraly nyní, tak by se Valentová dostala přímo do hlavní soutěže. V TOP 100 světového pořadí však debutovala teprve před pár týdny a musí při své premiéře na dospělém US Open absolvovat náročnou tříkolovou kvalifikaci.

Tu začala relativně hladkým vítězstvím. V úvodním dějství bývalé světové třiadvacítce Barthelové nic moc nedovolila. Česká favoritka odvrátila tři brejkboly v řadě a rychle si vypracovala luxusní vedení 3:0 se dvěma brejky. Pak už na servisu zaváhala, nicméně vedení okamžitě obnovila a pohlídala si ho.

Druhý set už byl podstatně těžší. Valentová úspěšně otočila nepříznivý stav 1:3 a pak měla tři gameboly na 5:3, jenže své šance promarnila a zkušená německá tenistka skóre srovnala. Česká teenagerka se ale nenechala rozhodit, ztracené podání si ihned vzala zpět a 82minutový zápas doservírovala.

Valentová prožívá v letošní sezoně fantastické období. V aktuálním roce už čtyřikrát triumfovala na okruhu ITF či turnajích série WTA 125k a po prvenství v Portu se probojovala do semifinále na domácím Livesport Prague Open, které je zatím jejím nejlepším výsledkem na hlavní tour.

Na dospělých grandslamech teprve sbírá zkušenosti. Debut si loňská šampionka juniorského French Open odbyla nedávno v Paříži a podívala se z kvalifikace až do druhého kola. Ve Wimbledonu naopak musela kousat nejkrutější porážku své kariéry, když nedotáhla ohromný náskok ve finále kvalifikace.

Ve své premiéře na US Open mezi ženami bude nasazená dvojka pokračovat prvním vzájemným soubojem s Ruskou Tatianou Prozorovovou.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Grabherová – Šalková 5:7, 6:3, 2:6

Na postup Valentové navázala Šalková, která rovněž na US Open startuje poprvé v kariéře. V úvodním kole kvalifikace se ovšem docela nadřela a nasazenou čtrnáctku Julii Grabherovou porazila až po bezmála dvouhodinovém boji.

Šalková byla v prvním setu jistá na servisu a nečelila ani jednomu brejkbolu. Přesto ho na svou stranu zlomila až v úplné koncovce, když ve 12. hře soupeřce poprvé sebrala podání. Zkušená Rakušanka, která ještě před dvěma týdny hrála na antuce, se ovšem nevzdávala a od stavu 2:3 ve druhé sadě získala naprosto suverénně čtyři hry v řadě.

V rozhodujícím dějství měla více fyzických i psychických sil česká tenistka. Šalková si vypracovala náskok dvou brejků, luxusní vedení už nepustila a duel dopodávala hned na první pokus.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Šalková startuje v grandslamových kvalifikacích celkově pošesté a zatím hlavní soutěž na této úrovni nikdy nehrála. Nejblíže k ní měla hned při premiéře na loňském Australian Open, kde hrála finále kvalifikace. V New Yorku bude její další soupeřkou Kristina Dmitruková, nebo Kaja Juvanová.

 

Palicová – Pridankinová 7:5, 3:6, 4:6

Hned v prvním kole kvalifikace US Open naopak ztroskotala Palicová. Další z českých nadějí v premiérovém vzájemném duelu s Jelenou Pridankinovou urvala po 70 minutách úvodní set a dobře rozehrané měla i rozhodující dějství. V něm dvakrát vedla o brejk, ovšem od stavu 4:2 prohrála tři těsné gamy v řadě a ruská tenistka pak zápas dopodávala čistou hrou.

Na debut v hlavních soutěžích na grandslamech tak Palicová stále čeká a nedočká se ho dříve než v sezoně 2026. V kvalifikačních bojích na podnicích velké čtyřky se představila poosmé v kariéře a ještě nikdy nepostoupila ani do finále.

Konkrétně na US Open startovala podruhé. Předloni jasně prohrála úvodní kolo kvalifikace s domácí Katie Volynetsovou. Teenagerka Pridankinová, jež začala hrát dospělé grandslamy až v letošním roce, se v dalším kole střetne s nasazenou dvacítkou Enou Šibaharaovou.

Výsledky kvalifikace žen na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

50
Přidat komentář
tommr
18.08.2025 23:58
Dominika si ve druhým kole zahraje s Dmitruk což by měla být papírově slabší soupeřka. Nikdy jsem jí ale hrát neviděl takže netuším co jí čeká ...
Reagovat
frenkie57
18.08.2025 23:26
Vitek to má se Sebem má hodně nahnutý, prakticky je to rozhodnuté.
Reagovat
Trojchyba_Mat
18.08.2025 23:42
Škoda, ale sympatický výkon Pokud vyjde los, tak by mohl nějaké to kolo v New Yorku uhrát smile
Reagovat
frenkie57
18.08.2025 23:43
A je hotovo, i nerozehraný Seb byl přeci jenom nad současné síly Vítka. Nevadí, zahrál si dvě utkání na betoně jako poslední přípravu a teď už hurá směr NY.
Reagovat
tommr
18.08.2025 23:04
Dominika Šalková bohužel kopíruje hru i skore Báry a nejspíš taky v závěru zkolabuje ...
Reagovat
Mony
18.08.2025 23:09
Ghraber na betonu není tak dobrá jako Ruska
Reagovat
Mony
18.08.2025 23:10
Nebo ma spíš na všechno víc času
Reagovat
tommr
18.08.2025 23:26
jj Grabher je klasická antukářka ale i tak je to pro Dominiku cennej skalp ...
Reagovat
frenkie57
18.08.2025 23:11
Vede 4:1 ve třetím setu, to se mě jeví jako celkem optimistické skóre.
Reagovat
frenkie57
18.08.2025 23:21
Dominika to s Grabherovou zvládla a jde dále.
Reagovat
Mony
18.08.2025 23:24
Nakonec poklidnější práce, než Bara..
Ale musím říci, že oproti Báře tenhle zápas byla plácaná..tamto byla jiná řežba i s jinou atmosférou..I amíky si Bára získala a hodně jí fandili. Fakt byla dnes kočka
Reagovat
frenkie57
18.08.2025 23:49
To jo, Bářin zápas byl hodně svižný a oboustranně agresivní. Škoda, že Bára nemá v těch úderech větší jistotu a konzistenci.
Kdyby se protloukla na hlavní okruh(což se spíš nestane než stane), tak by byla jeho ozdobou. Je to fakt kočka.
Reagovat
Honza-K
19.08.2025 00:03
Reagovat
Trojchyba_Mat
18.08.2025 23:22
Tohle bylo hodně slušný
Reagovat
frenkie57
18.08.2025 23:24
jj, Tommr je ve formě, a to je před USOpen dobře.
Reagovat
Trojchyba_Mat
18.08.2025 23:24
Reagovat
tommr
18.08.2025 23:25
dělal jsem co jsem moh ...
Reagovat
Trojchyba_Mat
18.08.2025 23:26
Jj, jen tak dál
Reagovat
Mony
18.08.2025 23:01
Báře to dnes hodně sluší.
Myslel jsem, že jí ale přinesu větší štěstí..4:2 a výhoda ve 3.setu jí ale nestačila. Ruska ale byla hodně dobrá, i kdyz za toho nepříznivého stavu byla skoro nepříčetná a slzy na krajíčku..
Tak zas někdy příště a jdeme na Domču .Té jsem v závěru 1.setu štěstí prinesl...co teď?
Reagovat
Kandinsky1
18.08.2025 23:01
Další kolaps Palice do sbírky
Reagovat
tommr
18.08.2025 21:22
Bára Palicová překvapivě zvládla dopodávat první set 7:5. Zatím nehraje vůbec špatně ale to ani soupeřka ...
Reagovat
pzag777
18.08.2025 21:45
Nehraje špatně? Vždyť ten tenis je naprostá tragédie. Pridakina všechno přes sotva letící druhý servis a ty returny lítají naprosto všude, jenom ne do kurtu
Reagovat
tommr
18.08.2025 22:35
od druhýho setu už je to bohužel hodně špatný ...
Reagovat
frenkie57
18.08.2025 22:56
Palice je gem od vyřazení. Je to bída.
Reagovat
Preview.lover
18.08.2025 22:58
místo 5:2 je to 4:6, bohužel ty kolapsy ve třetích setech v kvalifikacích na GS jsou u ní tradiční
Reagovat
jih
18.08.2025 23:02
4:4 a měla 40:0 při svém podání.
Reagovat
Mony
18.08.2025 23:07
Byl to hodně intenzivní tenis a Ruska toho ustála víc..Mně naživo Bára mile překvapila, ale pravda ty těžke situace ještě pod kontrolou s chladnou hlavou nemá..
Kolapsem bych to ale nenazval, spíš mladá Ruska ukázala kvalitu a brzy bude v TOP100
Reagovat
Trojchyba_Mat
18.08.2025 23:09
Reagovat
Trojchyba_Mat
18.08.2025 22:59
Kdyby to byl fakt loser, tak neřeknu ani popel, ale ona tu hru má... Ale vždycky se to nějak podělá
Reagovat
frenkie57
18.08.2025 23:01
Vše rozhodla devátá hra třetího setu, kdy Bára ztratila gem na podání ze stavu 40:0. Pak už to bylo jasné.
Reagovat
Trojchyba_Mat
18.08.2025 23:02
Pokolikáté už?
Reagovat
tommr
18.08.2025 23:01
v závěru se nechala brejknout ze stavu 40:0 a pak to vzdala ...
Reagovat
Otmar
18.08.2025 20:17
Terezka umí hrát přesvědčivěji, druhý set byl dneska "od štusu ke štusu". Další špíl to bude lepší a snad je na co se těšit!
Reagovat
com
18.08.2025 19:25
me by spis zajimalo proc tu ma fotku zrovna se zastupcem 4% mensiny Vona je jako taky?
Reagovat
lukas00
18.08.2025 19:37
Reagovat
com
18.08.2025 19:45
ale brouku
Reagovat
frenkie57
18.08.2025 19:40
Ten týpek vypadá teple i bez té duhy.
Já myslím, že to Terezka vůbec neřešila. Prostě jí požádal o foto , tak mu vyhověla. Tu duhu tam mohl strčit těsně před vyfocením snímku.
Reagovat
com
18.08.2025 19:47
tak ono je jako jedno s kym se foti smile ..ale ze je zrovna tahle fotka tady na TP.. Prague Pride uz prece skoncil smile
Reagovat
Kandinsky1
18.08.2025 19:56
Co to je za bukvu? Někdo z redakce?
Reagovat
com
18.08.2025 19:58
Ondra?
Reagovat
Blondie
18.08.2025 21:17
Ohrožen barevnýma kšandama? :D
Ti dnešní pánové nic nevydrží
Reagovat
com
18.08.2025 21:21
to nejsou kšandy, když je tam jen jeden pruh

..to bude popruh od růžovoučké kabelčičky smile
Reagovat
Blondie
18.08.2025 21:36
Dobře, jsi ohrožen popruhem od kabelečky? :D Je to duha, kurnik XD
Reagovat
sojka1
18.08.2025 21:46
:-)) taky me to vzdycky pobavi, ta nejistota zdanlive a naproste jistoty.... :-))
Reagovat
Kandinsky1
18.08.2025 21:49
No právě, duha. Chudinka malá, zneužitá
Reagovat
Dobry-den
18.08.2025 19:13
Podle mě pohodové 1. kolo. Terka hrála, co potřebovala, vůbec nevím, co tady a vedle řešíte. :))
Reagovat
tommr
18.08.2025 19:05
Tereza první kolo kvalifikace zvládla ale výkonem moc nepřesvědčila. Ve druhém setu se hodně trápila a může jen děkovat tomu že Barthel je úplně z formy ...
V příštím kole jí trochu překvapivě čeká Ruska Prozorova která vyřadila favorizovanou Italku Trevisan. Doufám že se tentokrát Tereza nenechá zaskočit jako ve finále kvalifikace ve Wimbledonu ...
Reagovat
Mantra
18.08.2025 20:16
A kdo ji favorizoval? Vždyť i kurzy byly na straně russky
Reagovat
Serpens
18.08.2025 18:45
Trošku utrápené, ale ve dvou setech. Terka zatím vypadá, že kondičně to úplně není ono, což se už asi nedá dohnat, tak snad se pletu.
Reagovat
tommr
18.08.2025 18:59
vzít si dovolenou před posledním GS sezony asi nebyl ten nejlepší nápad ...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist