Kafelnikov tepe do Alcaraze: Nechová se jako dospělý muž. Měl se svému otci postavit

DNES, 11:40
Téma 0
Bývalá světová jednička Jevgenij Kafelnikov (51) se velmi kriticky vyjádřil k rozchodu Carlose Alcaraze (22) s trenérem Juanem Carlosem Ferrerem (45). Podle jeho názoru sehrálo v ukončení spolupráce zásadní roli vměšování Alcarazova otce, což považuje za největší chybu celého procesu. Kafelnikov je přesvědčen, že podobné zásahy mohou mít na hráče negativní dopad.
Profily hráčů
Alcaraz Carlos
Carlos Alcaraz se svým otcem po vítězství na US Open (@ CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

"Carlos se nechová jako dospělý muž, on je ten, kdo teď může dělat všechna rozhodnutí. Nevím, proč se svému otci nepostavil a neřekl mu: ´Podívej, je to moje věc, byli jsme spolu velmi úspěšní, vyhráli jsme tolik grandslamů, vydělali tolik peněz…´," uvedl dvojnásobný grandslamový vítěz v obsáhlém rozhovoru.

Olympijský vítěz ze Sydney 2000 se snažil vcítit i do role Ferrera, s nímž se v minulosti potkával na okruhu ATP. Podle něj muselo být v poslední době složité s Alcarazem pracovat. "Vzhledem k tomu, že Carlos je Španěl, velmi mladý a přitahují ho všechna pokušení mimo kurt, která s úspěchem přicházejí, muselo být těžké se s ním vypořádat," uvedl Kafelnikov.

Kafelnikov se vyjádřil také k budoucnosti Novaka Djokoviče. Podle jeho názoru už nejúspěšnější tenista historie nemusí přidat další grandslamový titul. "Stále může soutěžit v turnajích na tři sety, ale v turnajích na pět setů je to prakticky nemožné," řekl.

V samotném rozhovoru Kafelnikov zdůraznil, že situace kolem Alcaraze není jednoduchá a že bez detailní znalosti zákulisí nelze vynášet jednoznačné soudy.

Přesto zopakoval, že považuje Juan Carlose Ferrera za mimořádně profesionálního trenéra s vysokými nároky, který se snažil oddělit práci na kurtu od vnějších vlivů. Právě v tomto bodě podle něj mohlo dojít ke střetu, jenž nakonec vyústil v ukončení spolupráce.

Legenda Nadal jako nový kouč Alcaraze? Antukový král se vyjádřil ke spekulacím

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist