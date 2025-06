Je šílené, kolik skvělých hráčů máte, žasne nad Čechy expert

Žádná stagnace. Český tenis stále patří mezi absolutní světovou elitu. Alespoň podle experta José Morgada. "Máte tolik fantastických hráček s naprosto odlišným herním stylem, co by za to jiné země daly,“ říkal pro Sport.cz s odkazem na nedávný titul Markéty Vondroušové z Berlína či finálovou účast Jiřího Lehečky v Queen’s Clubu portugalský odborník.

Markéta Vondroušová patří k největším českým nadějím ve Wimbledonu. (@ ČTK / imago sportfotodienst / Paul Zimmer)