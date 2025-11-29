Havlíčková přežila mečboly a má 11. výhru v řadě! Po maratonské bitvě zapsala další finále
Havlíčková – Vandrommeová 6:7, 6:3, 7:5
V tomto týdnu Havlíčková s železnou pravidelností střídá suverénní a vydřené výhry. Už před sobotním nástupem na kurt se vědělo, že ji v semifinále čeká velmi těžký duel s Vandrommeovou. Česká tenistka má na kontě dlouhou vítěznou sérii, nicméně belgická hvězdička patří mezi nejtalentovanější teenagerky a figuruje na druhém místě juniorského pořadí.
Papírové předpoklady se nakonec potvrdily. Ani jedna z aktérek nebyla favoritkou a o postup do finále se rvaly tři hodiny a čtvrt. Úspěšnější nakonec byla Havlíčková, přestože čelila na returnu třem mečbolům.
Pro Havlíčkovou mohlo být utkání mnohem snadnější. Úvodní set však nedokázala za stavu 5:3 dopodávat a nakonec jej ztratila poměrem 6:7 v tie-breaku. Ve druhé sadě si naopak servis neprohrála ani jednou a soupeřce ho dvakrát sebrala.
Největší drama nabídlo rozhodující dějství, ve kterém Češka dvakrát doháněla manko brejku. Při skóre 4:5 dokonce na returnu postupně čelila třem mečbolům. Proměněn mohl být hned ten první, při němž Vandrommeová zvolila správnou stranu, ale nalitý forhend přepálila. Druhý odvrátila Havlíčková aktivní hrou a ten třetí výborným bekhendovým returnem po čáře. V 11. hře pak přežila dva brejkboly a poté se sama dostala k mečbolům. Po chybě soupeřky z forhendu využila druhý v pořadí.
Match de zinzin entre Lucie Havlickova 20 ans et Jeline Vandromme 18 ans
Lucie Havlickova sauve 3 balles de matchs a 5/4 pour Jeline et va chercher la victoire 7/5 au 3ème set après 3h16 de combat !
11ème victoires de suite pour la qui s'approche du top 250 mondial pic.twitter.com/m3BhPjtybQ — WTAntho (@WTAntho) November 29, 2025
Pro Havlíčkovou se jedná o už 11. vítězství v řadě. V předchozím týdnu kralovala v Trnavě z kvalifikace a další čtyři výhry přidala v posledních dnech. Ve slovenském městě se jí náramně daří a slavila v něm dva ze svých tří titulů.
Pražská rodačka, která se v červnu vrátila po zdravotních a psychických problémech a bude novém vydání žebříčku zpátky v TOP 300, absolvuje v neděli své čtvrté letošní a deváté kariérní finále. O čtvrtou trofej se porve s Elenou-Gabrielou Ruseovou.
