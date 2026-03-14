Indian Wells: Finále snů, nebo šok? Alcaraze čeká nebezpečná zeď, Sinnera dříve obávaný sok
Zverev – Sinner | 21:30 SEČ
Jannik Sinner vypadá zranitelně a Alexander Zverev se ho pokusí zaskočit v semifinále v Indian Wells.
Zápasové informace a forma
Zverev působí na letošním Masters v Indian Wells velmi solidně a obtížnou cestu do semifinále zvládl na výbornou. Německý tenista čelil čtyřem nebezpečným soupeřům a dohromady ztratil jen jeden set. Navíc se zdá, že se jeho výkonnost každým zápasem zlepšuje, což naznačují jednoznačná vítězství nad rozjetými Francesem Tiafoem a Arthurem Filsem. V těchto dvou utkáních Zverev prohrál dohromady pouhých 12 gamů.
Už postup do semifinále znamená pro Zvereva obrovský úspěch, protože v minulosti si v Indian Wells vedl velmi podprůměrně, přestože má na kontě už hromadu úspěchů na úrovni Masters. Toto je totiž jeho vůbec první semifinálová účast v kalifornské poušti, ačkoli se jedná o jeho už 11. start na turnaji. Jeho předchozím maximem byla jen dvě čtvrtfinále. A pokud by našel recept i na Sinnera, jen by se potvrdilo, že je zpátky v nejlepší formě. Ještě k tomu by si po nezdarech v posledních měsících pořádně zvedl sebevědomí.
Sinner měl nejvíc práce v osmifinále s talentovaným Joaem Fonsecou, dokonce likvidoval setboly a Brazilce udolal až ve dvou tie-breacích. Ve čtvrtfinále se naopak vrátil ke své dominanci na probíhajícím turnaji a deklasoval 6:1, 6:2 domácí hvězdičku Learnera Tiena. Do semifinále tak postoupil bez ztráty jediného setu a nyní zaútočí na své nové maximum v Indian Wells. Semifinále si tady zahrál také v letech 2023-24 a pokaždé padl s rivalem a pozdějším šampionem Carlosem Alcarazem.
Od podzimu 2023 prožívá nejlepší období své kariéry a loňskou sezonu zakončil suverénním triumfem na Turnaji mistrů. Asi málokdo proto očekával, že v půlce března nebude mít na kontě ani jeden letošní titul. V úvodních měsících této sezony však nebyl na vrcholu svých sil a jediné předchozí semifinále absolvoval na Australian Open, kde prohrál famózní pětisetovou bitvu s Novakem Djokovičem. Pokud by neuspěl v semifinále v Indian Wells, poprvé od roku 2023 by zapsal sérii tří turnajů bez finálové účasti.
Vzájemná bilance
Sinner vede 6:4. Zverev měl ještě po US Open 2023 v této vzájemné bilanci navrch a po čtyřech výhrách v řadě vedl 4:1. V posledních dvou letech však Sinner dominoval proti všem kolegům na tour vyjma Alcaraze a Zverev nebyl výjimkou. Ital ovládl posledních pět duelů s německou jedničkou a loni na Masters v Paříži i na Turnaji mistrů uštědřil Zverevovi výprask.
Zajímavosti a fakta
Zverev má v semifinále turnajů Masters kariérní bilanci 12:11 a poslední tři prohrál.
Zverev čeká na skalp žebříčkově výše postaveného soupeře od Australian Open 2024 a prohrál s nimi posledních 10 soubojů.
Sinner disponuje v semifinále Masters úspěšností 9:4, přičemž polovinu ze čtyř nezdarů zapsal tady v Indian Wells.
Sinner vyhrál 12 z posledních 13 střetnutí s kolegy z TOP 10 žebříčku.
Sázkařská analýza
Sinner vypadá na začátku letošní sezony mnohem zranitelněji než v předchozích dvou letech, což mírně zvyšuje šance zkušeného a fyzicky velmi dobře připraveného Zvereva na překvapivé vítězství. Jenže Němec se v poslední době proti užší špičce trápí a během své kariéry se často v takových zápasech uchyluje k pasivnějšímu tenisu a v klíčových momentech si tolik nevěří. Proto je těžké mu věřit, že by Sinnera skolil.
Sázkařská hodnota se tak pohybuje hlavně v tom, že by mohlo dojít na vyrovnaný duel. Zverev má totiž vše potřebné k tomu, aby vzdoroval, i když vítězství zřejmě slavit nebude. Dá se tedy očekávat, že zápas nabídne více než 20,5 gamu. Odvážnější sázkaři mohou zkusit věřit Zverevovi, že vyhraje druhý set, případně v něm pokryje handicap +1,5 gamu.
Zverev – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (semifinále)
Bilance: 11:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 11:3
Bilance proti hráčům TOP 10: 0:1 (kariérní 58:81)
Bilance v semifinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 12:11)
Bilance v semifinále: 0:1 (kariérní 40:39)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Zverev – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 17:9
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Acapulco (osmifinále)
Cesta turnajem: volný los, M. Berrettini (6:3, 6:4), (28) Nakashima (7:6, 5:7, 6:4), (21) Tiafoe (6:3, 6:4), (32) Fils (6:2, 6:3)
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (semifinále)
Bilance: 11:2
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 11:2
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:1 (kariérní 60:37)
Bilance v semifinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 9:4)
Bilance v semifinále: 0:1 (kariérní 33:12)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Sinner – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 15:3
Nejlepší výsledek: semifinále (2023-24, 2026)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance v semifinále: 0:2
Generálka: Dauhá (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: volný los, Svrčina (6:1, 6:1), Shapovalov (6:3, 6:2), Fonseca (7:6, 7:6), (25) Tien (6:1, 6:2)
Alcaraz – Medveděv | 23:00 SEČ
Daniil Medveděv hraje v parádní formě a měl by být připravený ohrozit letošní neporazitelnost Carlose Alcaraze.
Zápasové informace a forma
Alcaraz hraje v letošní sezoně neskutečně. Jeho tenis má neuvěřitelnou úroveň, a i když mu někteří soupeři výrazně vzdorovali, pokaždé našel cestu k vítězství. Taková výkonnostní stabilita navíc u něj byla v minulosti vidět jen zřídka. Potvrzením je i souboj třetího kola s Arthurem Rinderknechem tady v Indian Wells. Alcaraz sice ztratil těsný úvodní set v tie-breaku, nicméně pak Francouze doslova přejel. Jeho posledním protivníkem byl Cameron Norrie ve čtvrtfinále a i proti bývalému šampionovi dokázal dominovat (6:3, 6:4).
Španělský supertalent bezpochyby prožívá svůj nejlepší vstup do sezony v kariéře, veze se už na velmi dlouhé vítězné vlně a srší sebevědomím. Po premiérových triumfech na Australian Open a v Dauhá má teď na dosah osobní milník i v Indian Wells, které se může stát jeho nejúspěšnějším podnikem Masters. V Kalifornii už totiž dvakrát kraloval (2023-24) a Indian Wells může být prvním turnajem Masters, který ovládne třikrát. Nejprve se ale musí pokusit napravit loňské zaváhání právě v semifinále, v němž podlehl Jackovi Draperovi.
Medveděv se sice v žebříčku nachází o 10 míst pod Alcarazem, nicméně vzhledem k jeho momentální formě, výsledkům i výkonům je Španěl jediným hráčem, za kterým ruský tenista zaostává. Medveděv dorazil do Indian Wells po triumfu bez ztráty setu v Dubaji a excelentní fazónou se prezentuje i v kalifornské poušti, kde po cestě do semifinále neprohrál ani jeden set. Navíc napříč těmito dvěma turnaji ztratil jen v jednom setu více než čtyři gamy, a to v posledním duelu s obhájcem titulu Draperem ve čtvrtfinále v Indian Wells.
Bývalý lídr žebříčku měl v posledních letech potíže s Alcarazem i Jannikem Sinnerem, což ho vyřadilo ze hry o ty nejcennější trofeje a rozhodně pošramotilo jeho sebevědomí. Důkazem je i to, že už skoro tři roky nedokázal triumfovat na Masters ani grandslamech, na nichž si většinou dělí tituly právě Alcaraz se Sinnerem. O to důležitější bude souboj s Alcarazem teď v Indian Wells, protože takto cenný skalp by znamenal pro Medveděva obrovskou vzpruhu a mohl by mu otevřít cestu k tomu, aby dominanci Alcaraze a Sinnera pravidelně narušoval.
Vzájemná bilance
Alcaraz vede 6:2. Medveděv ovládl úvodní souboj ve Wimbledonu 2021, ovšem od té doby má jasně navrch Alcaraz, který vyhrál poslední čtyři střetnutí a dohromady v nich ztratil jeden set. Naposledy se utkali v závěru sezony 2024 v Pekingu.
Zajímavosti a fakta
Alcaraz má letos včetně jednoho exhibičního zápasu stoprocentní bilanci 17:0, přičemž 13krát zvítězil bez ztráty setu.
V semifinále turnajů Masters disponuje Alcaraz výbornou bilancí 9:3, jeho poslední porážka v takovém duelu přišla loni v Indian Wells proti Draperovi.
Dvě z posledních tří porážek na Masters v Indian Wells utrpěl Medveděv právě proti Alcarazovi.
Medveděv má velmi solidní bilanci proti světovým jedničkám, vyhrál s nimi sedm z 15 střetnutí.
Sázkařská analýza
Alcaraz vypadá v letošní sezoně nezastavitelně, nicméně Medveděvova současná forma na betonech ukazuje, že by ruský tenista neměl být podceňován. Medveděv je navíc v této dekádě jedním z nejúspěšnějších hráčů na severoamerických betonech a v ideálním rozpoložení je schopný v těchto podmínkách vzdorovat komukoli na tour a proměnit se v zeď, která vrátí všechno a umí využít šanci k útoku.
Favoritem na vítězství je samozřejmě Alcaraz, a to naprosto zaslouženě. V letošním roce dominuje a je velmi těžké ho jakkoli ohrozit. Medveděv si ale také vede výborně a měl by mít slušnou šanci získat v tomto zápase alespoň jeden set.
Alcaraz – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dauhá, Australian Open (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá, Australian Open (triumf)
Bilance: 16:0
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na venkovních betonech: 16:0
Bilance proti hráčům TOP 20: 7:0 (kariérní 98:37)
Bilance v semifinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 9:3)
Bilance v semifinále: 2:0 (kariérní 34:12)
Grandslamy: Australian Open (triumf)
Alcaraz – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 24:3
Nejlepší výsledek: triumf (2023-24)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance v semifinále: 2:2
Generálka: Dauhá (triumf)
Cesta turnajem: volný los, Dimitrov (6:2, 6:3), (26) Rinderknech (6:7, 6:3, 6:2), (13) Ruud (6:1, 7:6), (27) Norrie (6:3, 6:4)
Medveděv – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dubaj, Brisbane (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Brisbane (triumf)
Bilance: 17:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 17:2
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:0 (kariérní 51:53)
Bilance v semifinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 10:6)
Bilance v semifinále: 2:0 (kariérní 42:22)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)
Medveděv – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 24:8
Nejlepší výsledek: finále (2023-24)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance v semifinále: 2:1
Generálka: Dauhá (osmifinále), Dubaj (triumf)
Cesta turnajem: volný los, Tabilo (6:4, 6:2), Báez (6:4, 6:0), Michelsen (6:2, 6:4), (14) Draper (6:1, 7:5)
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Uz ted to obcas vypada lepe...
...horsi to je s periferii, tam mame trochu krizi...
Jsem zvědav na Mochizukiho, Jodara a mladýho Damma.
Pak Buse je už koukám 63. Carabelli 67.
A zlobí tam i dva Číňani.
na favoritky jsou kurzy 1,18, to hovoří za vše, pořad nějaký formality
těžko lze tedy hovořit o zápasech elity, max. o zápasu s elitním betonářem z Moskvy
betonová míchačka už jede na místo činu
https://www.youtube.com/shorts/-hLktEzl-9M
Řetězov je z Janka podělanej a smířenej s tím, že nikdy velký titul nevyhraje.
Medvěd by Káju mohl potrápit více, ale když jsem viděl, jak se bál i Drápalíka...
Ale třeba pro mě by bylo finále snů např. Menšík - Lehečka.