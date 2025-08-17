Indisponovaný Zverev na Alcaraze nestačil. Chystá se finále snů
Zverev – Alcaraz 4:6, 3:6
První set rozhodla Alcarazova agresivní a přesná hra v závěru, zatímco Zverev se ve druhém setu začal viditelně trápit. Němec, který ve čtvrtfinále po dominantním výkonu nedal šanci Benu Sheltonovi, si za stavu 2:1 ve druhém setu vyžádal na kurt fyzioterapeuta a zbytek utkání dohrával se zjevným diskomfortem.
"Nikdy není snadné hrát proti soupeři, o kterém víte, že není stoprocentně fit. O to těžší je to, když jde o Sašu, tak skvělého hráče a člověka. Máme spolu velmi dobrý vztah," řekl po utkání Alcaraz, jenž srovnal bilanci vzájemných duelů se Zverevem na 6:6.
Španěl přiznal, že situace na kurtu pro něj vzhledem k soupeřovu stavu byla složitá: "Začali jsme velmi dobře, hráli jsme kvalitní tenis. Pak se ale začal cítit špatně. Od té chvíle jsem se kromě vlastní hry musel soustředit i na to, jak se cítí on. Bylo to pro mě těžké a přeji mu jen to nejlepší."
Světová dvojka od úvodu zápasu tlačila Zvereva agresivní hrou do defenzivy. Od stavu 2:3 v prvním setu Alcaraz získával nad soupeřem postupně převahu, vyhrál první set a brejkem vstoupil i do druhého. I když vzápětí ztratil servis především kvůli třem dvojchybám, Zverev už na odpor nenašel síly.
Rychlé semifinále kontrastovalo s Alcarazovým čtvrtfinálovým bojem proti Andreji Rubljovovi, který rozhodl až ve třetím setu 7:5. V úvodním kole přitom Španěl ztratil set i s Damirem Džumhurem.
Alcaraz se posunul do svého devátého finále série Masters 1000 (bilance 7:1) a prvního na tvrdém povrchu od loňského triumfu v Indian Wells. Vítěznou sérii na této úrovni prodloužil na 16 zápasů, navázal tak na tituly z Monte Carla a Říma. Od začátku dubna má impozantní bilanci 38 výher a pouhých dvou porážek.
Ve 22 letech a třech měsících je třetím nejmladším tenistou, který se dostal do devíti finále Masters 1000 – mladší byli pouze Rafael Nadal (20) a Novak Djokovič (21).
Po dvanáctém vzájemném utkání se Zverevem, které bylo letos jejich prvním, čeká Alcaraze už čtrnáctý souboj se Sinnerem. V letošní sezoně půjde o čtvrtý vzájemný zápas.
"Opravdu se těším, až si proti němu znovu zahraju," uvedl Alcaraz. "Posunuli jsme naši úroveň na vrchol a nabízíme divákům krásný tenis. Jsem připravený přijmout výzvu, napravit chyby z našeho posledního zápasu ve Wimbledonu a být tentokrát lepší,“ uzavřel Španěl.
Výsledky turnaje ATP Masters v Cincinnati
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře