Frustrovaný Zverev: Alcarazova pauza na ošetření kvůli křečím? To je přece blbost!
Po prohraných úvodních dvou setech dokázal Zverev využít Alcarazových zdravotních potíží a vyrovnal stav utkání, v klíčových momentech ale zaváhal. "Byl to neuvěřitelný boj, obrovská bitva. Konec byl pro mě nešťastný, ale upřímně řečeno jsem už neměl žádnou energii. I za stavu 5:4 jsem mohl víc věřit svému podání, ale nohy už mě neposlouchaly. Tak to prostě chodí, jdeme dál," uvedl Zverev.
Velkým tématem zápasu byly i Alcarazovy křeče a následná lékařská pauza. "Kvůli křečím si normálně nemůžete žádat o lékařský timeout, tohle není možné. Není to moje rozhodnutí, nelíbilo se mi to, ale není to na mně. Jen jsem řekl, že to byla blbost. Upřímně o tom ale teď nechci mluvit, protože tohle byla jedna z největších bitev, jaké se kdy v Austrálii hrály. To by teď nemělo být hlavní téma," dodal.
Zverev litoval především průběhu druhého setu. "Cítil jsem, že jsem ho měl vyhrát, obzvlášť když jsem ho mohl uzavřít na svém podání. V pátém setu toho ale moc nelituji, snažil jsem se vydržet, jak nejlépe jsem uměl. Byl jsem vyčerpaný."
Srovnání s loňskou finálovou porážkou s Jannikem Sinnerem tentokrát Zverev odmítal. "Upřímně si myslím, že jsem teď příliš unavený na to, abych cítil nějaké větší emoce. Za pár dní jich budu mít asi víc. Momentálně jsem úplně vyčerpaný. Myslím, že jsme oba dosáhli svého limitu, a v tomhle smyslu jsem na sebe hrdý, že jsem se dokázal vrátit ze stavu 0:2 na sety. Samozřejmě je to zklamání, ale je začátek roku. Pokud budu takto hrát a trénovat, může to být dobrý rok."
Ve třetím a čtvrtém setu podle vlastních slov nevyužil Zverev nabídnuté šance. "Asi jsem je měl vyhrát snadněji, ale on hned od prvního úderu hrál spoustu winnerů a já se nemohl dostat do výměn. Možná jsem měl být agresivnější. Nejvíc mě ale mrzí, že jsem nevyhrál druhý set, protože si myslím, že by to všechno změnilo. Na druhou stranu jsme díky tomu odehráli skvělý zápas."
Opatrnější hru v rozhodujících chvílích si Němec vysvětloval obavami z rychlého konce. "Trochu jsem znervózněl. Ztrácel jsem dva sety, nechtěl jsem přijít o servis, protože to by mohlo zápas rozhodnout. I když se Carlos asi necítil stoprocentně, pořád hrál neuvěřitelné míče. Je to skvělý hráč bez ohledu na okolnosti. Možná jsem byl až příliš opatrný, ale po zbytek zápasu jsem měl pocit, že se do výměn dostávám dobře."
Na závěr se ještě vrátil k soupeřovu návratu po křečích. "Měl asi hodinu a půl pauzu, během které se skoro nehýbal," pousmál se. "Možná jsem toho měl využít lépe, vyhrávat gemy a sety rychleji, aby v pátém setu neměl tolik času na zotavení. Jenže v rozhodující sadě byl jeho pohyb znovu neuvěřitelný."
