Kafelnikov tepe do Alcaraze: Nechová se jako dospělý muž. Měl se svému otci postavit
"Carlos se nechová jako dospělý muž, on je ten, kdo teď může dělat všechna rozhodnutí. Nevím, proč se svému otci nepostavil a neřekl mu: ´Podívej, je to moje věc, byli jsme spolu velmi úspěšní, vyhráli jsme tolik grandslamů, vydělali tolik peněz…´," uvedl dvojnásobný grandslamový vítěz v obsáhlém rozhovoru.
Olympijský vítěz ze Sydney 2000 se snažil vcítit i do role Ferrera, s nímž se v minulosti potkával na okruhu ATP. Podle něj muselo být v poslední době složité s Alcarazem pracovat. "Vzhledem k tomu, že Carlos je Španěl, velmi mladý a přitahují ho všechna pokušení mimo kurt, která s úspěchem přicházejí, muselo být těžké se s ním vypořádat," uvedl Kafelnikov.
Kafelnikov se vyjádřil také k budoucnosti Novaka Djokoviče. Podle jeho názoru už nejúspěšnější tenista historie nemusí přidat další grandslamový titul. "Stále může soutěžit v turnajích na tři sety, ale v turnajích na pět setů je to prakticky nemožné," řekl.
V samotném rozhovoru Kafelnikov zdůraznil, že situace kolem Alcaraze není jednoduchá a že bez detailní znalosti zákulisí nelze vynášet jednoznačné soudy.
Přesto zopakoval, že považuje Juan Carlose Ferrera za mimořádně profesionálního trenéra s vysokými nároky, který se snažil oddělit práci na kurtu od vnějších vlivů. Právě v tomto bodě podle něj mohlo dojít ke střetu, jenž nakonec vyústil v ukončení spolupráce.
