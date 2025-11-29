Havlíčková přežila mečboly a má 11. výhru v řadě! Po maratonské bitvě zapsala další finále

DNES, 15:11
Aktuality 10
ITF TRNAVA - Lucie Havlíčková (20) pokračuje ve famózní a velmi dlouhé sérii vyhraných zápasů. Talentovaná mladá Češka ustála v semifinále na podniku W75 v Trnavě maratonskou bitvu, v níž likvidovala tři mečboly Jeline Vandrommeové (18). Belgickou hvězdičku nakonec po třech hodinách a čtvrt udolala 6:7, 6:3, 7:5 a může ve slovenském městě znovu po týdnu triumfovat.
Lucie Havlíčková přežila v Trnavě tři mečboly (© ČTK / Lebeda Pavel)

Havlíčková – Vandrommeová 6:7, 6:3, 7:5

V tomto týdnu Havlíčková s železnou pravidelností střídá suverénní a vydřené výhry. Už před sobotním nástupem na kurt se vědělo, že ji v semifinále čeká velmi těžký duel s Vandrommeovou. Česká tenistka má na kontě dlouhou vítěznou sérii, nicméně belgická hvězdička patří mezi nejtalentovanější teenagerky a figuruje na druhém místě juniorského pořadí.

Papírové předpoklady se nakonec potvrdily. Ani jedna z aktérek nebyla favoritkou a o postup do finále se rvaly tři hodiny a čtvrt. Úspěšnější nakonec byla Havlíčková, přestože čelila na returnu třem mečbolům.

Pro Havlíčkovou mohlo být utkání mnohem snadnější. Úvodní set však nedokázala za stavu 5:3 dopodávat a nakonec jej ztratila poměrem 6:7 v tie-breaku. Ve druhé sadě si naopak servis neprohrála ani jednou a soupeřce ho dvakrát sebrala.

Největší drama nabídlo rozhodující dějství, ve kterém Češka dvakrát doháněla manko brejku. Při skóre 4:5 dokonce na returnu postupně čelila třem mečbolům. Proměněn mohl být hned ten první, při němž Vandrommeová zvolila správnou stranu, ale nalitý forhend přepálila. Druhý odvrátila Havlíčková aktivní hrou a ten třetí výborným bekhendovým returnem po čáře. V 11. hře pak přežila dva brejkboly a poté se sama dostala k mečbolům. Po chybě soupeřky z forhendu využila druhý v pořadí.

Pro Havlíčkovou se jedná o už 11. vítězství v řadě. V předchozím týdnu kralovala v Trnavě z kvalifikace a další čtyři výhry přidala v posledních dnech. Ve slovenském městě se jí náramně daří a slavila v něm dva ze svých tří titulů.

Pražská rodačka, která se v červnu vrátila po zdravotních a psychických problémech a bude novém vydání žebříčku zpátky v TOP 300, absolvuje v neděli své čtvrté letošní a deváté kariérní finále. O čtvrtou trofej se porve s Elenou-Gabrielou Ruseovou.

Výsledky turnaje ITF W75 v Trnavě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

10
Mony
29.11.2025 15:37
Lucii chybí nějakých 60 bodů do AO kvaldy. Na WTA 125 v Angers a Limonges nefiguruje na seznamu, ale tam to je našlapané- Krejčíková, Boulter, Bronzetti, aj..mj.Bartůňková a Šalková(asi kvalda)
ITF100 v Dubaji není viditelné, ale překvapila by mě tam Lucčina účast.
Mony
29.11.2025 15:38
Tedy 60bodů zbývá, pokud vyhraje finále
Preview.lover
29.11.2025 15:38
myslím, že zmiňovala, že v Trnavě ukončí sezónu
Mony
29.11.2025 15:42
Škoda...také ale zmiňovala, že je škoda, že sezóna končí.
Ona ale nekončí, je na ty velké turnaje asi v době přihlášek neměla ranking
HAJ
29.11.2025 16:25
No, myslím, že je lepší pomalu a jistě. Lucka si odpočine a doufám, že jí to půjde dál. Je stejně super, že se tak zvedla.
frenkie57
29.11.2025 15:19
S Ruse, která je aktuálně už zpátky v první stovce, to bude mít Lucka asi hodně těžké. Také bude záležet na tom, zda jí zbyly ještě nějaké síly. Dnešní zápas jí musel notně vyšťavit.
Serpens
29.11.2025 15:16
Lucce se tak trochu vrátil ten zápas s Číňankou Wang z Prague Open, tentokrát je to ona, kdo dokázal vyhrát po odvrácených mečbolech, při jednom dokonce Vandrommeová smečovala z jasné pozice, minula a přišel trest. V prvním setu hrála Lucka slušně, ale tam jí zradila hlava. Druhý set nikdo neviděl a třetí byl už horší, ale Vandrommeová znervózněla taky a Lucka získala vítězství, které pro svůj celkový mindset potřebuje jako prase drbání - ubojovat, vydřít, otočit, odvrátit mečboly a mít u toho i trochu štěstí.. Super to ubojovala proti top juniorce.

Hláška dne: "jsem úplně lopata ale, jak tohle můžu zkazit za takového stavu"
frenkie57
29.11.2025 15:21
To je sebereflexe, panečku.
The_Punisher
29.11.2025 15:29
Mony
29.11.2025 15:32
Nechtěl jsem věřit, že tu skvělou Belgičanku neznám..a ona je to mlaďoučká poslední GS šampinka ..tak to jo. Fakt skvělý zápas i s mladickými chybkami.
