Houpačka naštvaného Kyrgiose. Nejprve naznačil konec kariéry, o den později slavil
Temperamentní Kyrgios a jeho spoluhráč Thanasi Kokkinakis vypadli po třech setech ve čtvrtečním nočním australském souboji na hlučném stadionu Melbourne Park. Finalista Wimbledonu z roku 2022 a Kokkinakis, které místní média přezdívají "Special Ks", se potýkali s fyzickými problémy a podlehli krajanům Jasonu Kublerovi a Marcu Polmansovi po výsledku 6:4, 4:6, 7:6 (4).
"Jsem unavený, opravdu. Hodně jsem cestoval," řekl Australan, který po brzkém vyřazení naznačil možný konec kariéry. "Za posledních šest týdnů jsem splnil všechny své cíle. Udělal jsem všechno, co jsem si myslel, že dokážu. Nevím. Nevím, co budu dělat dál," dodal tenista, který v prosinci porazil ženskou světovou jedničku Arynu Sabalenkovou v kontroverzním exhibičním zápase "Battle of the Sexes" v Dubaji.
Třicetiletý oblíbenec domácího publika byl rozčilený zejména poté, co umpirový rozhodčí v tie-breaku posledního setu ve dvou sporných momentech přisoudil bod soupeřům. "Jsem naštvaný. Hrajeme o miliony dolarů. Oba jsme byli zranění, oba jsme se snažili dostat až sem. Některá pravidla jsou prostě hloupá. Nedávají smysl."
Kyrgios, který kvůli sérii zranění v posledních letech téměř nehrál dvouhru, ještě nastoupil do smíšené čtyřhry s Kanaďankou Leylah Fernandezovou. Australsko-kanadský pár porazil v super tie-breaku Neala Skupskiho s Desirae Krawczykovou a zajistil si postup do osmifinále.
"Diváci byli celý den úžasní. Zůstali, podporovali nás a to bylo skvělé. Opravdu se těším na další kolo," hodnotil Kyrgios atmosféru v Melbourne Parku. Po smíšené čtyřhře znovu zváží, jak bude vypadat jeho další program. Na reprezentaci Austrálie v Davis Cupu se ale necítí. "Fyzicky je Davis Cup velmi náročný. Bylo by sobecké, kdybych se přihlásil, když mám tolik otazníků ohledně své kondice," přiznal.
Krawczyková / Skupski – Fernandezová, Kyrgios 7:6, 4:6, 10:12
