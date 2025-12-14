Týden #1: Osm Čechů začne sezonu v natřískaném Brisbane, Bejlek jede na Nový Zéland
Nadcházející turnaje (1. týden)
WTA 500 Brisbane | WTA 250 Auckland | ATP 250 Brisbane | ATP 250 Hongkong | United Cup
14. prosince
10:00 | Entry list WTA 500 Brisbane (od 4. do 11. ledna)
Pořadatelé v Brisbane se mohou pochlubit sedmi hráčkami z TOP 10 žebříčku. Titul bude obhajovat světová jednička Aryna Sabalenková a dorazí také Amanda Anisimovová, Jelena Rybakinová, Jessica Pegulaová, Madison Keysová, Mirra Andrejevová a Jekatěrina Alexandrovová. V seznamu přihlášených najdeme z českých tenistek Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Markétu Vondroušovou, Karolínu Plíškovou (chráněný žebříček), Marii Bouzkovou a Terezu Valentovou.
Divoké karty: Emerson Jonesová
10:00 | Entry list WTA 250 Auckland (od 5. do 11. ledna)
Většina hvězd míří v úvodním týdnu sezony do Brisbane, takže Auckland bude mít logicky slabší obsazení. Novozélandský podnik ovšem přilákal z TOP 20 pořadí Elinu Svitolinovou a Emmu Navarrovou. České barvy bude reprezentovat Sára Bejlek, která se v prvním seznamu přihlášených jako poslední vešla do hlavní soutěže.
Divoké karty: Venus Williamsová, Sloane Stephensová, Katie Boulterová
10:00 | Entry list ATP 250 Brisbane (od 5. do 11. ledna)
V Brisbane se uskuteční také mužský turnaj. Ten má nižší kategorii než ten ženský, ale i tak bude co sledovat. Účast plánují grandslamový šampion Daniil Medveděv, Alejandro Davidovich nebo Tommy Paul. Titul se pokusí obhájit Jiří Lehečka a z Čechů se představí také Tomáš Macháč.
Divoké karty: Adam Walton
10:00 | Entry list ATP 250 Hongkong (od 5. do 11. ledna)
Hongkong bude jediným turnajem v úvodním týdnu nové sezony, který proběhne bez české účasti. Herní pole vede světová osmička Lorenzo Musetti a jeho hlavní konkurencí budou Alexander Bublik, Andrej Rubljov či Karen Chačanov. Přijede i obhájce titulu Alexandre Müller.
12. prosince
15:00 | Entry list Australian Open (od 18. ledna do 1. února)
Celkem 13 českých tenistů má jistou účast v hlavní soutěži Australian Open. V hlavní fázi úvodního grandslamu budou startovat minimálně čtyři čeští tenisté, jmenovitě Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Dalibor Svrčina. Těsně se nevešel Vít Kopřiva. Jedním z největších favoritů bude šampion posledních dvou ročníků Jannik Sinner.
Divoké karty: James Duckworth, Patrick Kypson, Yunchaokete Bu
Českých žen bude v hlavním losu minimálně devět. Konkrétně Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Karolína Plíšková (chráněný žebříček), Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Sára Bejlek. Nechybí samozřejmě ani loňská vítězka Madison Keysová.
Divoké karty: Emerson Jonesová, Elizabeth Mandliková, Zarina Dijasová
15:00 | United Cup (od 2. do 11. ledna)
Nová tenisová sezona startuje 2. ledna týmovým United Cupem. Soutěže smíšených družstev se zúčastní i čeští tenisté. Kapitán Jiří Novák s sebou bere do Sydney, kde budou Češi hrát základní skupinu proti Austrálii a Norsku, šestičlenný tým. V něm jsou Barbora Krejčíková, Jakub Menšík, Linda Fruhvirtová, Miriam Škochová, Dalibor Svrčina a Adam Pavlásek.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře