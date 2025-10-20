Rána pro Italy. O daviscupový hattrick budou bojovat bez hvězdného Sinnera
"Jannik Sinner v roce 2025 nebude k dispozici. Davis Cup je a zůstane jeho domovem a jsem si jistý, že brzy bude Jannik zase součástí týmu. Mezitím budu spoléhat na skupinu hráčů, kteří jsou připraveni bojovat za azurový dres a dají do toho všechno," uvedl Volandri.
Čtyřnásobný grandslamový šampion Sinner dovedl v roce 2023 Italy k druhému vítězství v Davis Cupu v historii a prvnímu po 47 letech. Loni výhru obhájili.
Letos budou tým úřadujících šampionů tvořit Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti a Andrea Vavassori. Ve čtvrtfinále čeká Itálii 19. listopadu Rakousko.
Sinner letos postoupil do finále všech čtyř gransdslamů, na Australian Open a ve Wimbledonu vyhrál. Domácím fanouškům se představí týden před Davis Cupem v Turíně, kde se pokusí obhájit loňský triumf na Turnaji mistrů.
Famózní Sinner přetlačil Alcaraze, z exhibice v Rijádu si znovu odveze šest milionů dolarů
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře