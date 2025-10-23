Je to facka pro celou Itálii, seberte mu všechna vyznamenání. Sinner čelí obrovské kritice
Sinner je v poslední době jasně nejlepším italským tenistou a výrazně své zemi pomohl k triumfům v Davis Cupu v posledních dvou letech. V závěru letošní sezony se ovšem chce úřadující šampion dvou grandslamů zaměřit na individuální kariéru a pokus o návrat na post světové jedničky, což se většině Itálie nelíbí.
Majitel čtyř grandslamových trofejí už před pár týdny avizoval, že kvůli náročnosti letošní sezony zatím neví, zda se listopadového finálového turnaje Davisova poháru zúčastní. Momentálně bojuje ve Vídni a v plánu má také Masters v Paříži a obhajobu titulu na Turnaji mistrů v Turíně.
A v tomto týdnu oznámil kapitán Filippo Volandri, že se budou muset Italové při útoku na hattrick obejít bez své největší opory. "Jeho absence bolí, ale není to poprvé ani naposledy. Jannik nebude v tomto roce v Davis Cupu k dispozici," uvedl.
Zatímco kapitán má pro rozhodnutí Sinnera pochopení, většina Itálie naopak zahájila obrovskou vlnu kritiky. Aktuálně druhý hráč světa je kritizován nejen v médiích.
"Je to facka do tváře italského sportu. Nechápu, proč řekl, že to bylo těžké rozhodnutí. Mluvíme tady o tenise. Ne o tom, že by měl jít do války. Pro každého sportovce by měl Davis Cup představovat vrchol sezony. Bohužel jsme v jiné éře. Vidím, že dnešní svět se řídí hlavně penězi a ne srdcem," uvedl legendární Nicola Pietrangeli.
Sinnerovi je mimo jiné vyčítáno, že Davis Cup vynechá, přestože před pár dny působil na exhibici Six Kings Slam v Saúdské Arábii. Tu znovu po roce vyhrál a opět si odvezl rekordní odměnu ve výši 6 milionů dolarů.
Pořádně se do Sinnera opřela také italská organizace spotřebitelů Codacons, kteřá žádá, aby Sinnerovi byla odebrána všechna udělená vyznamenání. "Sinnerovo rozhodnutí vzdát se Davis Cupu je fackou do tváře Itálii, Italům a milionům vášnivých tenisových fanoušků. Kdyby věnoval méně času natáčení reklam na jakýkoli produkt, možná by dokázal lépe reprezentovat svou zemi ve sportu i mimo něj."
Sinner si kritiku vyslechl a už ji okomentoval. "Přijímám všechnu kritiku ohledně Davis Cupu, ale k tomuto tématu už jsem řekl všechno a nemám co dodat," uvedl v rozhovoru s novinářem Giovannim Pelazzem.
