Halepová přijde kvůli zranění lýtka i o olympiádu v Tokiu

Sval si bývalá světová jednička poranila na květnovém antukovém turnaji v Římě a přišla kvůli tomu o start na grandslamovém Roland Garros i nyní na Wimbledonu.

Zdravotní potíže nepustí na olympijské hry do Japonska ani Rakušana Dominica Thiema, který má problémy se zápěstím. Startu se vzdali i Španěl Rafael Nadal či Američanka Serena Williamsová, která nechce být bez dcery.

Nothing brings me more pride than representing Romania, but sadly the recovery from my calf injury requires more time and I have made the decision to withdraw from the Olympic Games this summer. After the disappointment of missing the French Open and Wimbledon... pic.twitter.com/Q6UziyHhpI