Gauffová vydřela postup i přes téměř 60 nevynucených chyb

DNES, 06:30
US OPEN - Třetí tenistka světa Američanka Coco Gauffová (21) postoupila na US Open do 2. kola. Předloňská šampionka turnaje zdolala dnes po takřka tříhodinovém boji nenasazenou Australanku Ajlu Tomljanovicovou (32) po setech 6:4, 6:7, 7:5. Příště narazí na Chorvatku Donnu Vekičovou.
Coco Gauffová se na postup do druhého kola hodně nadřela (@ magn Images / ddp USA / Profimedia)

Tomljanovicová - Gauffová 4:6, 7:6, 5:7

Turnajová trojka Gauffová, která před závěrečným grandslamem sezony v New Yorku ukončila spolupráci s trenérem Mattem Dalym, uspěla dnes navzdory 59 nevynuceným chybám.

Zaznamenala také deset dvojchyb. Tomljanovicovou porazila i ve druhém vzájemném utkání a navázala proti ní na loňské vítězství z olympijských her v Paříži.

"Měla jsem šance na vítězství ve dvou setech, ale bylo to těžké. Ona vracela hodně míčů do hry a hrála hodně od základní čáry. Nebylo to ode mě úplně nejlepší, ale jsem ráda, že jsem postoupila do dalšího kola," řekla v rozhovoru na kurtu Gauffová.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Jednadvacetiletá Gauffová vstoupila do utkání ztraceným servisem, manko brejku ale poté smazala a první set vybojovala díky brejku v závěrečném 10. gamu.

Ve druhé sadě ale vítězka letošního Roland Garros nedotáhla vedení 4:2 a za stavu 4:5 odvracela dva setboly. Přestože uspěla, set nakonec ztratila ve zkrácené hře poměrem 2:7.

Rozhodla třetí sada, kde Gauffová opět nevyužila dvakrát náskok brejku. Za stavu 5:4 nejprve zápas nedopodávala, ihned ale vzala Tomljanovicové servis ještě jednou a poté už využila na podání první mečbol.

Gauffová pár dní přes US Open ukončila desetiměsíční spolupráci s trenérem Dalym, aby najala bývalého kouče Aryny Sabalenkové Gavina MacMillana, jenž má dvojnásobné grandslamové šampionce vyřešit dlouhodobé problémy se servisem.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
