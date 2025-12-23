Kompletní přehled: Kde se Češi a největší hvězdy představí před Australian Open?

DNES, 12:00
Nová sezona a také úvodní grandslam roku Australian Open se nezadržitelně blíží. Už za necelé dva týdny se rozjede další tenisový rok, a proto jsme si pro vás připravili přehled toho, kde budou nejlepší čeští tenisté a také největší hvězdy startovat před cestou do Melbourne Parku.
Karolína Muchová začne novou sezonu v Brisbane (© PAUL CROCK / AFP)

Pouhé dva turnajové týdny mají nejlepší tenisté světa na to, aby se připravili na úvodní grandslam sezony Australian Open. Většina z nich bude hrát minimálně jednu z generálek, nicméně jsou i tací, kteří oficiálně začnou sezonu až v Melbourne Parku.

Mezi ně se řadí například dominující Carlos Alcaraz s Jannikem Sinnerem nebo deblová světová jednička Kateřina Siniaková. Další přední české tenisty naopak v akci alespoň jednou uvidíme.

Úvodní individuální turnaje jsou na programu v Brisbane, Aucklandu a Hongkongu a sezona odstartuje týmovým United Cupem. V týdnu před Australian Open se konají podniky v Adelaide, Hobartu a Aucklandu.

Čeští tenisté v TOP 100 žebříčku

Linda Nosková - Brisbane, Adelaide
Karolína Muchová - Brisbane
Markéta Vondroušová - Brisbane, Adelaide
Marie Bouzková - Brisbane
Kateřina Siniaková - bez přípravného turnaje
Tereza Valentová - Brisbane
Barbora Krejčíková - United Cup, Hobart
Sára Bejlek - Auckland


Jiří Lehečka - Brisbane, Adelaide
Jakub Menšík - United Cup, Auckland
Tomáš Macháč - Brisbane, Adelaide
Dalibor Svrčina - United Cup

Mužská TOP 20

Carlos Alcaraz - bez přípravného turnaje
Jannik Sinner - bez přípravného turnaje
Alexander Zverev - United Cup
Novak Djokovič - Adelaide
Félix Auger-Aliassime - United Cup
Taylor Fritz - United Cup
Alex de Minaur - United Cup
Lorenzo Musetti - Hongkong
Ben Shelton - Auckland
Jack Draper - United Cup, Adelaide
Alexander Bublik - Hongkong
Casper Ruud - United Cup, Auckland
Daniil Medveděv - Brisbane
Alejandro Davidovich - Brisbane, Adelaide
Holger Rune - zranění
Andrej Rubljov - Hongkong
Jiří Lehečka - Brisbane, Adelaide
Karen Chačanov - Hongkong
Jakub Menšík - United Cup, Auckland
Tommy Paul - Brisbane, Adelaide

Ženská TOP 20

Aryna Sabalenková - Brisbane
Iga Šwiateková - United Cup
Coco Gauffová - United Cup
Amanda Anisimovová - Brisbane
Jelena Rybakinová - Brisbane
Jessica Pegulaová - Brisbane, Adelaide
Madison Keysová - Brisbane, Adelaide
Jasmine Paoliniová - United Cup
Mirra Andrejevová - Brisbane, Adelaide
Jekatěrina Alexandrovová - Brisbane, Adelaide
Belinda Bencicová - United Cup, Adelaide
Clara Tausonová - Brisbane, Adelaide
Linda Nosková - Brisbane, Adelaide
Elina Svitolinová - Auckland
Emma Navarrová - Auckland, Adelaide
Naomi Ósakaová - United Cup
Ljudmila Samsonovová - Brisbane, Adelaide
Victoria Mboková - United Cup, Adelaide
Karolína Muchová - Brisbane
Elise Mertensová - United Cup, Hobart

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
