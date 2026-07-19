Klika pro Fruhvirtovou. V kvalifikaci na LPO padla, hlavní soutěž si přesto zahraje. Slaví i Šalková

DNES, 15:35
Aktuality 24
WTA LIVESPORT PRAGUE OPEN - Linda Fruhvirtová si hlavní soutěž domácího turnaje Livesport Prague Open i přes porážku zahraje. Ve finálovém kvalifikačním kole podlehla čínské soupeřce Xinyu Gao po setech 2:6, 6:0, 3:6, jako lucky loser přesto do hlavní soutěže postoupila. V prvním kole ji čeká Barbora Krejčíková. V prvním kole se představí nasazená jednička Dominika Šalková, která porazila v derby krajanku Gabrielu Knutsonovou 6:2, 6:3.
Profily hráčů (7)
Knutson Gabriela
Gao Xinyu
Fruhvirtová Linda
Šalková Dominika
Linda Fruhvirtová si hlavní soutěž v Praze nezahraje (@ Benoit Doppagne / Zuma Press / Profimedia)

Gao – L. Fruhvirtová 6:2, 0:6, 6:3

Před pěti dny se Fruhvirtová s Gao potkaly na challengeru v Istanbulu, kde se z třísetového vítězství radovala čínská tenistka, která tak vzájemnou bilanci srovnala na 1:1. I do finálového kvalifikačního zápasu vstoupila lépe soupeřka české tenistky.

Hned v úvodu prolomila podání Fruhvirtové a po potvrzeném brejku získala slibný náskok 3:0. V dalším průběhu setu si obě tenistky bez problémů držely svá podání. Za stavu 5:2 pro Gao o něj podruhé přišla bývalá 49. hráčka světa a první set tak ztratila za 41 minut 2:6.

Ve druhém setu Fruhvirtová výrazně zpřesnila hru. Její údery získaly na razanci, Číňanka se navíc začala dopouštět nevynucených chyb. V úvodních třech gamech ztratila domácí tenistka jen čtyři body a ujala se vedení 3:0. Gao se snažila na svou soupeřku zatlačit, její údery ale postrádaly přesnost, neuhlídala si ani svůj třetí servis a druhou sadu prohrála bez zisku gamu za 27 minut 0:6.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Vstup do závěrečné sady ale rodačce z Prahy vůbec nevyšel. V úvodních třech gamech brala jen čtyři výměny a rychle nabrala manko 0:3. A mohlo být ještě hůř. Ve čtvrté hře odvracela další dva brejkboly, tentokrát ale byla úspěšná, a když vzápětí uspěla i na příjmu, ztrácela už jen jeden game.

Fruhvirtová ale brejk potvrdit nedokázala a znovu přišla o podání. Za stavu 4:2 pak utkání přerušila na zhruba dvě hodiny dešťová přeháňka. Po ní sice domácí hráčka vzala soupeřce podání, vzápětí ale znovu přišla o to své a utkání tak za dvě hodiny a sedm minut ztratila po setech 2:6, 6:0 a 3:6.

Šalková - Knutsonová 6:2, 6:3

Už před českým derby bylo jasno, že jeho vítězka bude jedinou českou tenistkou, která se ze sedmi startujících probojuje do hlavní fáze Livesport Prague Open. A od začátku úlohu favoritky potvrzovala Šalková. Ve třetím gamu poprvé vzala Knutsonové podání, brejk potvrdila a vedla 3:1. Mladší z obou tenistek byla v prvním setu jistější hráčkou od základní čáry, jasnou převahu měla i co do agresivity úderů. V sedmé hře znovu uspěla na returnu, set bez problémů dopodávala a za 30 minut ho získala 6:2.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Ve druhém dějství se scénář z úvodní sady do velké míry opakoval. Šalková, která v prvním kvalifikačním kole vyřadila další krajanku Denisu Žoldákovou, uspěla na returnu ve třetí hře a vedla 3:1. Knutsonová marně usilovala o návrat do zápasu, její krajanka ji k žádné brejkbolové možnosti nepustila. Sama naopak zápas zakončila dalším prolomeným soupeřčiným podáním a po výsledku 6:2, 6:3 mohla slavit postup do hlavní fáze.

Výsledky kvalifikace dvouhry na Livesport Prague Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

24
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Mony
19.07.2026 17:13
V pavouku je 8 volných míst, tedy 2 LL a 6 postupujících z kvaldy
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Mony
19.07.2026 17:30
Tak postupují jako LL FLinda a Aksu.
FLinda jde na Báru K.
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tenisman1233
19.07.2026 17:34
Aksu na Coustoulas ,stejnou soupeřkou z Q,.
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kureee
19.07.2026 17:40
Škoda že los nedal Lindu na Gao????????
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Mony
19.07.2026 17:42
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com
19.07.2026 17:41
Coustulas musi byt happy jak 2 grepy
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Diabolique
19.07.2026 17:35
Super! Peknej matchup!
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Diabolique
19.07.2026 17:09
Dve odhlasky pred turnajem, dve odhlasky ted, ale to jsou jen dve LL holky, ne? Anebo 4?
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kureee
19.07.2026 17:30
Ano jen 2 LL, odhlášení před začátkem kvaldy bývá doplněno automaticky to není LL...
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tommr
19.07.2026 16:56
Tak nakonec z kvalifikace postoupila jako jediná z našich Dominika Šalková ...
Snad bude mít i štěstí na los a zahraje si v prvním kole s nějakou další kvalifikantkou. Hlavně ale nesmí narazit na Báru Krejčíkovou ...
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kureee
19.07.2026 17:30
No na Báru narazí Linda Fruhvitová
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Mony
19.07.2026 16:45
Linda je jako LL druhá v pořadí za Honovou, pokud by se někdo odhlásil až od teďka. Pokud už je někdo takový znám, asi by se losovalo a nevím, jestli pouze mezi 2 nasazenými, tedy Lindou a Priscilou, nebo všemi 6 prohranými.
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kureee
19.07.2026 17:32
Losuje se systémem počet míst+ 1 hráč.... takže o ty 2 LL místa se losovalo mezi Lindou, Aksu a Hon....a štěstí se usmálo na Lindu a Aksu...Hon se do hlavního pavouka nedostala nakonec...ale je teď jako první náhradnice
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Diabolique
19.07.2026 17:37
Kdyby to Bara prece jen skrecla, tak se Priscilla dostane, super!
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Mony
19.07.2026 17:40
Radši ať to skrečne v zápase
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Mony
19.07.2026 17:39
To je pro mě novinka, ale má to logiku..Aksu se taky losovala z těch 4 zbylých, nebo šla s nejvyšsím rankingem?
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kureee
19.07.2026 17:46
Tak to funguje x let, pokud se někdo odhlásí z pavouka během rozehrané kvalifikace, tak se losuje vždycky tím systémem počet míst+ 1.... takže když je jedno LL místo, losuje se mezi dvěma hráči, když jsou dvě LL, losuje se mezi třema hráči...atd......a pak když se ještě někdo odhlásí po skončení kvaldy po doplnění celého pavouka, pak už se to doplňuje podle rankingu......byly 2 místa tady, takže v osudí byla Linda, Hon a Aksu
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ladinec
19.07.2026 16:03
Lilda ma svůj sportavní vrchol už za sebou.
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Tomas_Smid_fan
19.07.2026 15:48
Lindo? Už by to chtělo někde vyhrát aspoň 3kola, už mi je i taknějak jedno kde.
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Diabolique
19.07.2026 15:45
Na LL nema sanci? Byla osma nasazena.
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kureee
19.07.2026 16:04
Má a docela vysokou, pokud teď vyhraje Podrez, Costoulas a Šálková, tak Linda jako nasazená 8 zůstane jako druhá nejvýše nasazená poražená po Hon (4). A hlavní pavouk už teď nabízí dvě LL místa, dneska se odhlásila Polina Kudermetova a Alina Korneeva
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Diabolique
19.07.2026 16:09
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Mony
19.07.2026 16:47
Pokud 2 odhlášky, tak by to mělo jít 2ma nasazeným, tedy Hon a Fruh.
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Diabolique
19.07.2026 17:07
4 odhlasky? vsechny ctyri vcetne Knutson?
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