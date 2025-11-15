Kluci to sami chtějí vyhrát, potěšilo Berdycha nadšení týmu před finálovým turnajem Davis Cupu
Berdych si dosavadní průběh v roli kapitána daviscupového týmu pochvaloval. "Zatím žádné zádrhely nebo nepříjemné situace nebyly." Ocenil i přístup hráčů, především během posledního utkání na Floridě proti USA, kde český výběr díky výhrám Lehečky a Menšíka otočil z 1:2 na zápasy a zajistil si postup na finálový turnaj do Boloni, který je na programu v příštím týdnu
Právě o nadcházejícím podniku, který Berdycha i český tým čeká promluvil. "Bude to pro mě úplně nová zkušenost," řekl. Češi se ve čtvrtek 20. listopadu utkají se Španělskem v čele se světovou jedničkou Carlosem Alcarazem. V nominaci je pětice Lehečka, Menšík, Macháč, Vít Kopřiva a Adam Pavlásek.
Dvojnásobný šampion dříve velmi prestižní týmové soutěže komentoval i změnu formátu, kterým se hrálo i v září v Americe. "Je to úplně jiná soutěž. Sice je to ve dvou dnech a není to tak dlouhé, ale s týmem se musí úplně jinak pracovat. S Radkem (Štěpánkem) jsme to zvládali během tří dnů, ale teď by to bylo daleko náročnější," řekl ke dvoudennímu programu, kdy se nejprve hrají dva singly a další den debl a poté zbylé dvouhry.
Proti Španělsku se však bude hrát jen jeden den a pouze na dva vítězné zápasy. Podle Berdycha se na akci celý tým těší. "Kluci to sami chtějí vyhrát a mají to na listu priorit hodně vysoko. Bez toho by to nešlo," řekl o nastavení hráčů, pro které je účast v Davis Cup stále velká čest. Což vzhledem k postavení jiných špičkových tenistů není žádná samozřejmost.
Více se rozpovídal i k třem nejlepším singlistům, kteří výběr táhnou. "Jirka (Lehečka) má velký zápal pro přípravu," vyzdvihl českou jedničku. "Tomáš (Macháč) je hodně svůj a specifický. Je hodně uzavřený do sebe. Moc informací nepotřebuje a nechce, což je mi velmi blízké. U aktuální české trojky, ale upozornil na plánování. "Musí to mít víc hlavu a patu. Pak daleko víc využije to, co v sobě má. Může porážet všechny. Chápu, že jsou pro něj exhibice lákavé, ale musí si nastavit priority."
Pochválil i Menšíka a zmínil, že i s jeho trenérem Tomášem Josefusem velmi využívají práci se statistikami. Jednu věc mu však vytkl. "Nevím proč, ale přijde mi, že odstoupil od hry, která ho zdobila. V Melbourne a v Miami hrál agresivně, ale teď to tam není," zmínil a okomentoval i jeho forhend, kteří někteří považují za jeho slabinu. "Když je u něj aktivní, tak mu dělá spoustu bodů."
Nehrající kapitán prozradil i komunikaci v týmu a přiznal, že klukům do tenisu, a i zmíněnému plánování sám vůbec nezasahuje. "Pro ty kluky tam jsem, to oni ví. Ale nikomu do toho nebudu nic říkat. Já s nima tolik času netrávím. Když zamnou přijdou s dotazem, řeknu jim můj nejupřímnější názor," dodal.
