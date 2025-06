Ikonický veterán Matsui se znovu vrátil. Nekončí, ač je mu už 47 let, chce ještě vyhrát

Tošihide Matsui (47) to nebalí. Japonský tenista, už několik let nejstarší hráč okruhu ATP, se vrátil do soutěží na turnaji kategorie ITF 15 v Harmonu na Guamu. I když v singlu vypadl, ve čtyřhře je v semifinále.

Tošihide Matsui (@ Kenichiro Ogane / AFLO / Profimedia)