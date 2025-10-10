Jízda Siniakové končí ve čtvrtfinále, ve čtyřhře však postupuje

DNES, 07:00
Aktuality 40
WTA WUHAN - Jízda Kateřiny Siniakové (29) na turnaji ve Wuhanu skončila. Českou tenistku zastavila ve čtvrtfinále hvězdná Jessica Pegulaová (31), která zvítězila po třech setech 2:6, 6:0 a 6:3. Americká tenistka se v semifinále utká se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou (27), která si ve dvou setech poradila s Jelenou Rybakinovou (26) dvakrát 6:3. Siniaková si spravila chuť o pár hodin později, když spolu s Australankou Storm Hunterovou postoupily do semifinále čtyřhry.
Profily hráčů
Pegula Jessica
Siniaková Kateřina
Kateřina Siniaková na postup do semifinále nedosáhla (@ ČTK / imago sportfotodienst / Hu Yuanjia)

Siniaková - Pegulaová 6:2, 0:6, 3:6

V parádní formě se v posledních dnech prezentovala Kateřina Siniaková. Svou pohodu chtěla ukázat i v šestém vzájemném utkání s Jessicou Pegulaovou. A úvod zápasu jí vyšel výborně. Česká tenistka si ve čtvrtém gamu jako první vypracovala brejkové možnosti, tu druhou využila a šla do vedení 3:1.

Rodačka z Hradce Králové se prezentovala svou agresivní celodvorcovou hrou a svou slavnější soupeřku v úvodu zápasu přehrávala. Pegulaová situaci české soupeřce ulehčovala řadou nevynucených chyb, což se na skóre velmi rychle projevilo. Úspěch na returnu vzápětí Siniaková potvrdila při svém podání a nad světovou šestkou vedla již o tři gamy.

Češka měla i zbytek úvodního dějství jednoznačně ve své moci. Na svých servisech nepovolila finalistce loňského US Open ani jednu brejkovou možnost, sama naopak ještě jednou uspěla na příjmu a za 31 minut získala první set s přehledem 6:2.

Obě tenistky se mohly v prvním setu pochlubit vynikající bilancí získaných bodů po prvním servisu, kdy se dostaly shodně na 91 %. Na příjmu však byla jednoznačně lepší Siniaková, která uspěla ve 41 % případů, její soupeřka získala jen každou čtvrtou výměnu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Pokud úvodní set vyšel Siniakové výborně, začátek druhého měl z jejího pohledu hororový průběh. Poprvé v zápase si hned v prvním gamu prohrála svůj servis, totéž se zopakovalo ve třetím a za 15 minut hry svítil na ukazateli skóre jednoznačný stav 4:0 pro Pegulaovou.

Siniaková uhrála v úvodních čtyřech hrách pouhé čtyři body a na kurtu se viditelně trápila. A ani v pátém gamu se nedočkala snížení. Potřetí v řadě přišla o svůj servis a o osudu druhé sady bylo prakticky rozhodnuto.

Pegulaová sadu získala za pouhých 23 minut jednoznačně 6:0, Siniaková si připsala pouhých šest vítězných fiftýnů a na turnaji přišla o svůj první set.

Rodačka z Buffala tak poslala zápas do třetí sady. Rozhodující set se hrál i v posledních šesti zápasech Američanky, v pěti uspěla, jedinou prohru si připsala v nedávném semifinálovém duelu v Pekingu s Lindou Noskovou, kdy neproměnila tři mečboly.

Mizerný set se na Siniakové v rozhodujícím dějství neprojevil. Po vyhraném úvodním podání měla v následujícím gamu na returnu dvě možnosti k prolomení soupeřčina podání, ani jednou ale neuspěla.

Neproměněné šance ji mohly mrzet o to více, že v páté hře to byla právě ona, kdo jako první v setu prohrál své podání. Pegulaová brejk vzápětí potvrdila a šla do vedení 4:2. Velkou šanci srovnat krok měla Siniaková za stavu 3:4, opět ale ani jednu ze dvou nabídnutých příležitostí na returnu nevyužila a prohrávala 3:5.

A česká bojovnice už na obrat nedosáhla. I přes vedení 40:0 si podruhé v setu prohrála svůj servis a za hodinu a 40 minut šla Pegulaové gratulovat k dalšímu třísetovému vítězství a postupu do semifinále.

Zhruba o hodinu a půl později nastoupila Siniaková spolu s australskou parťačkou Storm Hunterovou do čtvrtfinálového zápasu proti Hao-Ching Chan z Tchaj-wanu a domácí Yinyu Jiang.

Favoritky v prvním setu prohrávaly už 1:4, přesto stihly úvodní sadu otočit a vyhrát 6:4. Ve druhém setu už Siniaková s Hunterovou vládly a po hodině a 21 minutách mohly slavit výhru 6:4, 6:2.

O finále si zahrají se slovensko-britským párem Mihalíková, Nichollsová, který si poradil s Lindou Noskovou a Rebeccou Šramkovou po setech 7:6, 2:6 a 10:5.

Výsledky turnaje WTA 1000 ve Wuhanu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

40
Přidat komentář
lvicek
10.10.2025 11:40
Je to skoda, to jedno kolo by udelalo velky rozdil . Ale gratulace Katce, ze se ji zase povedl pekny singlovy vysledek. Bylo by fajn na to jeste navazat. A prima, ze udrzela tu jednicku ;). Kdyby se ji to povedlo nejak udrzet do konce sezony, tak by nasbirala tech tydnu celkem dost a mohla by zautocit na druhe misto ;).
Reagovat
Tomas_Smid_fan
10.10.2025 11:37
Vypráskaná Siemulantka Bravo Cori!
Reagovat
PTP
10.10.2025 11:06
Teď se tam na jedničce pěkně mydlí česko-slovenský kamarádky.
Reagovat
Carter
10.10.2025 11:20
V Monterrey pred 2 mesiacmi vyhrala Linda s Rebeccou (Terka ale hrala s Olmos), uvidíme čo dnes .... Viac to prajem Terke, predsa len ona ešte stále bojuje o TM
Reagovat
subaru
10.10.2025 11:32
Že by to bylo zrovna pěkně? Spousta chyb.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
10.10.2025 11:35
hmm ale na steamech to nikde není
Reagovat
HAJ
10.10.2025 11:53
No, nedopadlo to, jak jsem si představoval, dne jim to moc nešlo. ale Linda a Rebecca splnily svůj úkol už v minulém kole, nepustily dál Routliffe a pomohly Kačce.
Reagovat
Amadeus1
10.10.2025 10:56
Jízda Siniakove, par článků dolů nadpis jízda Noskove, on je poslední dobou kazdej zápas a turnaj nejaka jízda.
Reagovat
aligo
10.10.2025 11:37
Tak vzhledem k tomu, že Katka neztratila set ani v kvaldě a prohrála až ve třech setech s Peguliu, tak to na Katky poměry jízda rozhodně byla.
Reagovat
The_Punisher
10.10.2025 09:57
Ale stejně je trochu trapné od pořadatelů dát Katku takto brzo do čtyřhry Jako určitě to vyhrají, ale i tak.
Reagovat
HAJ
10.10.2025 10:04
Jo, byla to prasárna, ale nic jim to nepomohlo, protože po nevydařeném začátku, S+H soupeřky doslova přejely. Na Kačce vůbec nebylo znát, že se honila 3. sety krátce předtím s Jess. Opravdu neuvěřitelná kondice.
Ještě by to mohly dotáhnout Linda s Rebeccou a byl bych nadmíru spokojen.
Reagovat
HAJ
10.10.2025 10:14
V živém žebříčku debla je Kačka už na 1. místě a zůstane tam i po Wuhanu. Gratulace
Reagovat
Alien
10.10.2025 09:40
Cože? To nééééééééééééééééééééééééééé! Kačko?
Reagovat
Georgino
10.10.2025 09:13
Já sice tyhle ranní zápasy nedávám, ale je jasný, že ma Katku můžeme bejt hrdí.
Reagovat
Mantra
10.10.2025 09:07
Pegy je současná top, troufnu si říct lepší Igy. Nad ní už je možná jen Saba. Samozřejmě může mít špatný den, ale celkově je strašně konzistentní, mi přijde.
Mám jí moc rád. Na nic si nehraje. Maká a má hlavu!
Reagovat
pantera1
10.10.2025 09:12
Na Arynu už zřejmě stačit nebude, když vidím ten výběr z hroznů co tam zůstal, přeji vítězství Italskému Špuntíkovi
Reagovat
Mantra
10.10.2025 09:17
Já vůbec nechápu, jak Coco nikdo neporazí, vždyť nemá servis, ten pouští i proti nulám. Paolina mi přijde pořád jen jako taková hříčka, ale zatím se drží.
Reagovat
pantera1
10.10.2025 09:22
Taky mi přijde, že Koko to vždycky většinou uhaluzí,teda co jsem viděla . Zas tak ji nesleduji. A Špuntík? Jj, máš pravdu, ale je nebezpečná, houževnatá a velká bojovnice .
Reagovat
frenkie57
10.10.2025 09:19
Italský špuntik s ghanskymi a polskými kořeny. Sákryš, to musely být mejdany.
Reagovat
Mantra
10.10.2025 09:21
tak bude v Polsku dnes veselo buď jak buď
Reagovat
frenkie57
10.10.2025 09:22
Jinak Jasminku jako vítězku bych také bral, ale bude to nejspíše Sába. Hlavně ne Robotka nebo Čokoška.
Reagovat
pantera1
10.10.2025 09:27
Souhlasím s tebou . Teď mě zajímá jestli Žabožrout sejme Ožéra. U těch chlapů je to taky zajímavý .
Reagovat
frenkie57
10.10.2025 09:32
Nejvíce vymazlené by to bylo, kdyby do finále postoupili oba bratranci. Představa hezká, ale nereálná.
Reagovat
pantera1
10.10.2025 10:03
Arturek je k nezastavení , SF je na dosah. A možná to finále fakt vybojuje .
Reagovat
pantera1
10.10.2025 09:44
Ještě ten zvěřinec Klokan s Kejmlem, to bude velká bitva. Tam si netroufám tipnout, kdo zvítězí.
Reagovat
GaelM
10.10.2025 09:46
Spíš s "Kjemlem", ne?
Reagovat
frenkie57
10.10.2025 09:49
Kejml jako Camel, velbloud. Na IG je u nějakého profilu takové srovnávací video hýkání Medveděva a velblouda. Bylo to úplně dokonalé
Reagovat
GaelM
10.10.2025 09:58
Aha, to mi nějak uniklo. Na rozdíl od hýkání volů z Kjemlu, ti jsou bohužel všude...
Reagovat
Oin
10.10.2025 10:03
Vzpomínám si na jednu, ta ze sebe vydávala zvuk a-hý!
Reagovat
frenkie57
10.10.2025 09:46
Kejml,zdá se, že se už dostal z té dlouhé krize, takže může Klokana klidně uhýkat.
Reagovat
pantera1
10.10.2025 09:49
to jsou krásné tenisové analýzy .
Reagovat
pantera1
10.10.2025 09:24
Jak v tom vtipu o mejdanu co se vymkl, se divím že neštěká . Je to prostě odolná směska .
Reagovat
frenkie57
10.10.2025 09:34
Reagovat
pantera1
10.10.2025 08:36
Kačenko je to škoda, ale i tak to bylo parádní . Indiánka má amulety dobře schovaný, takže jsi je nenašla. Ale vypadalo to nadějně.
Reagovat
subaru
10.10.2025 08:05
Milí pořadatelé ji dali hned do debla proti domácím.
Reagovat
HAJ
10.10.2025 08:58
Dost velká levárna (mírně řečeno)
Reagovat
lvicek
10.10.2025 11:37
Ja jsem o tom premyslela vcera, proc je ten program udelany takto, a rikala jsem si, ze je to mozna proto, ze kdyby vyhrala v singlu, tak aby mela cas na odpocinek? A mozna se jim vlastne lepe hraje, kdyz neni pauza moc velka, ale to nedokazu posoudit.
Reagovat
Otmar
10.10.2025 07:46
Viděl jsem jenom 3.set, ale to bylo hratelné! Kateřina doplatila na neproměňování gambolů a breakbolů, nic jiného. Skvěle rozehrané míčky vyhodila do autu, většinou nabíhaným forhand volejem. A takové gamy byly tři nebo čtyři. Breakboly ze stavu 15:40, 30:40 a gambol za stavu 40:0. Tyhle tři gamy řešily všechno, protože Pegula dnes nebyla lepší hráčkou. Tohle se samozřejmě stává vcelku běžně, ale Katka je dost zkušená, myslím, že si to mohla pohlídat. Škoda, hrála velmi dobře.
Reagovat
HAJ
10.10.2025 07:58
Kačka hrála opravdu nadstandardně. Myslím, že u Peguly se projevila větší zkušenost z takových utkání. Bylo na ni vidět, že chce Kačku držet na forhendu v rozhodujících výměnách. A jak tady bylo řečeno, při rozhodujících míčích Kačka vyhodila, i když těsně, nabíhané forhendy. Ale neříkám, že to byly lehké míče. A tak podle mně patří Kačce dík za předvedenou hru v celém turnaji.
Reagovat
HAJ
10.10.2025 08:01
Ten smajlík uprostřed patří nakonec textu.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist