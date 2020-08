Giorgiová odvrátila v Palermu mečboly a je v semifinále

Camila Giorgiová musela už v souboji se Slovinkou Juvanovou otáčet zápas, ale v utkání se sedmou nasazenou Dajanou Jastremskou musela o vítězství bojovat téměř tři hodiny. Zápas začal lépe pro turnajovou sedmičku z Ukrajiny, která hned v úvodu sebrala soupeřce servis. Giorgiová si ho sice vzala zpátky, ale v sedmé hře znovu neudržela podání a ztrátu už nedohnala.



Po výměně brejků v úvodu dalšího setu se Jastremská dostala do vedení znovu v sedmém gamu a po esu za stavu 5-4 měla první šanci ukončit zápas. Giorgiová ale nebezpečí odvrátila, poté ještě jednou a vzápětí srovnala na 5-5. V tie-breaku potom soupeřce rychle odskočila a poslala zápas do třetího setu.



I v něm mohla jít Jastremská jako první do vedení, za stavu 3-2 ale neproměnila dva brejkboly a zbytek zápasu už patřil domácí tenistce. Italka získala čtyři hry v řadě a téměř v půl druhé v noci se mohla radovat z postupu do semifinále.

"Musela jsem začít správně riskovat. Povedlo se mi to při jejích mečbolech a potom jsem začala hrát agresivněji. Víc jsem se tlačila dopředu a zkoušela diktovat hru," řekla po utkání Giorgiová, která nyní ve vzájemných zápasech s Ukrajinkou vede 2-1.

Vítězka dvou turnajů WTA je jedinou Italkou, jež ve čtvrtfinále turnaje v Palermu uspěla. Její příští soupeřka Fiona Ferrová vyřadila domácí veteránku Saru Erraniovou v utkání, ve kterém jí její soupeřka kladla odpor jen v úvodním setu. Někdejší světová pětka Erraniová se rychle dostala do vedení, a když Ferrová srovnala, znovu jí dokázala prolomit servis. Od stavu 4-3 už ale Erraniová uhrála jediný game a s turnajem se rozloučila porážkou 4-6 1-6.



"Snažila jsem se hrát trpělivěji, protože na začátku jsem možná zbytečně moc spěchala," řekla Francouzka po svém vítězství nad soupeřkou, která v Palermu uspěla v letech 2008 a 2012.



Ve dvou setech uspěla i turnajová jednička Petra Martičová, jejíž duel s Běloruskou Aljaksandrou Sasnovičovou rozhodly tie-breaky. V úvodní sadě přitom 119. hráčka světa podávala na zisk setu, Martičová ale srovnala, za stavu 6-5 si vypracovala první setbol a ve zkrácené hře set dotáhla do vítězného konce. Ve druhé sadě si Chorvatka zkomplikovala postup, když za stavu 5-4 neproměnila tři mečboly. Po následující výměně brejků ale znovu uspěla ve zkrácené hře a podruhé v letošní sezoně si zahraje o finále.



Poprvé se jí to podařilo v únoru v Dubaji, kde ve čtvrtfinále porazila Anett Kontaveitovou. Stejná soupeřka ji nyní čeká v Palermu, kde Estonka vyřadila domácí Elisabettu Cocciarettovou ve třech setech.