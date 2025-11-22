Itálie je krůček od daviscupového hattricku. Berrettini si na úvod poradil s Carreňem
Berrettini - Carreňo 6:3, 6:4
Oba fináloví soupeři se do boje o titul dostali bez svých dvou největších hvězd. Itálii chyběli Jannik Sinner i Lorenzo Musetti, Španělsku pro změnu zraněná světová jednička Carlos Alcaraz a Alejandro Davidovich, který se nepohodl s kapitánem Davidem Ferrerem.
Do prvního finálového souboje vstoupili Berrettini i Carreňo velmi opatrně. Oba tenisté si bez větších problémů drželi podání. Postupem času se ale začala na raketě Carreňa projevovat nervozita, což vyvrcholilo v osmé hře, kdy si především díky vlastním nevynuceným chybám prohrál podání.
Ital k nadšení vyprodané domácí arény si nabídnutou příležitost utéct nenechal, sadu dopodával čistou hrou a za 36 minut ji získal poměrem 6:3.
Rodák z Gijónu se do vážných problémů dostal hned v první hře druhé sady, když při svém podání ztrácel už 15:40, z kritické situace se ale dostal.
Klíčový moment celého zápasu tak přišel podobně jako v prvním setu na konci druhého dějství. Carreňo za stavu 4:4 opět několikrát zbytečně chyboval a prohrával už 0:40.
Španěl stihl odvrátit jeden brejkbol, to ale bylo z jeho strany vše. Ital svému soupeři vzal podruhé v utkání servis a zápas už bez problémů dopodával. Berrettini vyhrál za hodinu a 18 minut dvakrát 6:4 a připsal si jedenáctou daviscupovou výhru v řadě.
Itálie má do této doby na svém kontě čtyři daviscupové triumfy, Španělsko šest, z posledního se radovalo v roce 2019.
