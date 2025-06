Hvězdné finále French Open: Uspěje stabilní mašina Sinner, nebo nevyrovnaný Alcaraz?

Nedělní program uzavře letošní ročník French Open. Už před začátkem turnaje se očekávalo premiérové grandslamové finále mezi Jannikem Sinnerem (23) a Carlosem Alcarazem (22) a fanoušci se ho v Paříži skutečně dočkali. Oba aktéři mají stoprocentní úspěšnost ve finálových zápasech na podnicích velké čtyřky, takže jeden z nich o ni přijde. Alcaraz vyhrál poslední čtyři střetnutí a obhajuje v areálu Rolanda Garrose titul.

Sinner – Alcaraz | 15:00 SELČ

Carlos Alcaraz a Jannik Sinner se střetli už 12krát, mají stoprocentní úspěšnost ve finále grandslamů a oba už se vyšplhali na post světové jedničky. Podle mnohých navíc tvoří nejlepší současnou rivalitu na mužském okruhu. A teď se tenisoví příznivci konečně dočkali jejich premiérového finálového souboje na podnicích velké čtyřky. Zatímco Alcaraz si asi přál do finále svého italského rivala místo Novaka Djokoviče, Sinner nepotkává oblíbeného protivníka.

Před pár týdny na Masters v Římě sehráli své první finálové střetnutí na velkých turnajích a Alcaraz měl navrch ve dvou setech. A to i díky tomu, že Sinner absolvoval svůj první turnaj po tříměsíčním dopingovém trestu a nevyužil své šance v úvodní sadě. Jejich nedělní souboj na French Open bude prvním grandslamovým finále mezi hráči narozenými v tomto tisíciletí. Už před startem letošního ročníku antukového majoru se dalo toto finále očekávat.

Jannik Sinner může být ve finále pod velkým tlakem, protože se mu proti největšímu rivalovi Alcarazovi v poslední době vůbec nedaří a ještě nikdy nezískal velký titul na antukových dvorcích. Na duel o titul se ovšem připravil výborně. Do finále totiž prošel bez ztráty setu a v semifinále po velmi kvalitním a stabilním výkonu skolil majitele rekordních 24 grandslamových vavřínů Novaka Djokoviče. Srbského rekordmana porazil už počtvrté v řadě.

Od podzimu 2023 prožívá nejlepší část své kariéry a je nejúspěšnějším hráčem, zejména na betonech, a zaslouženou světovou jedničkou. Jedinou kaňkou na tomto vynikajícím období jsou porážky právě s Alcarazem. A tento trend by měl co nejdříve zastavit. Z posledních 49 zápasů má bilanci 47:2 a obě porážky utrpěl proti Alcarazovi, konkrétně ve finále loni v Pekingu a letos na Masters v Římě.

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport / Enetpulse)

Dalším problémem je, že sice předvedl loni jednu z nejlepších sezon v tenisové historii, nicméně pořád čeká na nějaký větší triumf na trávě či antuce. Třiadvacetiletý Ital triumfoval na nejvyšším okruhu 19krát a pouze jedna z těchto trofejí pochází z antuky. Na druhou stranu se jedná o prvenství v Umagu 2022, kde ve finále porazil právě Alcaraze. Pokud dáme stranou slabší výsledky mimo oblíbené betony, tak se jeho dominance přibližuje té, kterou předváděla Big Three, případně Big Four.

V tuto chvíli je úřadujícím šampionem US Open a Australian Open a už na třetím grandslamu v řadě prošel do finále. Něco takového dokázali v posledních 20 letech pouze členové Big Four. A ještě k tomu na majorech získal už 29 setů v řadě a na osmém turnaji po sobě postoupil až do závěrečného kola. Pokud by ve finále French Open zdolal Alcaraze, tak už zřejmě nikdo nebude pochybovat o tom, že je momentálně nejlepším hráčem na světě.

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (triumf); Řím (finále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (finále)

Bilance: 18:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 11:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 4:1 (kariérní 44:33)

Bilance ve finále grandslamů: 1:0 (kariérní 3:0)

Bilance ve finále: 1:1 (kariérní 19:6)

Grandslamy: Australian Open (triumf)

Sinner – French Open

Kariérní bilance: 22:5

Nejlepší výsledek: finále (2025)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Řím (finále)

Cesta turnajem: Rinderknech (6:4, 6:3, 7:5), Gasquet (6:3, 6:0, 6:4), Lehečka (6:0, 6:1, 6:2), (17) Rubljov (6:1, 6:3, 6:4), Bublik (6:1, 7:5, 6:0), (6) Djokovič (6:4, 7:5, 7:6)

Carlos Alcaraz není tak stabilním hráčem jako Sinner a je jedno, jestli se bavíme o výsledcích nebo výkonech. A přesně kvůli tomu nedokázal sesadit Sinnera z postu světové jedničky, když Ital absolvoval tříměsíční dopingový trest. Příkladem je i letošní French Open. Třeba v semifinále byl kousek od toho, aby s Lorenzem Musettim prohrával o dva sety. Po zisku druhé sady ovšem nastolil totální dominanci a Musetti mu poté vzdal.

Na rozdíl od Sinnera byl ihned po průlomu na nejvyšší okruh pod tlakem. Mnozí v něm totiž okamžitě viděli nástupce legendárního Rafaela Nadala. Nutno říct, že na svůj mladý věk se s takovým očekáváním pere velmi statečně. Konkrétně na grandslamech je teprve druhým hráčem v open éře po Rogerovi Federerovi (7:0), který zvládl úvodní čtyři finále na těchto podnicích. Navíc jako třetí nejrychlejší dosáhl na metu 70 vítězství v hlavních soutěžích majorů (po Björnovi Borgovi a Johnovi McEnroeovi).

Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport / Enetpulse)

Dvaadvacetiletý Španěl už svého legendárního krajana Nadala v něčem vyrovnal, nebo dokonce překonal. Teď na French Open by mohl jako teprve třetí tenista v tomto století úspěšně obhájit titul. V tomto období se to povedlo pouze 14násobnému šampionovi a rekordmanovi turnaje Nadalovi a Gustavovi Kuertenovi. A pokud v neděli v Paříži uspěje, tak přesně ve stejném věku jako Nadal získá pátý kariérní grandslamový vavřín.

Po cestě do finále sice ztrácel sety i s outsidery, nicméně i tak by měl do finále nastoupit s pořádným sebevědomím. Má za sebou totiž vynikající přípravu a mnohými je označován za nejlepšího hráče na antuce v současnosti. Letos se může pochlubit fantastickou bilancí 21:1 na nejpomalejším povrchu a na French Open zvládl posledních 13 duelů. Letošní start je jeho šestým na pařížském grandslamu a každou účastí vylepšil své zdejší maximum.

Alcaraz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Monte Carlo, Rotterdam (triumf); Barcelona (finále)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Monte Carlo (triumf); Barcelona (finále)

Bilance: 36:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na antuce: 21:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 6:1 (kariérní 41:21)

Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 4:0)

Bilance ve finále: 3:1 (kariérní 19:6)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Alcaraz – French Open

Kariérní bilance: 24:3

Nejlepší výsledek: triumf (2024)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve finále: 1:0

Generálka: Řím (triumf)

Cesta turnajem: Zeppieri (6:3, 6:4, 6:2), Marozsán (6:1, 4:6, 6:1, 6:2), Džumhur (6:1, 6:3, 4:6, 6:4), (13) Shelton (7:6, 6:3, 4:6, 6:4), (12) Paul (6:0, 6:1, 6:4), (8) Musetti (4:6, 7:6, 6:0, 2:0 skreč)

Vzájemná bilance: Alcaraz vede 8:4, na antuce 3:1. Sinner je v poslední době takřka neporazitelný a dá se říct, že proti němu umí zahrát vlastně jenom Alcaraz. Španěl mu jako jediný brání v tom, aby si podmanil všechny velké turnaje. Oba finalisté jsou ve vynikající formě a skvěle zvládají kritické momenty, což potvrzuje i jejich stoprocentní úspěšnost v grandslamových finále (Sinner 3:0 a Alcaraz 4:0). Dá se tedy očekávat velmi těsná bitva a podle toho vypadají i šance na vítězství. Ty jsou totiž naprosto vyrovnané.

Alcaraz je na antuce lepší i úspěšnější. Navíc by mohl mít po čtyřech výhrách v řadě nad Sinnerem jistou mentální výhodu. Sinner ideálně potřebuje vyhrát ve třech nebo čtyřech setech, protože Alcaraz se obvykle prezentuje silnější fyzickou kondicí a Ital toho po dopingovém trestu nemá ještě tolik odehráno a nikdy neuspěl v zápase delším než čtyři hodiny (bilance 0:3). Pro Sinnera bude velmi důležité, zda dokáže i proti Alcarazovi nastolit dominanci jako v předchozích kolech.

Nedělní program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 11:00 SELČ)

1. Danilinová/Kruničová (Kaz./Srb.) - Erraniová/Paoliniová (2-It.)

2. Sinner (1-It.) - Alcaraz (2-Šp.) / nejdříve v 15:00 SELČ

