Je jasno. Pála posílá do úvodní dvouhry proti Polkám Bouzkovou, čelit bude Frechové

Čtvrtfinálový zápas Billie Jean King Cupu mezi českými a polskými tenistkami rozehrají v Málaze týmové dvojky. Kapitán Petr Pála do boje posílá Marii Bouzkovou, jež se pokusí přinést bod do šatny proti Magdaleně Frechové. Linda Nosková pak bude čelit světové dvojce a pětinásobné grandslamové šampionce Ize Šwiatekové, do čtyřhry jsou nahlášeny Bouzková s Kateřinou Siniakovou a Katarzyna Kawaová s Frechovou.

Marie Bouzková (© Profimedia)