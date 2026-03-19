Gauffová riskuje rychlý návrat po zranění. Kdyby to nebylo Miami, nehrála bych, řekla

DNES, 08:30
Rozhovory 8
Coco Gauffová (22) přijela na tisícovku v Miami v optimistické náladě, přestože na předchozím podniku v Indian Wells ji zastavilo zranění paže a ze zápasu třetího kola musela odstoupit. O své bolesti před startem turnaje promluvila a přiznala, že jiné podniky by v této situaci vynechala. Akce na Floridě však patří mezi její nejoblíbenější a očekává zde i velkou podporu rodiny.
Coco Gauffová nedoléčila zranění, přesto si podnik v Miami nenechá ujít (@ MPI04 / Capital pictures / Profimedia)

Gauffová je známá tím, že v průběhu zápasu téměř nikdy neodstoupila. Na předchozí tisícovce v Indian Wells skrečovala teprve podruhé v kariéře. Ve třetím kole s Alexandrou Ealaovou ucítila ostré bolesti v levé paži a po lékařském ošetření se rozhodla za stavu 2:6 a 0:2 utkání vzdát.

"Jako by mi v paži vybuchoval ohňostroj," popisovala svůj zdravotní problém. Vyšetření magnetickou rezonancí nakonec potvrdilo, že se jednalo o problém s nervem. Nyní má za sebou Američanka téměř dva týdny odpočinku a přestože se necítí stoprocentně připravená, podnik v Miami rozhodně vynechat nechce.

"Občas to na kurtu ještě cítím, ale každým dnem je to lepší," řekla na tiskové konferenci a přiznala, že zvažovala, že turnaj úplně vynechá, nakonec se ale rozhodla nastoupit. Podnik na Floridě je pro ni totiž velmi speciální.

Dvaadvacetiletá hráčka vyrůstala v nedalekém Pompey Parku a dodnes žije v Delray Beach. Během turnaje tak bude bydlet doma a očekává, že ji z tribuny podpoří početná rodina. "Cílem bylo tady hrát," uvedla. "Napadlo mě, že bych turnaj vynechala. Kdyby to nebylo Miami, pravděpodobně bych nehrála," dodala.

Pro Gauffovou jde o jeden z vysněných podniků, kde by chtěla do konce kariéry alespoň jednou zvítězit. Zatím se jí však na této domácí tisícovce vůbec nedaří. Při šesti startech ani jednou nedokázala dojít mezi osmičku nejlepších. Třikrát skončila v osmifinále. Letos začne proti vítězce duelu mezi Darjou Semenistou a Elisabettou Cocciarettovou, která ji senzačně vyřadila letos v Dauhá.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
pantera1
19.03.2026 08:44
Copak Majami, tam nemůže chybět.

pantera1
19.03.2026 08:44
Copak Majami, tam nemůže chybět.
PTP
19.03.2026 09:22
Mnohem lepší než Kriminálka Miami se zrzavou hlavou nakřivo
PTP
19.03.2026 09:51
Hudba Jan Hammer
Krisboy
19.03.2026 09:54
A Grammy za ní.
PTP
19.03.2026 09:58
PTP
19.03.2026 09:51
Hudba Jan Hammer

PTP
19.03.2026 09:58
pantera1
19.03.2026 10:04
Kvůli Sonnymu jsem zanedbávala taneční .
PTP
19.03.2026 10:27
Koukala jsi na to v rakouský televizi?
pantera1
19.03.2026 10:37
Jj, v pondělí. Učila jsem se sice německy, moc jsem nerozumněla, ale to nebylo vůbec důležitý. Důležitý byl Don Johnson, celkem slušně i zpíval .

https://youtu.be/5CR4lSORZ_Q?is=oaL3FPgjD3sr40If
