Jak se uniká z Dubaje? Menšík stihl odletět, Medveděv čeká na malé letadlo, hotel se mění v bunkr

DNES, 13:30
Aktuality 14
(AKTUALIZOVÁNO) DUBAJ – Už ve středu začne tenisový turnaj v Indian Wells. Někteří hráči ale uvízli v Dubaji a jejich přesun do Kalifornie se vzhledem k raketovým útokům na Spojené arabské emiráty a sousední státy Katar, Kuvajt a Bahrajn pomalu stává nereálným. Organizace ATP oznámila, že eviduje ještě 41 lidí, kteří byli akreditováni na nedávný prestižní turnaj a stále zůstávají v zemi. V průběhu pondělního večera pak dubajské letiště oznámilo, že povolí lety malých soukromých letadel, které by zřejmě měly tenisty a jejich doprovod ze země dostat.
Profily hráčů (7)
Arevalo Marcelo
Pavic Mate
Medvedev Daniil
Rublev Andrey
Auger Aliassime Felix
Lehečka Jiří
Rune Holger
Menšík Jakub
Daniil Medveděv nestihl odletět z Dubaje (@ ČTK / imago sportfotodienst / Juergen Hasenkopf)

Jedním z mužů, kteří stále čekají v hotelu v Dubaji a otevření vzdušného prostoru, je Daniil Medveděv, jenž získal svůj 23. turnajový titul i díky odstoupení Nizozemce Tallona Griekspoora. Organizátoři štědře dotovaného turnaje tak dostali v průběhu posledního dne dvě nepříjemné rány. Přišli o finále a po dopadech raket na území města začali řešit bezpečnost hráčů a jejich doprovodu.

"Situace je samozřejmě neobvyklá. Vzdušný prostor je uzavřený a nikdo neví, kdy budeme moci letět," sdělil Medveděv přes svůj instagramový účet. V Dubaji je se svou rodinou a podpůrným týmem. Také ale dodal, že se navzdory nejisté situaci cítí dobře. "Samozřejmě jsem dostal mnoho zpráv od přátel a známých a všichni mají obavy. Ale za sebe můžu říct, že je všechno v pořádku," oznámil.

V průběhu neděle poslala ATP hráčům uvízlým v Dubaji informace o různých možnostech, jak opustit emirát. Dvě vedou po silnici. Nabízí se šestihodinová cesta do Ománu, který ale také uzavřel letiště, nebo desetihodinová do Rijádu v Saúdské Arábii. Obě možnosti ale nesou rizika spojená s dlouhými cestami a frontami na obou hranicích. Letiště v Rijádu nicméně v současné době funguje relativně normálně.

Třetí možností, kterou doporučuje šéf bezpečnosti ATP, je zůstat v dubajském hotelu, který se postupně mění v bunkr. V suterénu už jsou připraveny postele pro případ, že by íránský útok eskaloval. Írán totiž vztyčil červenou vlajku, což znamená, že může kdykoli a z jakéhokoliv místa odpálit rakety.

Letadlo na zavřeném letišti v Dubaji.Letadlo na zavřeném letišti v Dubaji. (@ Giuseppe CACACE / AFP / AFP / Profimedia)

Místní úřady nadále doufají, že se vzdušný prostor znovu otevře v pondělí odpoledne a že bude moci začít postupný odlet turistů.

V průběhu pondělního večera pak letiště v Dubaji oznámilo omezené obnovení letů malých soukromých letadel. Právě jimi by se měla karavana ATP z Emirátů dostat.

Strach i v Dauhá

Problém má i Holger Rune, který zůstal pro změnu v Dauhá. Dánského tenistu doprovází s týmem i jeho matka, která pro média popsala situaci v katarském hlavním městě.

"Celou noc jsme slyšeli rakety, exploze a sirény. Dnes ráno to samé. Všechno se daří eliminovat, což je pozitivní, ale je to všechno velmi nepříjemné. Holger nemohl v noci spát a cítí se velmi nejistě," vysvětlila Aneke Runeová.

Menšík, Lehečka i Auger stihli odletět

V souvislosti s nastalou situací se aktuálně zdá být štěstím, že čeští hráči Jiří Lehečka a Jakub Menšík vypadli časně. Menšík už postoval na svém Instagramu obrázky z tréninku v Kalifornii. Lehečka také zvládl přesun na letiště včetně odletu. Štěstí měl i poražený semifinalista Félix Auger-Aliassime, který podle informací kanadských médií odletěl z Dubaje v sobotu v noci jedním z posledních letů.

Naopak již zmínění Medveděv, Griekspoor, ale i Andrej Rubljov a několik specialistů na čtyřhru včetně Mateho Paviče a Marcela Arevala jsou "uvězněni" v Dubaji.

Paradoxní je, že 120 kilometrů od Dubaje byla rozehrána kvalifikace challengeru ve městě Fudžajrá, kde čekají zápasy i Čecha Marka Gengela.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

14
Přidat komentář
Kytka
02.03.2026 17:15
Asi by byl nejjistější ten přesun na velbloudech přes poušť, jak tu už někdo psal. Ale je fakt, že od vypuknutí konfliktu čekám tady na zprávy, kdo tam uvízl. Tak náš budoucí držitel 10ti GS to naštěstí není.
Reagovat
subaru
02.03.2026 14:48
No pokud tam má rodinu, tak do Ománu bych nejel. Ale kam odtud něco lítá?
Reagovat
Mantra
02.03.2026 13:38
rus by měl mít nějaký trenink nebo tak, hlavně si lítá v klidu světem sem tam, bere za to bambilion a už vidím, jak bude nejvíc plakat, přitom by měl zavzpomínat, kdopak to celé rozhejbal...
Reagovat
PTP
02.03.2026 14:38
Neboj se říct přímo rozjebal...
Reagovat
Krisboy
02.03.2026 14:45
Nohejbal.
Reagovat
Mantra
02.03.2026 15:16
nebojím, Putka to rozjebal, ostatní si s ním teď nepřímo měří čur. áky, no co už naděláme
Reagovat
alcaraz.dva
02.03.2026 14:41
Za všechno může Rus...Medvedev, ktery place... a ty to vidíš..
hloupejsi názor na internetu nenajdeme
Reagovat
Mantra
02.03.2026 15:15
asi nerozumíš psanýmu textu, jantárku
Reagovat
Nola
02.03.2026 15:23
ona je spanielka, aspon to o sebe tvrdi, ale ja mam tiez pocit, ze sledujem grotesku v tvojom podani
a to mi je Medved uplne volny, nech si tam postavi aj brloh na zimny spanok, len nie je v tom sam.....
Reagovat
alcaraz.dva
02.03.2026 15:28
Mezi radky ctete neco jineho, než já tady pisu
Vaše vec
Reagovat
Mantra
02.03.2026 17:15
dobře
Reagovat
Mantra
02.03.2026 17:14
ok
Reagovat
Mantra
02.03.2026 17:16
jen jsem byl naštvanej, protože to celé roztočil putin svou třídenní akcí - a Medvěd je obecně plačka, takže čekám pláč, jak je bitej. nic víc.
Reagovat
3ryba16
02.03.2026 17:37
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist