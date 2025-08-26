Gauffová vydřela postup i přes téměř 60 nevynucených chyb
Tomljanovicová - Gauffová 4:6, 7:6, 5:7
Turnajová trojka Gauffová, která před závěrečným grandslamem sezony v New Yorku ukončila spolupráci s trenérem Mattem Dalym, uspěla dnes navzdory 59 nevynuceným chybám.
Zaznamenala také deset dvojchyb. Tomljanovicovou porazila i ve druhém vzájemném utkání a navázala proti ní na loňské vítězství z olympijských her v Paříži.
"Měla jsem šance na vítězství ve dvou setech, ale bylo to těžké. Ona vracela hodně míčů do hry a hrála hodně od základní čáry. Nebylo to ode mě úplně nejlepší, ale jsem ráda, že jsem postoupila do dalšího kola," řekla v rozhovoru na kurtu Gauffová.
Jednadvacetiletá Gauffová vstoupila do utkání ztraceným servisem, manko brejku ale poté smazala a první set vybojovala díky brejku v závěrečném 10. gamu.
Ve druhé sadě ale vítězka letošního Roland Garros nedotáhla vedení 4:2 a za stavu 4:5 odvracela dva setboly. Přestože uspěla, set nakonec ztratila ve zkrácené hře poměrem 2:7.
Rozhodla třetí sada, kde Gauffová opět nevyužila dvakrát náskok brejku. Za stavu 5:4 nejprve zápas nedopodávala, ihned ale vzala Tomljanovicové servis ještě jednou a poté už využila na podání první mečbol.
Gauffová pár dní přes US Open ukončila desetiměsíční spolupráci s trenérem Dalym, aby najala bývalého kouče Aryny Sabalenkové Gavina MacMillana, jenž má dvojnásobné grandslamové šampionce vyřešit dlouhodobé problémy se servisem.
