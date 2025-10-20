Rána pro Italy. O daviscupový hattrick budou bojovat bez hvězdného Sinnera

DNES, 18:00
Aktuality 2
Jannik Sinner nepomůže italským tenistům v boji o třetí triumf v Davis Cupu za sebou. Kapitán Filippo Volandri dnes oznámil, že se mu druhý hráč světového žebříčku z účasti na listopadovém finálovém turnaji v Boloni omluvil.
Jannik Sinner Italům letos na finálovém turnaji Davisova poháru nepomůže (@ Tiziana FABI / AFP / AFP / Profimedia)

"Jannik Sinner v roce 2025 nebude k dispozici. Davis Cup je a zůstane jeho domovem a jsem si jistý, že brzy bude Jannik zase součástí týmu. Mezitím budu spoléhat na skupinu hráčů, kteří jsou připraveni bojovat za azurový dres a dají do toho všechno," uvedl Volandri.

Čtyřnásobný grandslamový šampion Sinner dovedl v roce 2023 Italy k druhému vítězství v Davis Cupu v historii a prvnímu po 47 letech. Loni výhru obhájili.

Letos budou tým úřadujících šampionů tvořit Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti a Andrea Vavassori. Ve čtvrtfinále čeká Itálii 19. listopadu Rakousko.

Sinner letos postoupil do finále všech čtyř gransdslamů, na Australian Open a ve Wimbledonu vyhrál. Domácím fanouškům se představí týden před Davis Cupem v Turíně, kde se pokusí obhájit loňský triumf na Turnaji mistrů.

Famózní Sinner přetlačil Alcaraze, z exhibice v Rijádu si znovu odveze šest milionů dolarů

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
com
20.10.2025 18:10
3 zapasy za 6 milionu dolaru to jo smile Ale zadarmo ani kuře nehrabe
Reagovat
Mantra
20.10.2025 18:02
Se unavil s Djokovičem
Reagovat

