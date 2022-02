Goffin vykročil za obhajobou titulu v Montpellier vydřeným obratem

ATP MONTPELLIER - David Goffin vstoupil do halového turnaje ATP 250 v Montpellier vydřenou výhrou. Belgický tenista, který loni ve Francii získal svůj poslední 5. titul, zdolal domácího Benjamina Bonziho 2-6 7-5 6-1, přestože prohrával 2-6 a 0-3.

David Goffin si loni v únoru v Montpellier zahrál po roce a půl finále a ukončil více než tříleté čekání na svůj 5. titul. Do herní pohody se ale nedostal, v následujících 12 měsících se jen dvakrát dostal do čtvrtfinále a pouze jednou vyhrál tři zápasy po sobě.



Letos bývalý sedmý hráč světa skončil na dvou ze tří akcí hned v prvním kole a namále měl i v Montpellier. S domácím Benjaminem Bonzim prohrával 2-6 a 0-3, ale vývoj otočil. Od stavu 4-5 ve druhém setu vyhrál 9 z 10 gamů a nakonec zvítězil 2-6 7-5 6-1.



Ve druhém kole se 31letý Belgičan utká s dalším Francouzem Adrianem Mannarinem, nebo se Španělem Alejandrem Davidovichem.



Do soutěže deblistů vstoupil vítězně Roman Jebavý. 32letý Čech, který kvůli prosincové operaci kolena přišel o začátek sezony, ve svém prvním letošním zápase uspěl se Slovákem Alexem Molčanem, v prvním společném vystoupení porazili dvakrát 6-2 domácí pár Robin Bertrand a Antoine Hoang.



Nejvýše nasazeným je německý šampion z roku 2017 Alexander Zverev, který bude chtít dát zapomenout na nezdar na Australian Open. Druhým nasazeným je Španěl Roberto Bautista, roli nasazené trojky plní trojnásobný vítěz Gaël Monfils. Na první turnaj ATP od loňského června se chystá domácí šampion z roku 2019 Jo-Wilfried Tsonga, který poslední půl roku laboroval s bolestmi zad.