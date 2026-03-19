Gauffová riskuje rychlý návrat po zranění. Kdyby to nebylo Miami, nehrála bych, řekla
Gauffová je známá tím, že v průběhu zápasu téměř nikdy neodstoupila. Na předchozí tisícovce v Indian Wells skrečovala teprve podruhé v kariéře. Ve třetím kole s Alexandrou Ealaovou ucítila ostré bolesti v levé paži a po lékařském ošetření se rozhodla za stavu 2:6 a 0:2 utkání vzdát.
"Jako by mi v paži vybuchoval ohňostroj," popisovala svůj zdravotní problém. Vyšetření magnetickou rezonancí nakonec potvrdilo, že se jednalo o problém s nervem. Nyní má za sebou Američanka téměř dva týdny odpočinku a přestože se necítí stoprocentně připravená, podnik v Miami rozhodně vynechat nechce.
"Občas to na kurtu ještě cítím, ale každým dnem je to lepší," řekla na tiskové konferenci a přiznala, že zvažovala, že turnaj úplně vynechá, nakonec se ale rozhodla nastoupit. Podnik na Floridě je pro ni totiž velmi speciální.
Dvaadvacetiletá hráčka vyrůstala v nedalekém Pompey Parku a dodnes žije v Delray Beach. Během turnaje tak bude bydlet doma a očekává, že ji z tribuny podpoří početná rodina. "Cílem bylo tady hrát," uvedla. "Napadlo mě, že bych turnaj vynechala. Kdyby to nebylo Miami, pravděpodobně bych nehrála," dodala.
Pro Gauffovou jde o jeden z vysněných podniků, kde by chtěla do konce kariéry alespoň jednou zvítězit. Zatím se jí však na této domácí tisícovce vůbec nedaří. Při šesti startech ani jednou nedokázala dojít mezi osmičku nejlepších. Třikrát skončila v osmifinále. Letos začne proti vítězce duelu mezi Darjou Semenistou a Elisabettou Cocciarettovou, která ji senzačně vyřadila letos v Dauhá.
