Hewitt dostal trest i pokutu. Daviscupový kapitán měl konflikt s dopingovým komisařem

DNES, 14:29
Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) v dnešním prohlášení potvrdila, že Lleyton Hewitt (44) se loni na finálovém turnaji Davis Cupu ve španělské Málaze provinil proti pravidlům a dostal dvoutýdenní suspendaci a také finanční postih ve výši 30 tisíc australských dolarů. Dvojnásobný grandslamový šampion a bývalý lídr žebříčku měl konflikt s jedním z dopingových komisařů.
Lleyton Hewitt je současným kapitánem australského daviscupového týmu (© FRAN SANTIAGO / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

V návaznosti na vyšetřování ITIA byl Hewitt 6. ledna 2025 obviněn z porušení článku 7.15.1.1 TADP (hrubé chování vůči dopingovému úředníkovi) poté, co dne 23. listopadu 2024 po skončení semifinále Davis Cupu ve španělské Málaze, v němž Austrálie prohrála s Itálií, strčil do 60letého dobrovolného antidopingového komisaře.

Hewitt obvinění, které vznesla ITIA po přezkoumání videozáznamů, výpovědí svědků a výslechů, popřel s odvoláním na sebeobranu. Případ byl postoupen nezávislému tribunálu.

Dne 4. srpna 2025 nezávislý předseda tribunálu Michael Heron KC rozhodl, že obvinění z hrubého chování bylo potvrzeno, a uvedl, že Hewittovy činy "nesplňovaly požadavky sebeobrany" a že jeho chování "nebylo přiměřené ani úměrné".

Heron udělil Hewittovi dvoutýdenní trest, který si dvojnásobný grandslamový šampion a bývalý lídr žebříčku odpyká od 24. září do 7. října 2025. Přísný trest nikdo nežádal, a proto kapitán australského daviscupového týmu nepřijde o víkendové utkání druhého kola kvalifikace mezi Austrálií a Belgií v Sydney. Hewitt se zatím proti trestu neodvolal.

Během suspendace se Hewitt nemůže účastnit žádných aktivit souvisejících s tenisem, včetně koučování, mentorování, hraní, kapitánství a dalších souvisejících rolí.

"Antidopingový personál hraje v zákulisí zásadní roli při dodržování integrity tenisu a měl by být schopen vykonávat svou roli bez obav z fyzického kontaktu. V tomto případě byla tato hranice jasně překročena. Neměli jsme jinou možnost a museli zasáhnout," uvedla Karen Moorhouse, generální ředitelka ITIA.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
