Kompletní přehled: Kde se Češi a největší hvězdy představí před Australian Open?
Pouhé dva turnajové týdny mají nejlepší tenisté světa na to, aby se připravili na úvodní grandslam sezony Australian Open. Většina z nich bude hrát minimálně jednu z generálek, nicméně jsou i tací, kteří oficiálně začnou sezonu až v Melbourne Parku.
Mezi ně se řadí například dominující Carlos Alcaraz s Jannikem Sinnerem nebo deblová světová jednička Kateřina Siniaková. Další přední české tenisty naopak v akci alespoň jednou uvidíme.
Úvodní individuální turnaje jsou na programu v Brisbane, Aucklandu a Hongkongu a sezona odstartuje týmovým United Cupem. V týdnu před Australian Open se konají podniky v Adelaide, Hobartu a Aucklandu.
Čeští tenisté v TOP 100 žebříčku
Linda Nosková - Brisbane, Adelaide
Karolína Muchová - Brisbane
Markéta Vondroušová - Brisbane, Adelaide
Marie Bouzková - Brisbane
Kateřina Siniaková - bez přípravného turnaje
Tereza Valentová - Brisbane
Barbora Krejčíková - United Cup, Hobart
Sára Bejlek - Auckland
Jiří Lehečka - Brisbane, Adelaide
Jakub Menšík - United Cup, Auckland
Tomáš Macháč - Brisbane, Adelaide
Dalibor Svrčina - United Cup
Mužská TOP 20
Carlos Alcaraz - bez přípravného turnaje
Jannik Sinner - bez přípravného turnaje
Alexander Zverev - United Cup
Novak Djokovič - Adelaide
Félix Auger-Aliassime - United Cup
Taylor Fritz - United Cup
Alex de Minaur - United Cup
Lorenzo Musetti - Hongkong
Ben Shelton - Auckland
Jack Draper - United Cup, Adelaide
Alexander Bublik - Hongkong
Casper Ruud - United Cup, Auckland
Daniil Medveděv - Brisbane
Alejandro Davidovich - Brisbane, Adelaide
Holger Rune - zranění
Andrej Rubljov - Hongkong
Jiří Lehečka - Brisbane, Adelaide
Karen Chačanov - Hongkong
Jakub Menšík - United Cup, Auckland
Tommy Paul - Brisbane, Adelaide
Ženská TOP 20
Aryna Sabalenková - Brisbane
Iga Šwiateková - United Cup
Coco Gauffová - United Cup
Amanda Anisimovová - Brisbane
Jelena Rybakinová - Brisbane
Jessica Pegulaová - Brisbane, Adelaide
Madison Keysová - Brisbane, Adelaide
Jasmine Paoliniová - United Cup
Mirra Andrejevová - Brisbane, Adelaide
Jekatěrina Alexandrovová - Brisbane, Adelaide
Belinda Bencicová - United Cup, Adelaide
Clara Tausonová - Brisbane, Adelaide
Linda Nosková - Brisbane, Adelaide
Elina Svitolinová - Auckland
Emma Navarrová - Auckland, Adelaide
Naomi Ósakaová - United Cup
Ljudmila Samsonovová - Brisbane, Adelaide
Victoria Mboková - United Cup, Adelaide
Karolína Muchová - Brisbane
Elise Mertensová - United Cup, Hobart
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře