Klika pro Fruhvirtovou. V kvalifikaci na LPO padla, hlavní soutěž si přesto zahraje. Slaví i Šalková
Gao – L. Fruhvirtová 6:2, 0:6, 6:3
Před pěti dny se Fruhvirtová s Gao potkaly na challengeru v Istanbulu, kde se z třísetového vítězství radovala čínská tenistka, která tak vzájemnou bilanci srovnala na 1:1. I do finálového kvalifikačního zápasu vstoupila lépe soupeřka české tenistky.
Hned v úvodu prolomila podání Fruhvirtové a po potvrzeném brejku získala slibný náskok 3:0. V dalším průběhu setu si obě tenistky bez problémů držely svá podání. Za stavu 5:2 pro Gao o něj podruhé přišla bývalá 49. hráčka světa a první set tak ztratila za 41 minut 2:6.
Ve druhém setu Fruhvirtová výrazně zpřesnila hru. Její údery získaly na razanci, Číňanka se navíc začala dopouštět nevynucených chyb. V úvodních třech gamech ztratila domácí tenistka jen čtyři body a ujala se vedení 3:0. Gao se snažila na svou soupeřku zatlačit, její údery ale postrádaly přesnost, neuhlídala si ani svůj třetí servis a druhou sadu prohrála bez zisku gamu za 27 minut 0:6.
Vstup do závěrečné sady ale rodačce z Prahy vůbec nevyšel. V úvodních třech gamech brala jen čtyři výměny a rychle nabrala manko 0:3. A mohlo být ještě hůř. Ve čtvrté hře odvracela další dva brejkboly, tentokrát ale byla úspěšná, a když vzápětí uspěla i na příjmu, ztrácela už jen jeden game.
Fruhvirtová ale brejk potvrdit nedokázala a znovu přišla o podání. Za stavu 4:2 pak utkání přerušila na zhruba dvě hodiny dešťová přeháňka. Po ní sice domácí hráčka vzala soupeřce podání, vzápětí ale znovu přišla o to své a utkání tak za dvě hodiny a sedm minut ztratila po setech 2:6, 6:0 a 3:6.
Šalková - Knutsonová 6:2, 6:3
Už před českým derby bylo jasno, že jeho vítězka bude jedinou českou tenistkou, která se ze sedmi startujících probojuje do hlavní fáze Livesport Prague Open. A od začátku úlohu favoritky potvrzovala Šalková. Ve třetím gamu poprvé vzala Knutsonové podání, brejk potvrdila a vedla 3:1. Mladší z obou tenistek byla v prvním setu jistější hráčkou od základní čáry, jasnou převahu měla i co do agresivity úderů. V sedmé hře znovu uspěla na returnu, set bez problémů dopodávala a za 30 minut ho získala 6:2.
Ve druhém dějství se scénář z úvodní sady do velké míry opakoval. Šalková, která v prvním kvalifikačním kole vyřadila další krajanku Denisu Žoldákovou, uspěla na returnu ve třetí hře a vedla 3:1. Knutsonová marně usilovala o návrat do zápasu, její krajanka ji k žádné brejkbolové možnosti nepustila. Sama naopak zápas zakončila dalším prolomeným soupeřčiným podáním a po výsledku 6:2, 6:3 mohla slavit postup do hlavní fáze.
Výsledky kvalifikace dvouhry na Livesport Prague Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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