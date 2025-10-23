Je to facka pro celou Itálii, seberte mu všechna vyznamenání. Sinner čelí obrovské kritice

Jannik Sinner (24) je největší italskou tenisovou hvězdou a byl výrazným strůjcem triumfů své země v posledních dvou ročnících Davisova poháru. Letos se ale nejprestižnější mužské týmové soutěže v tenisovém světě zúčastnit nehodlá, což v Itálii vyvolalo obrovskou kritiku nejen v médiích.
Jannik Sinner čelí v Itálii obrovské kritice (© GEORG HOCHMUTH / APA / AFP)

Sinner je v poslední době jasně nejlepším italským tenistou a výrazně své zemi pomohl k triumfům v Davis Cupu v posledních dvou letech. V závěru letošní sezony se ovšem chce úřadující šampion dvou grandslamů zaměřit na individuální kariéru a pokus o návrat na post světové jedničky, což se většině Itálie nelíbí.

Majitel čtyř grandslamových trofejí už před pár týdny avizoval, že kvůli náročnosti letošní sezony zatím neví, zda se listopadového finálového turnaje Davisova poháru zúčastní. Momentálně bojuje ve Vídni a v plánu má také Masters v Paříži a obhajobu titulu na Turnaji mistrů v Turíně.

A v tomto týdnu oznámil kapitán Filippo Volandri, že se budou muset Italové při útoku na hattrick obejít bez své největší opory. "Jeho absence bolí, ale není to poprvé ani naposledy. Jannik nebude v tomto roce v Davis Cupu k dispozici," uvedl.

Zatímco kapitán má pro rozhodnutí Sinnera pochopení, většina Itálie naopak zahájila obrovskou vlnu kritiky. Aktuálně druhý hráč světa je kritizován nejen v médiích.

"Je to facka do tváře italského sportu. Nechápu, proč řekl, že to bylo těžké rozhodnutí. Mluvíme tady o tenise. Ne o tom, že by měl jít do války. Pro každého sportovce by měl Davis Cup představovat vrchol sezony. Bohužel jsme v jiné éře. Vidím, že dnešní svět se řídí hlavně penězi a ne srdcem," uvedl legendární Nicola Pietrangeli.

Sinnerovi je mimo jiné vyčítáno, že Davis Cup vynechá, přestože před pár dny působil na exhibici Six Kings Slam v Saúdské Arábii. Tu znovu po roce vyhrál a opět si odvezl rekordní odměnu ve výši 6 milionů dolarů.

Pořádně se do Sinnera opřela také italská organizace spotřebitelů Codacons, kteřá žádá, aby Sinnerovi byla odebrána všechna udělená vyznamenání. "Sinnerovo rozhodnutí vzdát se Davis Cupu je fackou do tváře Itálii, Italům a milionům vášnivých tenisových fanoušků.  Kdyby věnoval méně času natáčení reklam na jakýkoli produkt, možná by dokázal lépe reprezentovat svou zemi ve sportu i mimo něj."

Sinner si kritiku vyslechl a už ji okomentoval. "Přijímám všechnu kritiku ohledně Davis Cupu, ale k tomuto tématu už jsem řekl všechno a nemám co dodat," uvedl v rozhovoru s novinářem Giovannim Pelazzem.

Rána pro Italy. O daviscupový hattrick budou bojovat bez hvězdného Sinnera

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
dorsch2
23.10.2025 23:30
jj juzani, miluju ho objimaju a pod., aj metaly mu davaju a pri prvej mensej neprijemnosti ho hodia cez palubu, respekt ziadny, za par tyzdnov ho zase budu milovat, objimat a davat metaly, aby ho pri dalsej mensej neprijemnosti zase hodili cez palubu a potom sa niektory cuduju ze jednotlivci uprednosnia peniaze, hoci infalacne ale aspon nieco + ten Pietrangeli asi zije v inom vesmire, momentalny DC urcite nie je vrchol sezony, skôr smutna bodka za kedysi prestiznou sutazou druzstiev hoci v individualnom sporte, uplne doyebali sutaz ktoru som mal rad, asi malo zarabala, teraz aspon casovo menej otravuje
Reagovat
Amadeus1
23.10.2025 23:23
Rakouská krev se nezapře.
Reagovat
Ereinion
23.10.2025 23:04
Dřív to bylo pro top hráče jednodušší, když se jejich země jednou za x let dostala do finále, tak samozřejmě nechyběli...kdyby to ale měli hrát každej rok, tak to taky budou podle mě vynechávat, přeci jenom ten termín je hodně špatnej
Reagovat
frenkie57
23.10.2025 23:08
Špatnej je především ten formát, ale termín také. Já myslím, že se to zase časem vrátí k té původní podobě, Piké, nePiké.
Reagovat
Kandinsky1
23.10.2025 21:40
Konečně Italům dojde, že to není Ital, ale Tyrolák.
Reagovat
aligo
23.10.2025 21:30
To je fakt komedie toto... Může si přeci vynechat DC kdykoliv uzná za vhodné... Tyto národní lynče jsou opravdu hrozné... Známe to i od nás..
Reagovat
Kandinsky1
23.10.2025 21:42
Přesně, takovou nebohou LiFru to úplně zničilo
Reagovat
Serpens
23.10.2025 21:30
Zajímavý... Nadal, Djokovic nebo Federer na to smolili celkem pravidelně, nikdo si nedovolil říct ani půl slova... tohle všechno (třeba i stížnost španělské dvojky) jen poukazuje na to, že ty řeči o tom, že se na ten DC čím dál více kašle, není úplně založen na pravdě. Bohužel tomu i nadále škodí ten formát.
Reagovat
Kandinsky1
23.10.2025 21:44
Zaslouženej trest za to, jak nechali DC zprznit Piquém
Reagovat
com
23.10.2025 21:27
bych mu odebral italsky obcanstvi smile
Reagovat
Tomas_Smid_fan
23.10.2025 22:52
Reagovat
pamppampalini
23.10.2025 21:19
Má právo jeden, dva roky vynechat DC! Ktorý top hráč ho hral každý rok???
Reagovat

